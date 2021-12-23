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На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки. ФОТОрепортаж

В селе Колодяжное Ковельского района Волынской области завершили реставрацию двух домов Косачей, принадлежавших семье Леси Украинки. Возрождение памятников исторического значения проходило по программе президента "Большая стройка".

На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки 01

Волынская ОГА выложила фотографии завершающего этапа реставрации, когда мастера делали штукатурку, отделку наружных стен и внутренних помещений. Они также отремонтировали печь, работавшую во времена Леси Украинки, и уложили новый деревянный пол, передает Цензор.НЕТ.

На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки 02
На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки 03

"Реставрацию "Белого и Серого домов Косачей" приурочили к 150-летию со дня рождения Леси Украинки, которое отметили в этом году. Ремонтные работы в усадьбе Косачей начались в июне 2021 года", – рассказали в областной администрации.

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На восстановление Лесиных домов потратили 11 млн гривен средств государственного и местного бюджетов.

На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки 04
На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки 05

Напомним, в этом году в рамках программы президента "Большая стройка" стартовала "Большая реставрация", цель которой – восстановить основные памятники культуры в течение ближайших лет.

Автор: 

история (2017) ОГА (2392) память (1494) реставрация (52) Леся Украинка (17) Большая стройка (728) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+10
Особливо армія будується
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23.12.2021 15:06
+5
Особливо їх "нет" в припи*дента Зеленського Олег Петрович, ви що, на пару с ним кокаїн нюхаєте?
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23.12.2021 15:15
+4
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23.12.2021 16:13
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Особливо армія будується
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23.12.2021 15:06 Ответить
"За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було… називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95"", - пояснив він.

Разом з тим, президент підкреслив, що ані він, ані жоден член "Кварталу 95" не займалися відмиванням грошей.

"Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - сказав Зеленський.

Пандора Пейпаз Ми не забули.
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23.12.2021 15:15 Ответить
Особливо їх "нет" в припи*дента Зеленського Олег Петрович, ви що, на пару с ним кокаїн нюхаєте?
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23.12.2021 15:15 Ответить
Непогана хата як на ті роки.
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23.12.2021 15:20 Ответить
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23.12.2021 16:13 Ответить
100 %.

можливо, придурки, дiйдуть до цього пiзнiше. вернуть нормальнi вiкна та дах.
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23.12.2021 21:37 Ответить
она бабушка зеленского из рода коло мойских
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23.12.2021 19:01 Ответить
 
 