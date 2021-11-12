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МОЗ запускає два нові типи COVID-сертифікатів. ВIДЕО

В Україні з'являться два нові типи COVID-сертифікатів - про одужання та дитячий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступник голови МОЗ Марія Карчевич на брифінгу у п'ятницю, 12 листопада.

Дитячий дозволяє батькам дітей від 12 років, які отримали хоча б одне щеплення, завантажити документ у "Дію".

Сертифікат одужання - документ в електронній формі, що підтверджує одужання людини від COVID-19. Наразі функціонал проходить останню стадію бета-тестування. Документ зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз COVID-19 та вніс його до електронної системи охорони здоров'я.

"Особи, що хворіли на COVID-19 не більше ніж 105 днів тому від моменту запуску функціоналу зможуть отримати сертифікати", - пояснила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" прибрали функцію видалення COVID-сертифіката

За її словами, термін дії нового документа становитиме 90 діб, на 15 день від встановлення діагнозу.

"Отримати сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності внесення даних до електронної системи охорони здоров'я", - додала чиновниця.

МОЗ (5393) сертифікат (426)


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Топ коментарі
+6
Иммунитет после болячки по мнению МОЗ в два раза хуже, чем после прививачки любого типа - это всё что нужно знать о "добровольной" вакцинации
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12.11.2021 14:16
+5
Ветеринарный паспорт.
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12.11.2021 14:16
+5
Сертификатов нужно много и разных...все хотят денег...и врачи...и менты...
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12.11.2021 14:16
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Ветеринарный паспорт.
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12.11.2021 14:16 Відповісти
Сертификатов нужно много и разных...все хотят денег...и врачи...и менты...
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12.11.2021 14:16 Відповісти
Чем больше запретов, тем больше поле для всякого рода дельцов не чистых на руку. Зря это ввели. Ещё все об этом пожалеют.
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12.11.2021 14:24 Відповісти
Включая тех, кто делает тесты и другое варево
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12.11.2021 14:37 Відповісти
А на кому ще наживатися , як не на лохах які купують фальшиві сертифікати ? Справжній нічого не коштує , бо вакцинація безкоштовна . Ще й захист від ускладнень пандемії .
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12.11.2021 14:25 Відповісти
Бесплатный сыр он только в мышеловке бывает...
Что до защиты...то поживем увидим...
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12.11.2021 14:29 Відповісти
За вакцинацию платит налогоплательщик, кроме вакцин поступивших по программе "для нищих". Какой такой логикой вы сообразили что это "бесплатный сыр"?
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12.11.2021 14:57 Відповісти
ТоваришЧ ты обратился не по адресу...задай этот вопрос своему собрату...ваксману...выше...это он песТею о бесплатной вакцине пропел...
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12.11.2021 15:04 Відповісти
Я задал вопрос свидетелю бесплатного сыра.
Слив засчитан.
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12.11.2021 15:10 Відповісти
Ты идиот?? Я как раз и сказал что бесплатных вакцин нет..и не бывает...
Так что пиши своему собрату...ваксману...а не мне...
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12.11.2021 15:15 Відповісти
Как вы думаете - в Австрии дураки живут? и выбирают идиотов? а если они умные - то почему мы живем настолько хуже австрийцев? давайте не будем изобретать велосипед и сделаем так как делают в успешных странах.

Власти Австрии грозятся ввести локдаун для непривитых

Власти Австрии всерьез задумались о том, чтобы ввести новое ограничение для борьбы с коронавирусом - локдаун для непривитых. Об этом сообщает Associated Press.

Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".

"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.

Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
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12.11.2021 15:23 Відповісти
Я же написал что Украина получает часть вакцин бесплатно. Вы не смогли это осознать?
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX."
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12.11.2021 15:26 Відповісти
Нормальні люди роблять вакцину і нікому нічого заносити нема потреби.
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12.11.2021 14:55 Відповісти
Иммунитет после болячки по мнению МОЗ в два раза хуже, чем после прививачки любого типа - это всё что нужно знать о "добровольной" вакцинации
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12.11.2021 14:16 Відповісти
Вакцинация помогает организму бороться с вирусом и снижает вирулентность - это всё что нужно знать о вакцинации.
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12.11.2021 14:24 Відповісти
https://www.rebelnews.com/bill_gates_admits_covid_19_vaccines_dont_stop_viral_transmission Билл Гейтц не согласен с вами нащщёт вирулентности. Астарожна, там английский
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12.11.2021 14:31 Відповісти
Меня не интересует мнение разработчика программного обеспечения о борьбе с пандемией.
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12.11.2021 14:34 Відповісти
Ваше мнение тоже както мало кого интересует, ябы даже сказал вообще никак.
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12.11.2021 14:36 Відповісти
"Я гналась за Вами три квартала, чтобы сказать как Вы мне безразличны!"
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12.11.2021 14:44 Відповісти
И да, "Фонд Билла и Мелинды Гейтс стал вторым по величине донором Всемирной организации здравоохранения. "
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12.11.2021 14:39 Відповісти
Одни миллиардеры строят себе десятки дворцов с золотыми унитазами, а другие - осваивают космос и вкладывают деньги в развитие науки.
Рабам этого не понять.
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12.11.2021 14:46 Відповісти
а як інакше проколоти чим побільше народу?
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12.11.2021 14:49 Відповісти
Если цель количество проколотых - то так и нужно, разумеется.
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12.11.2021 14:56 Відповісти
А якщо людина хворіла два рази (раз в середній формі і раз в легкій)? І другий раз ніхто нічого нікуди не вносив. І таких людей чимало.
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12.11.2021 14:18 Відповісти
Надо значит в очередь на укольчик сходить, ато малоле! Если сами захотите, то прививачка будет добровольная, а не - значит принудительная.
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12.11.2021 14:21 Відповісти
Ходив уже......
Мені підсунули бумажку для підпису про те що ніби я це роблю добровільно. Підписувати її я відмовився. Вони відмовились колоти мене без такого підпису.
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12.11.2021 14:23 Відповісти
так тебя никто насильно не колол. Сам пришел. Чего ж не подписал? хочется ответственность на кого-то переложить?
какой же ты инфантильный и тупой ссыкун..
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12.11.2021 15:18 Відповісти
если человек болел ДВА РАЗА и все еще не хочет вакцинироваться - пусть и не вакцинируется.
Его абсолютно не жалко.
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12.11.2021 15:16 Відповісти
-- Сара, ты ещё рисуешь сертификаты?
-- Нет, не выгодно. Я рисую противопоказания. На них спрос выше.
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12.11.2021 14:24 Відповісти
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12.11.2021 14:26 Відповісти
Цікаво, а сертифікати повністю вакцинованим, які захворіли на ковід, анулювати будуть?
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12.11.2021 14:26 Відповісти
Зачем аннулировать? Совершенно ясно же, что поддельный. Правоохранительные органы разберутся.
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12.11.2021 14:30 Відповісти
А їм хіба ковід пишуть в діагнозі ?
Їх же навіть не тестують.
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12.11.2021 14:31 Відповісти
ой, у вас внезапно прокси отклеилась и вы внезапно из канадки превратились в украинку.
Упс..
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12.11.2021 15:19 Відповісти
цікаво те, що за півроку антиваксерів прибудуть ще тисячі/мульйони. це ті, хто не встигне, або відмовиться бустерітися 4-5-6 рази. тобото всі вакциновані - потенційні майбутні антиваксери. взагалі всі. ось так.
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12.11.2021 14:46 Відповісти
Через три с половиной месяца начнется этот процесс...
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12.11.2021 14:49 Відповісти
Ви вважаєте, що вакциновані не хворіють на ковід, а може прокоментуєте навіщо бустер 3 і т.д.
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12.11.2021 14:32 Відповісти
ковид такая зараза, что ни болезнь ни вакцинация не защищают на 100% и через полгода защита падает. У ВСЕХ.

Я болел. и вакцинировался через 3 месяца.

Болел я 2 месяца, а после вакцинации рука поболела два дня а после второй дозы - чуть температурил, один вечер попил чаю, даже не парацетамол.
Вобщем мне есть с чем сравнивать и я выбираю вакцинацию.
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12.11.2021 15:21 Відповісти
Не совсем корректно - Вы сравниваете не сравниваемые вещи.
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14.11.2021 00:15 Відповісти
А про жіночі (рожеві) й чоловічі (голубі) моз ще не думав ?
Головне - не зупиняйтеся.
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12.11.2021 14:33 Відповісти
Це вже дискримінація.
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12.11.2021 14:52 Відповісти
Ну, да. Ще лгбт треба додати - райдужні тести. Шоб всім вгодить.
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12.11.2021 14:57 Відповісти
у вас канадская прокся отклеилася.
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12.11.2021 15:21 Відповісти
А сертификат о получении сертификата? Недорабатываете... Можете еще тату на запястье внедрить.
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12.11.2021 14:54 Відповісти
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12.11.2021 14:54 Відповісти
 
 