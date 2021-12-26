Вагон поезда "Киев-Ужгород" загорелся на вокзале Львова, - ГСЧС. ФОТО
Минувшей ночью возник пожар в поезде "Киев-Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в три часа ночи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовское областное управление ГСЧС.
В сообщении отмечается: "26 декабря в 3:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на пл. Дворцовая, 1, на ст. Львов Главного железнодорожного вокзала.
Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород". К месту вызова выехали спасатели 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоящий, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.
Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 5:00 пожар локализован и в 5:03 ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. Вследствие пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники. Вследствие возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.
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Бо Садовий пропіхнув у помічниці заступника міністра освіти губасту сосну.
За большее отбивают яйца, если уже есть пара собственных детей...
Анекдот...
Две элитных машки в обеденный перерыв зашли в кабак посплетничать и заказали борщик от местного повара Юзика и по пиву. Выпили пива, расслабились и одна из подружек говорит:
- Пиво какое крепкое - чуть пригубила, а уже в груди горит!
- Подруга, выйми цыцьку из борщика - он же горячий...
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ааа...ось воно що...Тобто, вона була повинна вдягнутися у кеди, пайку, тріко "айдідас" - і тоді було б усе гаразд?
Уявляєш собі Ангелу Меркель у подібному наряді на зустрічі з Джі Севен ?
Щось ви помиляєтесь..
А от Україні, то напевно. Принаймні, я б не порівнював дівку без трусів із тою фрау.
Йдеться про зовнішній вигляд.
От як ви думаєте, чим буде займатись ота краля ? Більшість її щоденних справ проходять у різноманітних салонах. Чи ви теж як і Во Ва вважаєте, що їй достатньо вмитись зранку і вона вже така кросіва ?
Та мені інша дівка до вподоби.
Она не не угадала с дрескодом, а нарочно надела этот наряд. Плюс есть правило: если юрист или помощник, дипломат и др. так одет, к нему не будет доверия. Профессионал знает, что где и как одеть, чтоб выглядеть солидно. Людям в целом было все равно, в чем эта дама одета. Но с полностью голой спиной и декольте открытым- зачем такое одевать, если ты помощник замминистра? Помощница обычно ходит с сумочкой, где блокнот, ручки, все пишет, слушает внимательно, это как правило трудяги невероятные, которые не оголяются тк это весьма неудобная одежда для работы такой+ умеют сводить с ума мужчин мозгами и даже стоя в брючном костюме. Но, посмотрев Инстаграм этой дамы, засомневалась в ее деловом статусе и влиятельности в сфере юриспруденции.
Цей наряд підійшов би для супутниці якогось багатія десь у казино.
А вам, як гадаєте, підійшло б?
непризнанный гений и знает восемь языков? нужно глянуть, там, результаты зно\ университетские экзамены\докторская?
Спочатку - "члены моего кружка",
а потім - "кружки моего члена".
Пассажира Карл...одного пассажира...😀
И ради этого УЗ цельный дополнительный поезд запустила по этому маршруту...
Огнетушители запрещены?
Це як - один пасажир їхав на цілий вагон? Чи недогляд редактора?