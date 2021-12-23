Врач вытащил школьницу из-под льда в Кропивницком. ФОТО
Девочка провалилась под лед на пруду возле гимназии. В школе в это время находился врач Константин Ярынич. Он мгновенно сориентировался, попросил веревки и бросился на спасение.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.
"Константин, сняв одежду, по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, помогли вытянуть ребенка на берег", - говорится в сообщении.
В гимназии пятиклассницу согрели и успокоили до прибытия медиков, которые доставили девочку в детскую областную больницу. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.
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+25 vadym sestritsyn
показать весь комментарий23.12.2021 22:20
+8 Sav UA
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+6 erge
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Але погляньте на кригу- калюжа посередині.
а як оціне цей крок, гнида в костюмі з галстуком з рай чи облради???
бо воно б втікло б і бухало б...
Современные - не знаю. А герой - заслуженный врач Украины и депутат ВР прошлого созыва.
якщо так або прихильний то бути йому замміністра по медицині у ці тривожні дні
https://vk.com/video-18797028_456245561