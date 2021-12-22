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Легендарний кран "Захарій", який допомагав будувати мости у Запоріжжі, повертається додому, - ОДА. ФОТОрепортаж

Найбільший у Європі вантажний кран LK-800 ("Захарій") завершив роботу на Запорізьких мостах і повертається додому в Туреччину. Він провів у Запоріжжі 11 місяців.

Про це повідомляє Запорізька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Кран працював над створенням мостів у Запоріжжі за програмою президента "Велике будівництво".

"Трохи менше року минуло з того дня, як ми зустрічали тут плавкран "Захарій" - він почав свою роботу в Запоріжжі на початку січня 2021 року. Результати діяльності найбільш вантажопідйомного в Європі плавкрану вражають - всі ми бачимо вантовий міст з двох частин - верхової і низової", - заявив голова обласної адміністрації Олександр Старух.

Читайте: Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА

Вантажопідйомність "Захарія" спеціально для роботи у Запоріжжі збільшили до 800 тонн. Кран виконав 17 рейсів для монтажу тимчасових опор та ригелів і 12 рейсів для монтажу прогонових будов. Найважча секція важила 780 тонн.

Читайте: Відремонтований плавкран "Захарій" повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Найскладнішою частиною процесу була міліметрова точність, якої вимагала технологія монтажу прогонів.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, за програмою "Велике будівництво" вже побудували і оновили 560 мостів та мостових переходів, в планах на наступні два роки – зробити ще 810 споруд, найбільшими з яких є мости у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі.

Легендарний кран Захарій, який допомагав будувати мости у Запоріжжі, повертається додому, - ОДА 01
Легендарний кран Захарій, який допомагав будувати мости у Запоріжжі, повертається додому, - ОДА 02
Легендарний кран Захарій, який допомагав будувати мости у Запоріжжі, повертається додому, - ОДА 03

Автор: 

Дніпро (3274) Запоріжжя (2268) міст (1231) ОДА (1629) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+20
Захарій молодець, а Зеленський тут ні до чого.
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22.12.2021 13:39
+11
нічого собі махіна! Можна усіх "слуг" разом з їх придуркуватим клоуном в рядочок вивісить!
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22.12.2021 13:50
+6
як це ні до чого ? все відбувалося у рамках президентської програми " Велике мостівництво "
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22.12.2021 14:06
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Захарій молодець, а Зеленський тут ні до чого.
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22.12.2021 13:39 Відповісти
як це ні до чого ? все відбувалося у рамках президентської програми " Велике мостівництво "
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22.12.2021 14:06 Відповісти
и причем тут Зеленая шмаркля? За свои деньги он что ль строит или за наши налоги?
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22.12.2021 15:50 Відповісти
Пєчалька...
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22.12.2021 13:40 Відповісти
i скiльки кран заробив?
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22.12.2021 13:43 Відповісти
Скільки би не відмили, а міст залишиться у нас.
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22.12.2021 13:51 Відповісти
Написано ж ЛЕГЕНДАРНИЙ!!! Це значить оспіваний у легендах та эпосах і не важливо скільки заробив!
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22.12.2021 13:57 Відповісти
А де ж наш легендарний що втопили в Дніпрі біля Київа при януковощу?
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22.12.2021 14:20 Відповісти
Це він. Зараз платимо за оренду .
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22.12.2021 17:01 Відповісти
нічого собі махіна! Можна усіх "слуг" разом з їх придуркуватим клоуном в рядочок вивісить!
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22.12.2021 13:50 Відповісти
Неправильная, утопическая политика серой массы. Тот же Смешко чем хуже ЗЕ??!!! Мириться с тем что сейчс глупо, это стиль ватников, рабов...
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22.12.2021 14:53 Відповісти
Смешко, только для тебя лучший , а зе выбирал народ
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22.12.2021 15:13 Відповісти
Он в открытую торгует и ещё дела заводит за то, что не давали выйти на украинский рынок российской продукции

