МОЗ запускає два нові типи COVID-сертифікатів. ВIДЕО
В Україні з'являться два нові типи COVID-сертифікатів - про одужання та дитячий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступник голови МОЗ Марія Карчевич на брифінгу у п'ятницю, 12 листопада.
Дитячий дозволяє батькам дітей від 12 років, які отримали хоча б одне щеплення, завантажити документ у "Дію".
Сертифікат одужання - документ в електронній формі, що підтверджує одужання людини від COVID-19. Наразі функціонал проходить останню стадію бета-тестування. Документ зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз COVID-19 та вніс його до електронної системи охорони здоров'я.
"Особи, що хворіли на COVID-19 не більше ніж 105 днів тому від моменту запуску функціоналу зможуть отримати сертифікати", - пояснила Карчевич.
За її словами, термін дії нового документа становитиме 90 діб, на 15 день від встановлення діагнозу.
"Отримати сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності внесення даних до електронної системи охорони здоров'я", - додала чиновниця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что до защиты...то поживем увидим...
Слив засчитан.
Так что пиши своему собрату...ваксману...а не мне...
Власти Австрии грозятся ввести локдаун для непривитых
Власти Австрии всерьез задумались о том, чтобы ввести новое ограничение для борьбы с коронавирусом - локдаун для непривитых. Об этом сообщает Associated Press.
Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".
"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.
Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX."
Рабам этого не понять.
Мені підсунули бумажку для підпису про те що ніби я це роблю добровільно. Підписувати її я відмовився. Вони відмовились колоти мене без такого підпису.
какой же ты инфантильный и тупой ссыкун..
Его абсолютно не жалко.
-- Нет, не выгодно. Я рисую противопоказания. На них спрос выше.
Їх же навіть не тестують.
Упс..
Я болел. и вакцинировался через 3 месяца.
Болел я 2 месяца, а после вакцинации рука поболела два дня а после второй дозы - чуть температурил, один вечер попил чаю, даже не парацетамол.
Вобщем мне есть с чем сравнивать и я выбираю вакцинацию.
Головне - не зупиняйтеся.