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Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС. ФОТО

14 ноября в 06 часов 22 минуты в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Абхазской Соборного района города Днепр из квартиры идет дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что по вызову сразу были направлены дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"По прибытии спасателей к месту происшествия установлено, что возник пожар внутри квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Общая площадь пожара составила 30 м.кв.. Пожар локализовали в 06 часов 48 минут и ликвидировали в 7 часов 10 минут. К тушению пожара было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники", – отмечается в сообщении.

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Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС 01
Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС 02
Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС 03

Днепр (4417) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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В таких сообщениях нужно кроме последствий и жертв указывать причину возгорания.
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14.11.2021 10:13 Ответить
как может быть девятиэтажная пятиэтажка ?
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14.11.2021 10:48 Ответить
Так не факт, что это именно тот дом.
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14.11.2021 10:50 Ответить
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14.11.2021 11:16 Ответить
а почему же Вы этот снимок в статье выше не разместили?
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14.11.2021 11:44 Ответить
проспал ))))
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14.11.2021 12:05 Ответить
А почему улица до сих пор носит название Абхазская, в центре Днепра?
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14.11.2021 11:44 Ответить
зато у нас теперь два Богдана Хмельницкого (улица и проспект) и Александра Поля (улица и проспект)... наверное, пока руки не дошли )))
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14.11.2021 12:52 Ответить
этому названию 100 лет в обед
Ну есть такая провинция в Грузии - почему бы не назвать в ее честь ?
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14.11.2021 14:31 Ответить
 
 