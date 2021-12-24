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СБУ ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков: задержаны 8 злоумышленников. ФОТОрепортаж

СБУ обезвредила организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков в разных регионах Украины. В ходе спецоперации в Киеве и Черкасской области задержаны 8 злоумышленников – лидеров и активных участников группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Они специализировались на продаже оптовых партий особо опасного наркотика – метадона. "Товар" получали от своих подельников из-за границы.

По предварительным данным, ежемесячная "прибыль" дельцов составила более 1 миллиона гривен.

Установлено, что участники группировки сбывали наркотики через собственную межрегиональную сеть дилеров. Кроме того, использовали систему так называемых "закладок".

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Своих клиентов злоумышленники подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через представителей криминальных кругов.

Деньги от заказчиков "продукции" дельцы получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками метадона.

После сбыта дежурной партии наркотиков правоохранители провели обыски по местам нахождения организаторов и участников группы в столичном регионе, а также в Уманском районе Черкасской области и обнаружили:

  • подготовленную к сбыту партию метадона,
  • средства связи с доказательствами противоправной деятельности,
  • деньги, полученные преступным путём.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева.

СБУ ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков: задержаны 8 злоумышленников 01
СБУ ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков: задержаны 8 злоумышленников 02
СБУ ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков: задержаны 8 злоумышленников 03
СБУ ликвидировала организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом тяжелых наркотиков: задержаны 8 злоумышленников 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

наркотики (2144) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+9
А ликвидировать гнездо фсбэшников в ОП кишка слабка ?
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24.12.2021 10:30
+8
На фото видно, що піймали циган ))) А Гогішвілі гуляє на волі
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24.12.2021 10:17
+4
Стесняюсь спросить: А шо, руцкие шпиёны уже закончились? СБУ уже наркотой занимается? Т.е. всем ОБНОНам можно в отставку уходить? А зачем мы их тогда содержим?
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24.12.2021 10:33
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На фото видно, що піймали циган ))) А Гогішвілі гуляє на волі
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24.12.2021 10:17 Ответить
есть вещи, которые позволены только Верховному и его свите..
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24.12.2021 10:24 Ответить
Это к досрочным выборам.
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24.12.2021 10:30 Ответить
А ликвидировать гнездо фсбэшников в ОП кишка слабка ?
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24.12.2021 10:30 Ответить
Стесняюсь спросить: А шо, руцкие шпиёны уже закончились? СБУ уже наркотой занимается? Т.е. всем ОБНОНам можно в отставку уходить? А зачем мы их тогда содержим?
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24.12.2021 10:33 Ответить
Стесняюсь ответить, вы у кого спрашивать, у Левински? Не смешите мои капцi.
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24.12.2021 10:37 Ответить
квартира дерьмака?
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24.12.2021 10:41 Ответить
Блин, вы хоть не называйте бичей звичайних дельцами... На фото их хата с кривыми углами в комнатах... нищеброды конченные. КТО ПРИ ДЕЛАХ И БАБКАХ, СОТРУДНИЧАЕТ С КЕМ НАДО, ТОБТО ДЕлится. Кто не верит спросите у спальчевского с тупо уволившимся с такого хлебного места ментовского зам министра.
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24.12.2021 10:44 Ответить
ЗЫ...каарочи, дурачки перешли дорогу налаженной системе...
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24.12.2021 10:46 Ответить
Вы шо - гогишвили ехал « на спецоперацию» в сопровождении разведки .
а спецоперация была видимо в ознакомлении украинцев с его е-фейсом. Только украинцы не поняли и возмутились быдлячеству е-фейса.😀😀
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24.12.2021 10:50 Ответить
Все бы было хорошо, если бы было хотя бы так, но оно не смогло даже объяснить цель поездки. А значит, - это было его самовольное предприятие. Потому к нему , теперь уже с юридической стороны, - масса вопросов о цели посещения зоны боевых действий. ЗЫ... как я понял, когда он так тупо засветился на въезде в зону, он резко рвонул увольняться назад , в Киев, позабыв о цели своего прибытия в зону.
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24.12.2021 12:40 Ответить
Токо шо генералы СБУ заявили, шо не обязаны перевирять замов министров ВД на наличие двойного гражданства и шпионаж. Вот и сделали "реализацию" одной из тысяч существующих банд на фотокамеру.
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24.12.2021 10:46 Ответить
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24.12.2021 10:54 Ответить
шутка про зе улетевшего во время облавы на вертолете МНС уже была?)))
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24.12.2021 10:54 Ответить
Ого наторговали на 168 дол и щипотку гривен )))) А настоящие торговцы Гога у Зеленского и Кива у Медведчука.
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24.12.2021 11:29 Ответить
А Шо, у них не было при себе корочки из ОПы или от Гогишвили ?
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24.12.2021 20:38 Ответить
 
 