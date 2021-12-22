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Легендарный кран "Захарий", помогавший строить мосты в Запорожье, возвращается домой, – ОГА. ФОТОрепортаж

Самый большой в Европе грузовой кран LK-800 ("Захарий") завершил работу на Запорожских мостах и ​​возвращается домой в Турцию. Он провел в Запорожье 11 месяцев.

Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Кран работал над созданием мостов в Запорожье по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Немного меньше года прошло с того дня, как мы встречали здесь плавкран "Захарий" – он начал свою работу в Запорожье в начале января 2021 года. Результаты деятельности самого большого в Европе грузоподъемного плавкрана впечатляют – все мы видим вантовый мост из двух частей – верховой и низовой", – заявил глава областной администрации Александр Старух.

Грузоподъемность "Захария" специально для работы в Запорожье увеличили до 800 тонн. Кран выполнил 17 рейсов для монтажа временных опор и ригелей и 12 рейсов для монтажа пролетных строений. Самая тяжелая секция весила 780 тонн.

Наиболее сложной частью процесса была миллиметровая точность, которой требовала технология монтажа прогонов.

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Как заявлял президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов, в планах на следующие два года – сделать еще 810 сооружений, крупнейшими из которых являются мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе. мостових переходів, в планах на наступні два роки – зробити ще 810 споруд, найбільшими з яких є мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.

Легендарный кран Захарий, помогавший строить мосты в Запорожье, возвращается домой, – ОГА 01
Легендарный кран Захарий, помогавший строить мосты в Запорожье, возвращается домой, – ОГА 02
Легендарный кран Захарий, помогавший строить мосты в Запорожье, возвращается домой, – ОГА 03

Автор: 

Днепр (4418) Запорожье (2651) мост (1027) ОГА (2392) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+20
Захарій молодець, а Зеленський тут ні до чого.
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22.12.2021 13:39
+11
нічого собі махіна! Можна усіх "слуг" разом з їх придуркуватим клоуном в рядочок вивісить!
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22.12.2021 13:50
+6
як це ні до чого ? все відбувалося у рамках президентської програми " Велике мостівництво "
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22.12.2021 14:06
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Захарій молодець, а Зеленський тут ні до чого.
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22.12.2021 13:39 Ответить
як це ні до чого ? все відбувалося у рамках президентської програми " Велике мостівництво "
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22.12.2021 14:06 Ответить
и причем тут Зеленая шмаркля? За свои деньги он что ль строит или за наши налоги?
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22.12.2021 15:50 Ответить
Пєчалька...
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22.12.2021 13:40 Ответить
i скiльки кран заробив?
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22.12.2021 13:43 Ответить
Скільки би не відмили, а міст залишиться у нас.
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22.12.2021 13:51 Ответить
Написано ж ЛЕГЕНДАРНИЙ!!! Це значить оспіваний у легендах та эпосах і не важливо скільки заробив!
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22.12.2021 13:57 Ответить
А де ж наш легендарний що втопили в Дніпрі біля Київа при януковощу?
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22.12.2021 14:20 Ответить
Це він. Зараз платимо за оренду .
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22.12.2021 17:01 Ответить
нічого собі махіна! Можна усіх "слуг" разом з їх придуркуватим клоуном в рядочок вивісить!
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22.12.2021 13:50 Ответить
Неправильная, утопическая политика серой массы. Тот же Смешко чем хуже ЗЕ??!!! Мириться с тем что сейчс глупо, это стиль ватников, рабов...
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22.12.2021 14:53 Ответить
Смешко, только для тебя лучший , а зе выбирал народ
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22.12.2021 15:13 Ответить
Он в открытую торгует и ещё дела заводит за то, что не давали выйти на украинский рынок российской продукции

