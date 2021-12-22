Легендарный кран "Захарий", помогавший строить мосты в Запорожье, возвращается домой, – ОГА. ФОТОрепортаж
Самый большой в Европе грузовой кран LK-800 ("Захарий") завершил работу на Запорожских мостах и возвращается домой в Турцию. Он провел в Запорожье 11 месяцев.
Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Кран работал над созданием мостов в Запорожье по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
"Немного меньше года прошло с того дня, как мы встречали здесь плавкран "Захарий" – он начал свою работу в Запорожье в начале января 2021 года. Результаты деятельности самого большого в Европе грузоподъемного плавкрана впечатляют – все мы видим вантовый мост из двух частей – верховой и низовой", – заявил глава областной администрации Александр Старух.
Грузоподъемность "Захария" специально для работы в Запорожье увеличили до 800 тонн. Кран выполнил 17 рейсов для монтажа временных опор и ригелей и 12 рейсов для монтажа пролетных строений. Самая тяжелая секция весила 780 тонн.
Наиболее сложной частью процесса была миллиметровая точность, которой требовала технология монтажа прогонов.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов, в планах на следующие два года – сделать еще 810 сооружений, крупнейшими из которых являются мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе. мостових переходів, в планах на наступні два роки – зробити ще 810 споруд, найбільшими з яких є мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.
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Импичмент реальный нужен.
Читаем конституцию, где там в обязанностях президента есть пункт об экономической деятельности? Зато там есть пункт о Министерстве Обороны и министерстве иностранных дел, и об ответственности президента за эти направления. И видим - армия не дофинансирована, не обеспечена топливом и боеприпасами, на внешне-политической арене - полный ЗЕРРО. Так что ХРЕНОВЫЙ из него менеджер - выдает чужие зачлуги за свои.
Почему домой в Турцию?
ЛенінськійКузні на Рибальському, а тепер змушений переховуватись на чужбині
Батькiвщина LK-800 - Київ, Україна. В Туреччинi вiн в приймах.)