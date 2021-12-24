СБУ ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков: задержаны 8 злоумышленников. ФОТОрепортаж

СБУ обезвредила организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков в разных регионах Украины. В ходе спецоперации в Киеве и Черкасской области задержаны 8 злоумышленников – лидеров и активных участников группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Они специализировались на продаже оптовых партий особо опасного наркотика – метадона. "Товар" получали от своих подельников из-за границы.

По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" дельцов составила более 1 миллиона гривен.

Установлено, что участники группировки сбывали наркотики через собственную межрегиональную сеть дилеров. Кроме того, использовали систему так называемых "закладок".

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Своих клиентов злоумышленники подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через представителей криминальных кругов.

Деньги от заказчиков "продукции" дельцы получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками метадона.

После сбыта дежурной партии наркотиков правоохранители провели обыски по местам нахождения организаторов и участников группы в столичном регионе, а также в Уманском районе Черкасской области и обнаружили:

подготовленную к сбыту партию метадона,

средства связи с доказательствами противоправной деятельности,

деньги, полученные преступным путём.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева.









Фото: сайт СБУ