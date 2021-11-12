МОЗ запускає два нові типи COVID-сертифікатів. ВIДЕО

В Україні з'являться два нові типи COVID-сертифікатів - про одужання та дитячий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступник голови МОЗ Марія Карчевич на брифінгу у п'ятницю, 12 листопада.

Дитячий дозволяє батькам дітей від 12 років, які отримали хоча б одне щеплення, завантажити документ у "Дію".

Сертифікат одужання - документ в електронній формі, що підтверджує одужання людини від COVID-19. Наразі функціонал проходить останню стадію бета-тестування. Документ зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз COVID-19 та вніс його до електронної системи охорони здоров'я.

"Особи, що хворіли на COVID-19 не більше ніж 105 днів тому від моменту запуску функціоналу зможуть отримати сертифікати", - пояснила Карчевич.

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За її словами, термін дії нового документа становитиме 90 діб, на 15 день від встановлення діагнозу.

"Отримати сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності внесення даних до електронної системи охорони здоров'я", - додала чиновниця.