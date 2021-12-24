Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 грудня 2021 року, на Морському вокзалі м. Одеса відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія". 53 курсанти-випускники отримали перше офіцерське звання "лейтенант", дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" та "бакалавр", а також військово-морські кортики.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Цьогорічний випуск навчався по новій системі освіти та відповідно до курсу підготовки військовослужбовці отримали дипломи бакалаврів і магістрів.
Серед випускників 2021 року, троє лейтенантів, які за роки служби, ще до вступу у військовий інститут, брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України від російського окупанта на Сході країни. Двоє військовослужбовців отримали дипломи з відзнакою від керівництва українського флоту, а кращому випускнику Інституту, було вручено кортик ВМС Італії від помічника аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті. Також трьом лейтенантам було вручено відзнаки від командувача ВМС та начальника Інституту ВМС НУ "ОМА".
Також особливістю випуску 2021 року було започаткування нової традиції, під час якої молоді лейтенанти по черзі відрекомендовувались та відбивали у корабельний колокол, після чого їх вітали побратими - курсанти флотського навчального закладу.
Двоє офіцерів – випускників, по завершенню урочистостей освідчились своїм коханим і запропонували руку та серце, присутні аплодисментами привітали майбутні подружжя.
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