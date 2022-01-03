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В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа". ФОТО

В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото разрушенного входа в гостиницу опубликовал журналист Денис Казанский.

В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу Европа 01

"Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны. Все разваливается и приходит в упадок в некогда богатом городе", - отмечает Казанский в своем сообщении.

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Автор: 

Донецьк (6322) оккупация (10143) россия (95526)


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Топ комментарии
+52
Нормально. Так и должно быть. Потихоньку даунбас в абхазию превращается. Скоро и деревья из окон начнут расти.
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03.01.2022 13:42
+43
Там пушилин был ? Если нет то падение безрезультатное ..
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03.01.2022 13:35
+38
а кто-то ж строил тот отель, деньги вложил. И люди работали.
Но козломордое быдло навело порядок...
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03.01.2022 13:41
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Там пушилин был ? Если нет то падение безрезультатное ..
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03.01.2022 13:35 Ответить
была "Европа", стала жопа

там ведь и стекла на окнах побиты
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03.01.2022 16:38 Ответить
Да вроде работает гостинница, по гуглу поискал - приглашают снять номера, в этом, 2022 году..
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04.01.2022 23:23 Ответить
А как же так? Касапы говорят, шо все цвитёт и пахнет (гновно)
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03.01.2022 13:35 Ответить
Ну это по-ихнему цвитёт и пахнет.
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03.01.2022 15:42 Ответить
паТамуша Донецьк без України-не ЄВРОПА...
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03.01.2022 13:39 Ответить
рюзьгемир - это азиОпа, а не Европа.

позвали рюзьгемир, стали помойкой азиопской эрэфии.
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03.01.2022 13:42 Ответить
.

Яна Хрущ, насамперед ви iдiотка. Донецьк не перестав бути українським, просто вiн окупований

рассєянською ордою та переповнений сраними колаборантами, багато з яких є совковими

зайдами та їх висiрками, а не українцями. теж саме, що i в Криму.

Україна надто довгий час була надтолерантною в цьому питаннi та дозволила осiсти,

легко отримати паспорти вiдвертим ворогам.

.
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03.01.2022 14:15 Ответить
То не Яна Хрущ , то Лэна Скумбрiя iнкогнiто за Вiслюка вступился , Поки той пiд хвоста даэ секретаршi
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03.01.2022 14:20 Ответить
Бот тупорылый
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03.01.2022 14:17 Ответить
Мадам бєз мозгов?
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03.01.2022 16:43 Ответить
Шо хунта витворяе!
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03.01.2022 13:40 Ответить
В окупованому Донецьку впав навіс над входом у готель "Європа"
====================
Роз"їло обісцяні підпорки
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03.01.2022 13:55 Ответить
а кто-то ж строил тот отель, деньги вложил. И люди работали.
Но козломордое быдло навело порядок...
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03.01.2022 13:41 Ответить
думаю 95-квартал однодневную зарплату (гонорар) срочно перечислит в помощь ониженашилюдям и мышебратьям....
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03.01.2022 14:22 Ответить
Назовут теперь Гейропа. Потому и вывеска упала
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03.01.2022 14:27 Ответить
Только не вложил а отмыл при овоще...Через 8 лет оно все повалилось
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04.01.2022 23:30 Ответить
Нормально. Так и должно быть. Потихоньку даунбас в абхазию превращается. Скоро и деревья из окон начнут расти.
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03.01.2022 13:42 Ответить
это и понятно, если бы он сам не упал, то его бы обрушили солдаты нато из европы.
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03.01.2022 13:46 Ответить
Зорін і Шкіряк??
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03.01.2022 13:49 Ответить
Кажуть тільки один був, другий десь у кацапів диверсії готує
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03.01.2022 14:11 Ответить
Ліфт вже не в тренді??????????🤣
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03.01.2022 13:51 Ответить
славненько)
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03.01.2022 13:53 Ответить
Або інженер наплужив, або зекономили на будівництві.
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03.01.2022 13:56 Ответить
Работяги сдали арматуру на металлолом.
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03.01.2022 17:17 Ответить
На окупированном Бомбассе эволюция остановилась и зашагала в обратном направлении. Куда? Куда? Туда, куда указывает плешивый дед из бункера.
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03.01.2022 14:00 Ответить
в Сересер, они даже на кулинарных сайтах сравнивают, какая была тогда харошая тушонка! (довольно вонючая, я вам скажу)
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03.01.2022 14:57 Ответить
Зато па рускі можна гаваріть,біндєравци нє давалі па рускі гаваріть.
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03.01.2022 14:02 Ответить
Майбутнє Донецька і Луганська це Прип ять, це логічний висновок.

