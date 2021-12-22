Легендарний кран "Захарій", який допомагав будувати мости у Запоріжжі, повертається додому, - ОДА. ФОТОрепортаж

Найбільший у Європі вантажний кран LK-800 ("Захарій") завершив роботу на Запорізьких мостах і повертається додому в Туреччину. Він провів у Запоріжжі 11 місяців.

Про це повідомляє Запорізька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Кран працював над створенням мостів у Запоріжжі за програмою президента "Велике будівництво".

"Трохи менше року минуло з того дня, як ми зустрічали тут плавкран "Захарій" - він почав свою роботу в Запоріжжі на початку січня 2021 року. Результати діяльності найбільш вантажопідйомного в Європі плавкрану вражають - всі ми бачимо вантовий міст з двох частин - верхової і низової", - заявив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

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Вантажопідйомність "Захарія" спеціально для роботи у Запоріжжі збільшили до 800 тонн. Кран виконав 17 рейсів для монтажу тимчасових опор та ригелів і 12 рейсів для монтажу прогонових будов. Найважча секція важила 780 тонн.

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Найскладнішою частиною процесу була міліметрова точність, якої вимагала технологія монтажу прогонів.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" вже побудували і оновили 560 мостів та мостових переходів, в планах на наступні два роки – зробити ще 810 споруд, найбільшими з яких є мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.





