Выпуск лейтенантов ВМС Украины прошел в Одессе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 декабря 2021, на Морском вокзале г. Одесса состоялся выпуск курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия". 53 курсанта-выпускника получили первое офицерское звание "лейтенант", дипломы по образовательно-квалификационному уровню "магистр" и "бакалавр", а также военно-морские кортики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Нынешний выпуск учился по новой системе образования и согласно курсу подготовки военнослужащие получили дипломы бакалавров и магистров.









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Среди выпускников 2021 года - три лейтенанта, которые за годы службы, еще до поступления в военный институт, участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины от российского оккупанта на Востоке страны. Двое военнослужащих получили дипломы с отличием от руководства украинского флота, а лучшему выпускнику Института был вручен кортик ВМС Италии от помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине Массимо Проетти. Также трем лейтенантам были вручены награды от командующего ВМС и начальника Института ВМС НУ "ОМА".









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Также особенностью выпуска 2021 было основание новой традиции, во время которой молодые лейтенанты по очереди представлялись и били в корабельный звон, после чего их приветствовали сослуживцы - курсанты флотского учебного заведения.







Двое офицеров – выпускников, по завершению торжеств объяснились своим возлюбленным и предложили руку и сердце, присутствующие аплодисментами поздравили будущих супругов.