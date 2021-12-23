На Волині відреставрували будинки Лесі Українки. ФОТОрепортаж
В селі Колодяжне Ковельського району Волинської області завершили реставрацію двох будинків Косачів, що належали родині Лесі Українки. Відродження пам’яток історичного значення відбувалося за програмою президента "Велике будівництво".
Волинська ОДА виклала фотографії завершального етапу реставрації, коли майстри робили штукатурку, оздоблення зовнішніх стін і внутрішніх приміщень. Вони також відремонтували піч, яка працювала за часів Лесі Українки, та уклали нову дерев’яну підлогу, передає Цензор.НЕТ.
"Реставрацію "Білого та Сірого будинків Косачів" приурочили до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яке відзначили у цьому році. Ремонтні роботи в садибі Косачів розпочалися у червні 2021 року", - розповіли в обласній адміністрації.
На відновлення Лесиних будинків витратили 11 млн гривень коштів державного і місцевого бюджетів.
Нагадаємо, цьогоріч в рамках програми президента "Велике будівництво" стартувала "Велика реставрація", мета якої – відновити визначні пам’ятки культури протягом найближчих років.
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Разом з тим, президент підкреслив, що ані він, ані жоден член "Кварталу 95" не займалися відмиванням грошей.
"Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - сказав Зеленський.
Пандора Пейпаз Ми не забули.
можливо, придурки, дiйдуть до цього пiзнiше. вернуть нормальнi вiкна та дах.