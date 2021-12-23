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Врач вытащил школьницу из-под льда в Кропивницком. ФОТО

Девочка провалилась под лед на пруду возле гимназии. В школе в это время находился врач Константин Ярынич. Он мгновенно сориентировался, попросил веревки и бросился на спасение.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"Константин, сняв одежду, по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, помогли вытянуть ребенка на берег", - говорится в сообщении.

В гимназии пятиклассницу согрели и успокоили до прибытия медиков, которые доставили девочку в детскую областную больницу. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

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Врач вытащил школьницу из-под льда в Кропивницком 01
Врач вытащил школьницу из-под льда в Кропивницком 02
Врач вытащил школьницу из-под льда в Кропивницком 03

Автор: 

дети (6491) Кропивницький (540) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+25
Уважение,,,!!!!
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23.12.2021 22:20
+8
Треба подивитися на тих бовдурів котрі не втовкмачили дівчинці що по тонкій кризі ходити не можна. але дівчинка вже це взнала шляхом експерименту.
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23.12.2021 22:28
+6
Депутат облради, до того ж, а ще - народний депутат ВР попереднього скликання. Цікаво, чи багато в нинішньому скликанні здатних на подібний вчинок?
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23.12.2021 23:11
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23.12.2021 22:20 Ответить
я б пипку отморозил об льод а она нужна
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24.12.2021 09:08 Ответить
Він колишній депутат і головний лікар в онкодіспансері. Не схоже на імітацію, але не віриться що таке буває
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24.12.2021 09:29 Ответить
Лікар молодець. Врятував життя.
Але погляньте на кригу- калюжа посередині.
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23.12.2021 22:22 Ответить
Треба подивитися на тих бовдурів котрі не втовкмачили дівчинці що по тонкій кризі ходити не можна. але дівчинка вже це взнала шляхом експерименту.
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23.12.2021 22:28 Ответить
Калюжа по середені, тому що там провалилась дівчінка (крига зламалась, вода вийшла на поверхню)
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23.12.2021 22:56 Ответить
Ви краще б подякували людині за спасіння життя, а не шукайте калюжу !
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24.12.2021 10:40 Ответить
Другий день народження.
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23.12.2021 22:29 Ответить
Цікаво ,а хто робив фото як лікар рятує на кризі дівчинку?
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23.12.2021 22:32 Ответить
чи цe зараз проблeма?
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23.12.2021 23:27 Ответить
все важливо...колись прокурор врятував пасажирів авто, що скотилось в києві в воду..тоже сфоткали, всі взнали про цю подію і його зробили зам прокурора всієї україни
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24.12.2021 07:05 Ответить
В Гимназии днем думаю детей много, Телефон с камерой у любого может быть
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24.12.2021 07:06 Ответить
Придивіться. Там човник.Це не справжнє фото порятунку.
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24.12.2021 07:25 Ответить
Подивіться у дзеркало. Там дурепа.
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24.12.2021 08:11 Ответить
Открой глаза пошире.
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24.12.2021 09:15 Ответить
пацан, красава.
а як оціне цей крок, гнида в костюмі з галстуком з рай чи облради???
бо воно б втікло б і бухало б...
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23.12.2021 22:33 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



Современные - не знаю. А герой - заслуженный врач Украины и депутат ВР прошлого созыва.
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24.12.2021 00:43 Ответить
а, чи, бува, не слуга народу цей лікар?
якщо так або прихильний то бути йому замміністра по медицині у ці тривожні дні
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24.12.2021 07:07 Ответить
Нет, от ЕС был депутатом. Слуги больше по свадебным фоткам специалисты, домохозяйки и т.п. Достойных людей я там точно не видел.
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24.12.2021 11:52 Ответить
"Молоток"!!!
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23.12.2021 22:42 Ответить
Депутат облради, до того ж, а ще - народний депутат ВР попереднього скликання. Цікаво, чи багато в нинішньому скликанні здатних на подібний вчинок?
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23.12.2021 23:11 Ответить
вони там нe шляються дe крига
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23.12.2021 23:28 Ответить
Молодец
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24.12.2021 01:07 Ответить
Фотограф тоже не растерялся
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24.12.2021 01:48 Ответить
херассе -античикотилла
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24.12.2021 09:04 Ответить
в коцапии в тьму таракнье прохожий вытянул тугосерю на фоне барака из снега по шею..в вк видел...
https://vk.com/video-18797028_456245561
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24.12.2021 09:07 Ответить
Шана та подяка лікарю ! Так виглядає справжній чоловік !
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24.12.2021 10:36 Ответить
Настоящий Человек! Низкий поклон...
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24.12.2021 12:20 Ответить
 
 