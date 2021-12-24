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Новости Фото Оборона
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Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 декабря 2021, на Морском вокзале г. Одесса состоялся выпуск курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия". 53 курсанта-выпускника получили первое офицерское звание "лейтенант", дипломы по образовательно-квалификационному уровню "магистр" и "бакалавр", а также военно-морские кортики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 01

Нынешний выпуск учился по новой системе образования и согласно курсу подготовки военнослужащие получили дипломы бакалавров и магистров.

Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 02
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 03
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 04
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 05

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Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 06
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 07

Среди выпускников 2021 года - три лейтенанта, которые за годы службы, еще до поступления в военный институт, участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины от российского оккупанта на Востоке страны. Двое военнослужащих получили дипломы с отличием от руководства украинского флота, а лучшему выпускнику Института был вручен кортик ВМС Италии от помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине Массимо Проетти. Также трем лейтенантам были вручены награды от командующего ВМС и начальника Института ВМС НУ "ОМА".

Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 08
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 09
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 10
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 11

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Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 12

Также особенностью выпуска 2021 было основание новой традиции, во время которой молодые лейтенанты по очереди представлялись и били в корабельный звон, после чего их приветствовали сослуживцы - курсанты флотского учебного заведения.

Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 13
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 14
Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 15

Двое офицеров – выпускников, по завершению торжеств объяснились своим возлюбленным и предложили руку и сердце, присутствующие аплодисментами поздравили будущих супругов.

Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе 16

Автор: 

ВМС (1465) оборона (5205) Одесса (7879) курсанты (162)


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Топ комментарии
+12
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24.12.2021 20:40
+11
Красавці !!!
Слава Україні !!!
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24.12.2021 21:18
+6
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24.12.2021 21:15
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24.12.2021 20:40 Ответить
уклоніста згідно наказу МО №313 тягнуть на службу?
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24.12.2021 20:46 Ответить
ці два антиукраїнських вилупка геть не гідні того, щоб, навіть у фотожабах, цю промосковську продажну лицемірну антиукраїнську наволоч зображувати в одностроях українського війська...
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24.12.2021 21:28 Ответить
Абсолютно согласен. Ники котрые даже в такой форме пиарят безвольного негодяя и кацапского шпиона вызввают подозрение
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25.12.2021 11:21 Ответить
konechno izvinjajus, no mne neponjatno, kak, kak eto uvazhajemije komentatori mogli tut postavitj nravitsia ili laik, vedj eto Ukrainskaja forma, Ukrainskaja istorija a tut nad etim smejotsia. net, ja ne ponimaju.
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25.12.2021 00:07 Ответить
Особиста дьопйош-гвардія обісцяного наркомана

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24.12.2021 20:41 Ответить
zaviduj sruskij, oni za svoju svobodu, no tebe eto ne ponjatj, nu tak eto ustrojenno v etom mire, ljudi za svobodu a rabi nad tem kak bi smejotsia i ne vazhno kakogo cveta kozha - svobodnije ljudi vmeste.
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25.12.2021 00:09 Ответить
це шо - Болівія?
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27.12.2021 15:15 Ответить
Эти технологии, которые опробовали на Белом Братстве и Марии Деви Христос, Алане Чумаке и Кашпировском, были применены для избрания Зеленского. Люди были зазомбированы, не исключено, что и Зеленского зазомбировали тоже
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24.12.2021 21:00 Ответить
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24.12.2021 21:15 Ответить
Звезда на елкн похоже с серпом и молотом?
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25.12.2021 11:25 Ответить
Красавці !!!
Слава Україні !!!
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24.12.2021 21:18 Ответить
Новим лейтенантам здоров'я,успіхів і перемог!
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24.12.2021 22:09 Ответить
Здоров*чка на Наснаги Козаки!!!
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24.12.2021 22:19 Ответить
Слава Україні!!!
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24.12.2021 22:23 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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24.12.2021 22:46 Ответить
Так называемый суржик мардвань (диалект мардовского, славяноязычное койне мардовского): 50% мардовской лексики, 30% татарской, остальное славянизмы, латинизмы, финская лексика.
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25.12.2021 03:08 Ответить
Мордовская лексика это и есть финская, Русский язык безусловно искусственный и изначально создавался как метко заметил Белковский, чтоб писать царю оды и красиво отчитываться. Его литературную основу создавали болгарские (византийские) попы, а нанизалась финоугорская, славянская и тюркская лексика.
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25.12.2021 11:35 Ответить
Не мардовский кёль и на нем калякають, а финська мова, то финська мова. ПС. Сало это финское слово - "для хранения", как и "варяг" - гость. ПС. Финской в мардовском суржике около 10%: киса, пыка, веранда, пьяный и т.п.
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25.12.2021 13:58 Ответить
Voini, na vas dezhitsia svoboda Ukraini i naroda Ukraini, da berezjot vas Bog.
Vi budete ne za detjmi i zhenschinami, a v peredi, da v peredi, i mi s vami.
S Roshdestvom vas.
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24.12.2021 23:22 Ответить
ВМС України-респект...
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25.12.2021 08:05 Ответить
Хоорошей службы нна нашем могучем флоте! Лишь бы всем хоть мест хватило.
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25.12.2021 10:37 Ответить
Сім футів під кілем!
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27.12.2021 12:37 Ответить
 
 