Лікар витягнув школярку з-під криги у Кропивницькому. ФОТО

Дівчинка провалилася під кригу на ставку біля гімназії. У школі в цей час перебував лікар Костянтин Яриніч. Він миттєво зорієнтувався, попросив мотузку та кинувся на порятунок.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.

"Костянтин, знявши одяг, по кризі підповз до дитини та почав витягувати. Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег", - йдеться у повідомленні.

В гімназії п’ятикласницю зігріли та заспокоїли до прибуття медиків, які доставили дівчинку до дитячої обласної лікарні. Стан дитини лікарі оцінюють як задовільний.

Також читайте: За тиждень вогонь забрав життя 49 осіб, на водоймах загинули 9, - ДСНС





