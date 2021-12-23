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Лікар витягнув школярку з-під криги у Кропивницькому. ФОТО

Дівчинка провалилася під кригу на ставку біля гімназії. У школі в цей час перебував лікар Костянтин Яриніч. Він миттєво зорієнтувався, попросив мотузку та кинувся на порятунок.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.

"Костянтин, знявши одяг, по кризі підповз до дитини та почав витягувати. Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег", - йдеться у повідомленні.

В гімназії п’ятикласницю зігріли та заспокоїли до прибуття медиків, які доставили дівчинку до дитячої обласної лікарні. Стан дитини лікарі оцінюють як задовільний.

Також читайте: За тиждень вогонь забрав життя 49 осіб, на водоймах загинули 9, - ДСНС

Лікар витягнув школярку з-під криги у Кропивницькому 01
Лікар витягнув школярку з-під криги у Кропивницькому 02
Лікар витягнув школярку з-під криги у Кропивницькому 03

Автор: 

діти (5064) Кропивницький (343) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+25
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23.12.2021 22:20
+8
Треба подивитися на тих бовдурів котрі не втовкмачили дівчинці що по тонкій кризі ходити не можна. але дівчинка вже це взнала шляхом експерименту.
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23.12.2021 22:28
+6
Депутат облради, до того ж, а ще - народний депутат ВР попереднього скликання. Цікаво, чи багато в нинішньому скликанні здатних на подібний вчинок?
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23.12.2021 23:11
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23.12.2021 22:20 Відповісти
я б пипку отморозил об льод а она нужна
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24.12.2021 09:08 Відповісти
Він колишній депутат і головний лікар в онкодіспансері. Не схоже на імітацію, але не віриться що таке буває
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24.12.2021 09:29 Відповісти
Лікар молодець. Врятував життя.
Але погляньте на кригу- калюжа посередині.
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23.12.2021 22:22 Відповісти
Треба подивитися на тих бовдурів котрі не втовкмачили дівчинці що по тонкій кризі ходити не можна. але дівчинка вже це взнала шляхом експерименту.
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23.12.2021 22:28 Відповісти
Калюжа по середені, тому що там провалилась дівчінка (крига зламалась, вода вийшла на поверхню)
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23.12.2021 22:56 Відповісти
Ви краще б подякували людині за спасіння життя, а не шукайте калюжу !
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24.12.2021 10:40 Відповісти
Другий день народження.
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23.12.2021 22:29 Відповісти
Цікаво ,а хто робив фото як лікар рятує на кризі дівчинку?
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23.12.2021 22:32 Відповісти
чи цe зараз проблeма?
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23.12.2021 23:27 Відповісти
все важливо...колись прокурор врятував пасажирів авто, що скотилось в києві в воду..тоже сфоткали, всі взнали про цю подію і його зробили зам прокурора всієї україни
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24.12.2021 07:05 Відповісти
В Гимназии днем думаю детей много, Телефон с камерой у любого может быть
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24.12.2021 07:06 Відповісти
Придивіться. Там човник.Це не справжнє фото порятунку.
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24.12.2021 07:25 Відповісти
Подивіться у дзеркало. Там дурепа.
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24.12.2021 08:11 Відповісти
Открой глаза пошире.
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24.12.2021 09:15 Відповісти
пацан, красава.
а як оціне цей крок, гнида в костюмі з галстуком з рай чи облради???
бо воно б втікло б і бухало б...
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23.12.2021 22:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



Современные - не знаю. А герой - заслуженный врач Украины и депутат ВР прошлого созыва.
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24.12.2021 00:43 Відповісти
а, чи, бува, не слуга народу цей лікар?
якщо так або прихильний то бути йому замміністра по медицині у ці тривожні дні
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24.12.2021 07:07 Відповісти
Нет, от ЕС был депутатом. Слуги больше по свадебным фоткам специалисты, домохозяйки и т.п. Достойных людей я там точно не видел.
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24.12.2021 11:52 Відповісти
"Молоток"!!!
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23.12.2021 22:42 Відповісти
Депутат облради, до того ж, а ще - народний депутат ВР попереднього скликання. Цікаво, чи багато в нинішньому скликанні здатних на подібний вчинок?
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23.12.2021 23:11 Відповісти
вони там нe шляються дe крига
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23.12.2021 23:28 Відповісти
Молодец
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24.12.2021 01:07 Відповісти
Фотограф тоже не растерялся
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24.12.2021 01:48 Відповісти
херассе -античикотилла
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24.12.2021 09:04 Відповісти
в коцапии в тьму таракнье прохожий вытянул тугосерю на фоне барака из снега по шею..в вк видел...
https://vk.com/video-18797028_456245561
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24.12.2021 09:07 Відповісти
Шана та подяка лікарю ! Так виглядає справжній чоловік !
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24.12.2021 10:36 Відповісти
Настоящий Человек! Низкий поклон...
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24.12.2021 12:20 Відповісти
 
 