На Волыни отреставрировали дома Леси Украинки. ФОТОрепортаж

В селе Колодяжное Ковельского района Волынской области завершили реставрацию двух домов Косачей, принадлежавших семье Леси Украинки. Возрождение памятников исторического значения проходило по программе президента "Большая стройка".

Волынская ОГА выложила фотографии завершающего этапа реставрации, когда мастера делали штукатурку, отделку наружных стен и внутренних помещений. Они также отремонтировали печь, работавшую во времена Леси Украинки, и уложили новый деревянный пол, передает Цензор.НЕТ.





"Реставрацию "Белого и Серого домов Косачей" приурочили к 150-летию со дня рождения Леси Украинки, которое отметили в этом году. Ремонтные работы в усадьбе Косачей начались в июне 2021 года", – рассказали в областной администрации.

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На восстановление Лесиных домов потратили 11 млн гривен средств государственного и местного бюджетов.





Напомним, в этом году в рамках программы президента "Большая стройка" стартовала "Большая реставрация", цель которой – восстановить основные памятники культуры в течение ближайших лет.