Импичмент реальный нужен.
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22.12.2021 17:04 Ответить
так хай буде придуркуватий наркоман без освіти нашим президентом !
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22.12.2021 18:29 Ответить
самое время - скоро с ледоколом пробиваться будет)
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22.12.2021 13:50 Ответить
часто видите лед на Днепре?) в прошлом году дня 3-4 всего то было
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22.12.2021 13:56 Ответить
не с его счастьем)) один раз падал, второй раз угнали в Турцию
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22.12.2021 14:10 Ответить
Усталый, но довольный !
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22.12.2021 14:15 Ответить
При чем тут ЗЕ??!!! Лепят его постоянно аж раздражает. Благодарить его что не мешал строительству моста за наши налоги??!!!
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22.12.2021 14:54 Ответить
Поумнееш чуток и поймеш
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22.12.2021 15:12 Ответить
За деньги налогоплательщиков построено ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ по его инициативе. Не для президента на личной даче президента. Человек в данном случае честно выполняет свою функцию нанятого народом менеджера(президента). Придалбывайтесь к нему там где есть за что. Не позорьтесь.
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22.12.2021 15:27 Ответить
Мосты начали строить в 2004 году, финансирование строительства возобновили в 2015 году. Заказчиком является Автодор. И где здесь участие Зеленского? Или он стал выполнять еще функции Кабмина и руководства Атодора? Все это "Велике крадивництво" одна большая фикция и присвоение чужих заслуг.
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22.12.2021 15:43 Ответить
Ну вот опять дебилы прибежали доказывать, что это ЕГО заслуга.
Читаем конституцию, где там в обязанностях президента есть пункт об экономической деятельности? Зато там есть пункт о Министерстве Обороны и министерстве иностранных дел, и об ответственности президента за эти направления. И видим - армия не дофинансирована, не обеспечена топливом и боеприпасами, на внешне-политической арене - полный ЗЕРРО. Так что ХРЕНОВЫЙ из него менеджер - выдает чужие зачлуги за свои.
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22.12.2021 15:57 Ответить
Последние два с гаком года кто экономической деятельностью в стране занимается? Правительство назначенное Порошенко или Зеленским? Даже если условный мост начинал проектироваться и строиться при президентстве Порошенко/правлении БПП и правительстве Гройсмана, а закончено было при президенте Зеленском и его кабмине и партии, то этот мост как бы их общая заслуга, ведь каждый год есть возможность бюджет попилить и строительство затянуть лет на 10-15. В этом случае ругать здесь вам некого. Хотите сказать что при строительстве были украдены средства? Тогда не балабольте а приведите конкретные доказательства.
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22.12.2021 19:08 Ответить
Кран украинский!
Почему домой в Турцию?
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22.12.2021 15:45 Ответить
Наверное он получил турецкое гражданство.
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22.12.2021 15:59 Ответить
Или Запорожцы поехали турок шарпать.
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22.12.2021 16:09 Ответить
Уже нет. https://gvozdi.zp.ua/istorija-mega-krana-kotoryjj-budet-zaporozhskie-mosty-dostraivat-foto/
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22.12.2021 17:10 Ответить
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22.12.2021 17:20 Ответить
зеленый ватный кро(а)ник вертайся к зелечке и авдокушину проплоченой шлюхе..
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22.12.2021 16:14 Ответить
осталой зе-херия отправить к херам и жизнь пойдет на лад. Ca Ira!
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22.12.2021 17:23 Ответить
Ось так був побудован на Порошенківській Ленінській Кузні на Рибальському, а тепер змушений переховуватись на чужбині
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22.12.2021 17:28 Ответить
Зеленский красавчик, дороги отличные, лучший президент за все время!
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22.12.2021 20:54 Ответить
Зовут Захарий, а дом в Турции??? Может быть тогда султан Захер (ударение на Е)?!
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22.12.2021 21:01 Ответить


Батькiвщина LK-800 - Київ, Україна. В Туреччинi вiн в приймах.)
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23.12.2021 16:39 Ответить
 
 