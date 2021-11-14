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Двоє людей загинуло внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку в Дніпрі, - ДСНС. ФОТО

14-го листопада о 06 годині 22 хвилини до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Абхазькій Соборного району міста Дніпро, з квартири йде дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що за викликом одразу направлено чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що виникла пожежа в середині квартири, розташованої на другому поверсі п’ятиповерхового будинку. Під час ліквідації пожежі, рятувальниками було виявлено тіла чоловіка та жінки, без ознак життя. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 30 м.кв. Пожежу локалізовано о 06 годині 48 хвилин та ліквідовано о 7 годині 10 хвилин. До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління", - зазначається в повідомленні.

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Двоє людей загинуло внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку в Дніпрі, - ДСНС 01
Двоє людей загинуло внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку в Дніпрі, - ДСНС 02
Двоє людей загинуло внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку в Дніпрі, - ДСНС 03

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Дніпро (3273) пожежа (4322) ДСНС (5104)


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В таких сообщениях нужно кроме последствий и жертв указывать причину возгорания.
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14.11.2021 10:13 Відповісти
как может быть девятиэтажная пятиэтажка ?
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14.11.2021 10:48 Відповісти
Так не факт, что это именно тот дом.
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14.11.2021 10:50 Відповісти
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14.11.2021 11:16 Відповісти
а почему же Вы этот снимок в статье выше не разместили?
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14.11.2021 11:44 Відповісти
проспал ))))
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14.11.2021 12:05 Відповісти
А почему улица до сих пор носит название Абхазская, в центре Днепра?
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14.11.2021 11:44 Відповісти
зато у нас теперь два Богдана Хмельницкого (улица и проспект) и Александра Поля (улица и проспект)... наверное, пока руки не дошли )))
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14.11.2021 12:52 Відповісти
этому названию 100 лет в обед
Ну есть такая провинция в Грузии - почему бы не назвать в ее честь ?
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14.11.2021 14:31 Відповісти
 
 