Двоє людей загинуло внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку в Дніпрі, - ДСНС. ФОТО

14-го листопада о 06 годині 22 хвилини до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Абхазькій Соборного району міста Дніпро, з квартири йде дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що за викликом одразу направлено чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що виникла пожежа в середині квартири, розташованої на другому поверсі п’ятиповерхового будинку. Під час ліквідації пожежі, рятувальниками було виявлено тіла чоловіка та жінки, без ознак життя. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 30 м.кв. Пожежу локалізовано о 06 годині 48 хвилин та ліквідовано о 7 годині 10 хвилин. До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління", - зазначається в повідомленні.

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