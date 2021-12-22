Легендарний кран "Захарій", який допомагав будувати мости у Запоріжжі, повертається додому, - ОДА. ФОТОрепортаж
Найбільший у Європі вантажний кран LK-800 ("Захарій") завершив роботу на Запорізьких мостах і повертається додому в Туреччину. Він провів у Запоріжжі 11 місяців.
Про це повідомляє Запорізька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Кран працював над створенням мостів у Запоріжжі за програмою президента "Велике будівництво".
"Трохи менше року минуло з того дня, як ми зустрічали тут плавкран "Захарій" - він почав свою роботу в Запоріжжі на початку січня 2021 року. Результати діяльності найбільш вантажопідйомного в Європі плавкрану вражають - всі ми бачимо вантовий міст з двох частин - верхової і низової", - заявив голова обласної адміністрації Олександр Старух.
Вантажопідйомність "Захарія" спеціально для роботи у Запоріжжі збільшили до 800 тонн. Кран виконав 17 рейсів для монтажу тимчасових опор та ригелів і 12 рейсів для монтажу прогонових будов. Найважча секція важила 780 тонн.
Читайте: Відремонтований плавкран "Захарій" повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА. ФОТОрепортаж
Найскладнішою частиною процесу була міліметрова точність, якої вимагала технологія монтажу прогонів.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" вже побудували і оновили 560 мостів та мостових переходів, в планах на наступні два роки – зробити ще 810 споруд, найбільшими з яких є мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.
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Импичмент реальный нужен.
Читаем конституцию, где там в обязанностях президента есть пункт об экономической деятельности? Зато там есть пункт о Министерстве Обороны и министерстве иностранных дел, и об ответственности президента за эти направления. И видим - армия не дофинансирована, не обеспечена топливом и боеприпасами, на внешне-политической арене - полный ЗЕРРО. Так что ХРЕНОВЫЙ из него менеджер - выдает чужие зачлуги за свои.
Почему домой в Турцию?
ЛенінськійКузні на Рибальському, а тепер змушений переховуватись на чужбині
Батькiвщина LK-800 - Київ, Україна. В Туреччинi вiн в приймах.)