Вагон поезда "Киев-Ужгород" загорелся на вокзале Львова, - ГСЧС. ФОТО

Минувшей ночью возник пожар в поезде "Киев-Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в три часа ночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовское областное управление ГСЧС.

В сообщении отмечается: "26 декабря в 3:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на пл. Дворцовая, 1, на ст. Львов Главного железнодорожного вокзала.

Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород". К месту вызова выехали спасатели 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоящий, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.

Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 5:00 пожар локализован и в 5:03 ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. Вследствие пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники. Вследствие возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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