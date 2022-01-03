В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа". ФОТО

В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото разрушенного входа в гостиницу опубликовал журналист Денис Казанский.

"Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны. Все разваливается и приходит в упадок в некогда богатом городе", - отмечает Казанский в своем сообщении.

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