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На Волині відреставрували будинки Лесі Українки. ФОТОрепортаж

В селі Колодяжне Ковельського району Волинської області завершили реставрацію двох будинків Косачів, що належали родині Лесі Українки. Відродження пам’яток історичного значення відбувалося за програмою президента "Велике будівництво".

На Волині відреставрували будинки Лесі Українки 01

Волинська ОДА виклала фотографії завершального етапу реставрації, коли майстри робили штукатурку, оздоблення зовнішніх стін і внутрішніх приміщень. Вони також відремонтували піч, яка працювала за часів Лесі Українки, та уклали нову дерев’яну підлогу, передає Цензор.НЕТ.

На Волині відреставрували будинки Лесі Українки 02
На Волині відреставрували будинки Лесі Українки 03

"Реставрацію "Білого та Сірого будинків Косачів" приурочили до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яке відзначили у цьому році. Ремонтні роботи в садибі Косачів розпочалися у червні 2021 року", - розповіли в обласній адміністрації.

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На відновлення Лесиних будинків витратили 11 млн гривень коштів державного і місцевого бюджетів.

На Волині відреставрували будинки Лесі Українки 04
На Волині відреставрували будинки Лесі Українки 05

Нагадаємо, цьогоріч в рамках програми президента "Велике будівництво" стартувала "Велика реставрація", мета якої – відновити визначні пам’ятки культури протягом найближчих років.

Автор: 

історія (1071) ОДА (1629) пам’ять (1186) реставрація (67) Леся Українка (18) Велике будівництво (741) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+10
Особливо армія будується
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23.12.2021 15:06
+5
Особливо їх "нет" в припи*дента Зеленського Олег Петрович, ви що, на пару с ним кокаїн нюхаєте?
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23.12.2021 15:15
+4
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23.12.2021 16:13
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23.12.2021 15:06 Відповісти
"За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було… називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95"", - пояснив він.

Разом з тим, президент підкреслив, що ані він, ані жоден член "Кварталу 95" не займалися відмиванням грошей.

"Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - сказав Зеленський.

Пандора Пейпаз Ми не забули.
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23.12.2021 15:15 Відповісти
Особливо їх "нет" в припи*дента Зеленського Олег Петрович, ви що, на пару с ним кокаїн нюхаєте?
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23.12.2021 15:15 Відповісти
Непогана хата як на ті роки.
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23.12.2021 15:20 Відповісти
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23.12.2021 16:13 Відповісти
100 %.

можливо, придурки, дiйдуть до цього пiзнiше. вернуть нормальнi вiкна та дах.
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23.12.2021 21:37 Відповісти
она бабушка зеленского из рода коло мойских
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23.12.2021 19:01 Відповісти
 
 