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03.01.2022 14:07 Ответить
Очень символично...
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03.01.2022 14:16 Ответить
Не работает отель с 2014 года?
А им и не надо.
"Прирасти территориями" - это вовсе не значит построить на этих территориах Ривьеру, типа новый Эдем.
"Прирасти территориями" - это значит отжать предприятия и земли, это экспансивный путь развития экономики.
Провода трамвайные в Луганске свинтили? Свинтили.
Унитазы скоммуниздили? Скоммуниздили.
Копанки же работают?
Ну и ладненько, все нормально, значит.
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03.01.2022 14:17 Ответить
а почему же Лукаш-юстицька и Бандаренка-черный-рот не едет в свой любимый Даунецк и Луканск?
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03.01.2022 15:00 Ответить
Та пох. Абі только не пришлось отсраивать "город мульйона роз".
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03.01.2022 14:17 Ответить
Не зрозуміло куди ділись двері. Там цілісна стіна
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03.01.2022 14:18 Ответить
до чего же ничтожные животные... срут на Европу, но не прочь похавать европейской еды.
как и Пусин и прочие твари типо Соловьева - все европейское потребл*ют, но на словах типо против Европы, а ватники, сидя над дырявой дырой сортира, грея ладошки мухомором, махорой - смело визжат - Вот как наш Пукин - все гейропейцы баяцца та))))
тупые обезьяны эти ватожопые.
это оскорбление шо лезут считая "братским уродом"
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03.01.2022 14:19 Ответить
передайте сивошке... пусть оно передаст (а он и сам такой передаст!!)))) в ООН и Красный крест , что надо срочно помочь строй/материалом и строителями и деньгами...
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03.01.2022 14:19 Ответить
Меркель поможет
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03.01.2022 14:58 Ответить
Дивно, що там взагалі є така назва! Європа ж бєздуховная!
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03.01.2022 14:19 Ответить
Кацап синонім слов мародер і лихоїмець!
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03.01.2022 14:22 Ответить
- Мы злыдни. Всё портим, ломаем! (с)
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03.01.2022 14:23 Ответить
русскому миру крыша не нужна, ее давно снесло.
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03.01.2022 14:23 Ответить
Готель Европа? В Донецке??
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03.01.2022 14:25 Ответить
Не, ну а чо? Репетировать штурм Парижу.
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03.01.2022 14:29 Ответить
Если бы назвали "Азиопа" - всё держалось бы на ура.
До отступления.
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03.01.2022 14:36 Ответить
в любом случае прекрасно рифмуется с руским миром
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03.01.2022 14:39 Ответить
Берьом сперва Европу, потом кошачью жопу. Двац пять картошек, 17 мндавошек, ведро воды и хер туды, охапка дров и плов готов!
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03.01.2022 14:42 Ответить
Мне чтоб не пришёл конец,
Отрублю я свой конец
И сварю я из него холодец!
Чтоб концы не отдавать,
Да лучше им конец отдать,
Пусть балдеют - мне на них наплевать!
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03.01.2022 14:47 Ответить
як би людина, яка проєктувала, хоч раз в житті бачила терези,
ті що з гирками, то цього б не сталося.
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03.01.2022 14:29 Ответить
а що ще треба було бачити, щоб скло не вилетіло? а про ремонти ти чуло, а сім років ніхто не ремонтував не доглядав і простояло, а скільки до того, що на це чмирдяй тупорилий скажеш?
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04.01.2022 22:51 Ответить
Рузькомирське бидло за що не візьметься, результат один - ЖОПА!
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03.01.2022 14:34 Ответить
Ой, да что там упало - просто штукатурка немножко отвалилась.
Вместе с несущей конструкцией.
Эту гостинницу подорвут сами ватаны перед уходом за паребрик.
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03.01.2022 14:35 Ответить
Все правильно. Не потрібна їм та європа.
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03.01.2022 14:35 Ответить
Прикладів Придністров'я, Північної Осетії, Абхазії ''житєлям Донбасса'' було недостатньо... Захотіли самі ''хлєбнути'' русскава міра.
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03.01.2022 14:37 Ответить
Московитские постояльцы рогами навес поломали.
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03.01.2022 14:37 Ответить
Це Віталій Градинар, депутат Болградського району Одещини від опзж. Віталік любить путіна, росію та не приховує цього. Тільки дивно, чого Віталік не їде жити в улюблену свою країну,а отримує зар. платню від України. Не будь як Віталік, любиш рашку - вали!
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03.01.2022 14:38 Ответить
?
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03.01.2022 14:41 Ответить
рожа - кацапсина натуральная со стоканом.
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04.01.2022 23:33 Ответить
визитку Яроша под обломками уже нашли?
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03.01.2022 14:41 Ответить
Если бы оно не упало туда пришли бы жить солдаты НАТО
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03.01.2022 14:42 Ответить
Солдаты НАТО придут в любом случае.
Кому-то же надо навести там порядок.
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03.01.2022 14:53 Ответить
Донецьк.
Готель .

