Легендарный кран "Захарий", помогавший строить мосты в Запорожье, возвращается домой, – ОГА. ФОТОрепортаж

Самый большой в Европе грузовой кран LK-800 ("Захарий") завершил работу на Запорожских мостах и ​​возвращается домой в Турцию. Он провел в Запорожье 11 месяцев.

Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Кран работал над созданием мостов в Запорожье по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Немного меньше года прошло с того дня, как мы встречали здесь плавкран "Захарий" – он начал свою работу в Запорожье в начале января 2021 года. Результаты деятельности самого большого в Европе грузоподъемного плавкрана впечатляют – все мы видим вантовый мост из двух частей – верховой и низовой", – заявил глава областной администрации Александр Старух.

Грузоподъемность "Захария" специально для работы в Запорожье увеличили до 800 тонн. Кран выполнил 17 рейсов для монтажа временных опор и ригелей и 12 рейсов для монтажа пролетных строений. Самая тяжелая секция весила 780 тонн.

Наиболее сложной частью процесса была миллиметровая точность, которой требовала технология монтажа прогонов.

Читайте также: IFC и ЕБРР помогут Укравтодору привлекать инвестиции на ремонт и содержание дорог

Как заявлял президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов, в планах на следующие два года – сделать еще 810 сооружений, крупнейшими из которых являются мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе. мостових переходів, в планах на наступні два роки – зробити ще 810 споруд, найбільшими з яких є мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.





