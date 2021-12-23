Врач вытащил школьницу из-под льда в Кропивницком. ФОТО

Девочка провалилась под лед на пруду возле гимназии. В школе в это время находился врач Константин Ярынич. Он мгновенно сориентировался, попросил веревки и бросился на спасение.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"Константин, сняв одежду, по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, помогли вытянуть ребенка на берег", - говорится в сообщении.

В гимназии пятиклассницу согрели и успокоили до прибытия медиков, которые доставили девочку в детскую областную больницу. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

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