"європа"

усе накрило ДНР..
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03.01.2022 14:58 Ответить
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03.01.2022 15:01 Ответить
-Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? - яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: - Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха! Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах! Значит, когда эти баритоны кричат: «Бей разруху!», я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, а займется чисткой сараев - прямым своим делом,- разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!(с)
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03.01.2022 15:08 Ответить
В "руSSком мірє" навіть дахи жити не хочуть.
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03.01.2022 15:21 Ответить
Это знак!!!
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03.01.2022 15:31 Ответить
ПУТИН ПАСКУДА !!!
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03.01.2022 15:41 Ответить
Вход в Европу заблокирован.
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03.01.2022 15:42 Ответить
Что никакого маршала днр не придавило?
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03.01.2022 15:44 Ответить
« де чистота? Де ікебана? Кругом одна х….»
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03.01.2022 15:46 Ответить
Скоро Чернобыль будет пристойней выглядеть
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03.01.2022 15:51 Ответить
это знак для дамбасян, Европа для вас закрыта, пока не изгоните "рузьгемир".
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03.01.2022 16:25 Ответить
Не может быть! Фотошоп! "Народные республики" процветают. Уровень жизни зашкаливает. Народ до того объелся ,что еле двигает ногами и всенародно назначенные отцы -командиры обещают дальнейшее улучшение сразу после победы над "киевскими и прочими бандеровцами" .... И засияет над ними лик спасителя из питерской подворотни.
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03.01.2022 16:30 Ответить
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03.01.2022 17:01 Ответить
Прийшов час : "каміння з неба " , так розумію ...
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03.01.2022 18:06 Ответить
та як-то по...й
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03.01.2022 18:43 Ответить
А кому-то не пох@й на этих абизян? Хотели срусского мира, звали, получили- сосите его во всей красе. И не вздумайте оттуда выезжать! Тут своего биомусора хватает
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03.01.2022 21:49 Ответить
а еще лучше было бы если бы все оккупированные территории безвозвратно ушли под землю...
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04.01.2022 07:24 Ответить
Если б не "мышебратья", то он бы упал при солдатах НАТО! Так что это победа, товарищи! Даешь еще один памятник великому генералиссимусу на месте отеля!
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04.01.2022 17:51 Ответить
 
 