Импичмент реальный нужен.
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22.12.2021 17:04 Відповісти
так хай буде придуркуватий наркоман без освіти нашим президентом !
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22.12.2021 18:29 Відповісти
самое время - скоро с ледоколом пробиваться будет)
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22.12.2021 13:50 Відповісти
часто видите лед на Днепре?) в прошлом году дня 3-4 всего то было
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22.12.2021 13:56 Відповісти
не с его счастьем)) один раз падал, второй раз угнали в Турцию
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22.12.2021 14:10 Відповісти
Усталый, но довольный !
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22.12.2021 14:15 Відповісти
При чем тут ЗЕ??!!! Лепят его постоянно аж раздражает. Благодарить его что не мешал строительству моста за наши налоги??!!!
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22.12.2021 14:54 Відповісти
Поумнееш чуток и поймеш
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22.12.2021 15:12 Відповісти
За деньги налогоплательщиков построено ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ по его инициативе. Не для президента на личной даче президента. Человек в данном случае честно выполняет свою функцию нанятого народом менеджера(президента). Придалбывайтесь к нему там где есть за что. Не позорьтесь.
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22.12.2021 15:27 Відповісти
Мосты начали строить в 2004 году, финансирование строительства возобновили в 2015 году. Заказчиком является Автодор. И где здесь участие Зеленского? Или он стал выполнять еще функции Кабмина и руководства Атодора? Все это "Велике крадивництво" одна большая фикция и присвоение чужих заслуг.
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22.12.2021 15:43 Відповісти
Ну вот опять дебилы прибежали доказывать, что это ЕГО заслуга.
Читаем конституцию, где там в обязанностях президента есть пункт об экономической деятельности? Зато там есть пункт о Министерстве Обороны и министерстве иностранных дел, и об ответственности президента за эти направления. И видим - армия не дофинансирована, не обеспечена топливом и боеприпасами, на внешне-политической арене - полный ЗЕРРО. Так что ХРЕНОВЫЙ из него менеджер - выдает чужие зачлуги за свои.
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22.12.2021 15:57 Відповісти
Последние два с гаком года кто экономической деятельностью в стране занимается? Правительство назначенное Порошенко или Зеленским? Даже если условный мост начинал проектироваться и строиться при президентстве Порошенко/правлении БПП и правительстве Гройсмана, а закончено было при президенте Зеленском и его кабмине и партии, то этот мост как бы их общая заслуга, ведь каждый год есть возможность бюджет попилить и строительство затянуть лет на 10-15. В этом случае ругать здесь вам некого. Хотите сказать что при строительстве были украдены средства? Тогда не балабольте а приведите конкретные доказательства.
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22.12.2021 19:08 Відповісти
Кран украинский!
Почему домой в Турцию?
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22.12.2021 15:45 Відповісти
Наверное он получил турецкое гражданство.
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22.12.2021 15:59 Відповісти
Или Запорожцы поехали турок шарпать.
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22.12.2021 16:09 Відповісти
Уже нет. https://gvozdi.zp.ua/istorija-mega-krana-kotoryjj-budet-zaporozhskie-mosty-dostraivat-foto/
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22.12.2021 17:10 Відповісти
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22.12.2021 17:20 Відповісти
зеленый ватный кро(а)ник вертайся к зелечке и авдокушину проплоченой шлюхе..
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22.12.2021 16:14 Відповісти
осталой зе-херия отправить к херам и жизнь пойдет на лад. Ca Ira!
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22.12.2021 17:23 Відповісти
Ось так був побудован на Порошенківській Ленінській Кузні на Рибальському, а тепер змушений переховуватись на чужбині
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22.12.2021 17:28 Відповісти
Зеленский красавчик, дороги отличные, лучший президент за все время!
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22.12.2021 20:54 Відповісти
Зовут Захарий, а дом в Турции??? Может быть тогда султан Захер (ударение на Е)?!
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22.12.2021 21:01 Відповісти


Батькiвщина LK-800 - Київ, Україна. В Туреччинi вiн в приймах.)
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23.12.2021 16:39 Відповісти
 
 