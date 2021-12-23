Лікар витягнув школярку з-під криги у Кропивницькому. ФОТО
Дівчинка провалилася під кригу на ставку біля гімназії. У школі в цей час перебував лікар Костянтин Яриніч. Він миттєво зорієнтувався, попросив мотузку та кинувся на порятунок.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Кіровоградській області.
"Костянтин, знявши одяг, по кризі підповз до дитини та почав витягувати. Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег", - йдеться у повідомленні.
В гімназії п’ятикласницю зігріли та заспокоїли до прибуття медиків, які доставили дівчинку до дитячої обласної лікарні. Стан дитини лікарі оцінюють як задовільний.
Топ коментарі
+25 vadym sestritsyn
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Але погляньте на кригу- калюжа посередині.
а як оціне цей крок, гнида в костюмі з галстуком з рай чи облради???
бо воно б втікло б і бухало б...
Современные - не знаю. А герой - заслуженный врач Украины и депутат ВР прошлого созыва.
якщо так або прихильний то бути йому замміністра по медицині у ці тривожні дні
https://vk.com/video-18797028_456245561