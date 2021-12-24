Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня 2021 року, на Морському вокзалі м. Одеса відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія". 53 курсанти-випускники отримали перше офіцерське звання "лейтенант", дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" та "бакалавр", а також військово-морські кортики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Цьогорічний випуск навчався по новій системі освіти та відповідно до курсу підготовки військовослужбовці отримали дипломи бакалаврів і магістрів.









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Серед випускників 2021 року, троє лейтенантів, які за роки служби, ще до вступу у військовий інститут, брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України від російського окупанта на Сході країни. Двоє військовослужбовців отримали дипломи з відзнакою від керівництва українського флоту, а кращому випускнику Інституту, було вручено кортик ВМС Італії від помічника аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті. Також трьом лейтенантам було вручено відзнаки від командувача ВМС та начальника Інституту ВМС НУ "ОМА".









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Також особливістю випуску 2021 року було започаткування нової традиції, під час якої молоді лейтенанти по черзі відрекомендовувались та відбивали у корабельний колокол, після чого їх вітали побратими - курсанти флотського навчального закладу.







Двоє офіцерів – випускників, по завершенню урочистостей освідчились своїм коханим і запропонували руку та серце, присутні аплодисментами привітали майбутні подружжя.

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