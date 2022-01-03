В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа". ФОТО
В оккупированном Донецке упал навес над входом в гостиницу "Европа".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото разрушенного входа в гостиницу опубликовал журналист Денис Казанский.
"Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны. Все разваливается и приходит в упадок в некогда богатом городе", - отмечает Казанский в своем сообщении.
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там ведь и стекла на окнах побиты
позвали рюзьгемир, стали помойкой азиопской эрэфии.
Яна Хрущ, насамперед ви iдiотка. Донецьк не перестав бути українським, просто вiн окупований
рассєянською ордою та переповнений сраними колаборантами, багато з яких є совковими
зайдами та їх висiрками, а не українцями. теж саме, що i в Криму.
Україна надто довгий час була надтолерантною в цьому питаннi та дозволила осiсти,
легко отримати паспорти вiдвертим ворогам.
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Роз"їло обісцяні підпорки
Но козломордое быдло навело порядок...
А им и не надо.
"Прирасти территориями" - это вовсе не значит построить на этих территориах Ривьеру, типа новый Эдем.
"Прирасти территориями" - это значит отжать предприятия и земли, это экспансивный путь развития экономики.
Провода трамвайные в Луганске свинтили? Свинтили.
Унитазы скоммуниздили? Скоммуниздили.
Копанки же работают?
Ну и ладненько, все нормально, значит.
как и Пусин и прочие твари типо Соловьева - все европейское потребл*ют, но на словах типо против Европы, а ватники, сидя над дырявой дырой сортира, грея ладошки мухомором, махорой - смело визжат - Вот как наш Пукин - все гейропейцы баяцца та))))
тупые обезьяны эти ватожопые.
это оскорбление шо лезут считая "братским уродом"
До отступления.
Отрублю я свой конец
И сварю я из него холодец!
Чтоб концы не отдавать,
Да лучше им конец отдать,
Пусть балдеют - мне на них наплевать!
ті що з гирками, то цього б не сталося.
Вместе с несущей конструкцией.
Эту гостинницу подорвут сами ватаны перед уходом за паребрик.
Кому-то же надо навести там порядок.
Готель .
"європа"
усе накрило ДНР..