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Новини Фото Оборона
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Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня 2021 року, на Морському вокзалі м. Одеса відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія". 53 курсанти-випускники отримали перше офіцерське звання "лейтенант", дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" та "бакалавр", а також військово-морські кортики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 01

Цьогорічний випуск навчався по новій системі освіти та відповідно до курсу підготовки військовослужбовці отримали дипломи бакалаврів і магістрів.

Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 02
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 03
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 04
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 05

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Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 06
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 07

Серед випускників 2021 року, троє лейтенантів, які за роки служби, ще до вступу у військовий інститут, брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України від російського окупанта на Сході країни. Двоє військовослужбовців отримали дипломи з відзнакою від керівництва українського флоту, а кращому випускнику Інституту, було вручено кортик ВМС Італії від помічника аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті. Також трьом лейтенантам було вручено відзнаки від командувача ВМС та начальника Інституту ВМС НУ "ОМА".

Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 08
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 09
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 10
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 11

Також читайте: На нових катерах "Фастів" і "Суми" урочисто підняли прапори ВМС України. ФОТО


Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 12

Також особливістю випуску 2021 року було започаткування нової традиції, під час якої молоді лейтенанти по черзі відрекомендовувались та відбивали у корабельний колокол, після чого їх вітали побратими - курсанти флотського навчального закладу.

Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 13
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 14
Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 15

Двоє офіцерів – випускників, по завершенню урочистостей освідчились своїм коханим і запропонували руку та серце, присутні аплодисментами привітали майбутні подружжя.

Випуск лейтенантів ВМС України відбувся в Одесі 16

Читайте: Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" планується вивести з експлуатації у 2031 році, - командувач ВМС Неїжпапа

Автор: 

ВМС (1383) оборона (4780) Одеса (5451) курсанти (133)


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Топ коментарі
+12
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24.12.2021 20:40
+11
Красавці !!!
Слава Україні !!!
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24.12.2021 21:18
+6
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24.12.2021 21:15
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24.12.2021 20:40 Відповісти
уклоніста згідно наказу МО №313 тягнуть на службу?
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24.12.2021 20:46 Відповісти
ці два антиукраїнських вилупка геть не гідні того, щоб, навіть у фотожабах, цю промосковську продажну лицемірну антиукраїнську наволоч зображувати в одностроях українського війська...
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24.12.2021 21:28 Відповісти
Абсолютно согласен. Ники котрые даже в такой форме пиарят безвольного негодяя и кацапского шпиона вызввают подозрение
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25.12.2021 11:21 Відповісти
konechno izvinjajus, no mne neponjatno, kak, kak eto uvazhajemije komentatori mogli tut postavitj nravitsia ili laik, vedj eto Ukrainskaja forma, Ukrainskaja istorija a tut nad etim smejotsia. net, ja ne ponimaju.
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25.12.2021 00:07 Відповісти
Особиста дьопйош-гвардія обісцяного наркомана

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24.12.2021 20:41 Відповісти
zaviduj sruskij, oni za svoju svobodu, no tebe eto ne ponjatj, nu tak eto ustrojenno v etom mire, ljudi za svobodu a rabi nad tem kak bi smejotsia i ne vazhno kakogo cveta kozha - svobodnije ljudi vmeste.
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25.12.2021 00:09 Відповісти
це шо - Болівія?
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27.12.2021 15:15 Відповісти
Эти технологии, которые опробовали на Белом Братстве и Марии Деви Христос, Алане Чумаке и Кашпировском, были применены для избрания Зеленского. Люди были зазомбированы, не исключено, что и Зеленского зазомбировали тоже
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24.12.2021 21:00 Відповісти
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24.12.2021 21:15 Відповісти
Звезда на елкн похоже с серпом и молотом?
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25.12.2021 11:25 Відповісти
Красавці !!!
Слава Україні !!!
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24.12.2021 21:18 Відповісти
Новим лейтенантам здоров'я,успіхів і перемог!
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24.12.2021 22:09 Відповісти
Здоров*чка на Наснаги Козаки!!!
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24.12.2021 22:19 Відповісти
Слава Україні!!!
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24.12.2021 22:23 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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24.12.2021 22:46 Відповісти
Так называемый суржик мардвань (диалект мардовского, славяноязычное койне мардовского): 50% мардовской лексики, 30% татарской, остальное славянизмы, латинизмы, финская лексика.
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25.12.2021 03:08 Відповісти
Мордовская лексика это и есть финская, Русский язык безусловно искусственный и изначально создавался как метко заметил Белковский, чтоб писать царю оды и красиво отчитываться. Его литературную основу создавали болгарские (византийские) попы, а нанизалась финоугорская, славянская и тюркская лексика.
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25.12.2021 11:35 Відповісти
Не мардовский кёль и на нем калякають, а финська мова, то финська мова. ПС. Сало это финское слово - "для хранения", как и "варяг" - гость. ПС. Финской в мардовском суржике около 10%: киса, пыка, веранда, пьяный и т.п.
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25.12.2021 13:58 Відповісти
Voini, na vas dezhitsia svoboda Ukraini i naroda Ukraini, da berezjot vas Bog.
Vi budete ne za detjmi i zhenschinami, a v peredi, da v peredi, i mi s vami.
S Roshdestvom vas.
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24.12.2021 23:22 Відповісти
ВМС України-респект...
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25.12.2021 08:05 Відповісти
Хоорошей службы нна нашем могучем флоте! Лишь бы всем хоть мест хватило.
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25.12.2021 10:37 Відповісти
Сім футів під кілем!
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27.12.2021 12:37 Відповісти
 
 