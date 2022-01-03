В окупованому Донецьку впав навіс над входом у готель "Європа". ФОТО

В окупованому Донецьку впав навіс над входом у готель "Європа".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото зруйнованого входу до готелю опублікував журналіст Денис Казанський.

"Готель не працює з 2014 року, бо після приходу Росії готелі у Донецьку більше не потрібні. Усе розвалюється і занепадає у колись заможному місті", - зазанчає Казанський у своєму дописі.

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