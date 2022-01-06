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Зеленский находился в Буковеле в компании Ермака и Демченко, - Бутусов. ФОТО

Президент Владимир Зеленский в Буковеле был замечен вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте - Русланом Демченко.

Об этом Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский записал поздравление к Новому году в кругу людей, которые пользуются авторитетом в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины", - говорится в сообщении

Один из читателей Цензор.НЕТ прислал фото из Буковеля 5 января.

"Президент Зеленский в кафе, рядом с ним глава Офиса Президента Андрей Ермак, напротив президента - пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака - Руслан Демченко - глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность в нарушение закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку пользуется полным доверием Кремля", - подытожил журналист.

Читайте также: Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Зеленский находился в Буковеле в компании Ермака и Демченко, - Бутусов 01

Автор: 

Буковель (45) Зеленский Владимир (20482) Бутусов Юрий (4367) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+61
Зрадники щось задумали мабудь як здати Україну Путляру
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06.01.2022 13:33
+46
не панікуй так сильно,Україну не так просто здати поки в Україні живуть не тільки хохли а ще і Українці..все буде добре.З Наступаючим Різдвом Христовим Українці!!!!
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06.01.2022 13:36
+46
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06.01.2022 13:40
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Страница 3 из 3
Это они готовятся к Российской агрессии ,планы обороны строят,блин....
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06.01.2022 17:49 Ответить
Самі розкрили зміїне кодло.
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06.01.2022 18:05 Ответить
"Трус, Балбес та Бивалий. Харашо сідім"...мля.
"Трус" - Зе
"Балбєс" - дЄрьмак
"Бивалий" - Демченко.
Картіна маслом (с)
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06.01.2022 18:05 Ответить
"Сам пью , сам гуляю, сам стелюсь , сам лягаю ..". и т.д. Примерно так : мьі большинством голосов на "Цензоре" решили , кто предатель , кто пособник , а кто завербован ФСБ . И теперь дружно обсуждаем и осуждаем ! А фактьі , не , не знаем , а зачем ? 😜
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06.01.2022 18:07 Ответить
Ну вот радуются казахскому сценарию, решают как бы себе такой замутить.
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06.01.2022 18:18 Ответить
Зеленський дезинформує Путіна через Демченко. Подвійна гра.
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06.01.2022 18:58 Ответить
Зєля нічого не вирішує.
Його тримають у заручниках чи як мавпочку для фото/відео.
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06.01.2022 19:12 Ответить
Ещё не пора, хлопци?
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06.01.2022 19:48 Ответить
Смешная статья . Ну находился и что ? Даже с пальца нечего высосать
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06.01.2022 20:04 Ответить
Для тебя, русский - все норм. Тебе все равно с кем за столом сидеть, лишь бы наливали.
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06.01.2022 22:45 Ответить
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07.01.2022 09:34 Ответить
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06.01.2022 20:28 Ответить
П#ДАР!!!
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06.01.2022 20:30 Ответить
Виявляється мало того що він зрадник, так він ще й пєдік. Фу яка мерзота.
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06.01.2022 21:06 Ответить
Два в одном
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07.01.2022 08:59 Ответить
ВелоЗЕпедик одним словом.
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07.01.2022 20:30 Ответить
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ--кончина твоя близко
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06.01.2022 21:42 Ответить
Вот он видать напоследок решил с корешами побухать.
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07.01.2022 16:29 Ответить
вот и хорошо.
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06.01.2022 21:45 Ответить
бялдь,до чего же мерзкая фоточка,прости,Господи..
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06.01.2022 22:29 Ответить
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07.01.2022 09:36 Ответить
По одному только выражению епла зелоха, виден блатной разговор. Фу!
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07.01.2022 16:32 Ответить
сообразили на четверых, и что интересно никто не смотрит назад и в глаза Бубе, А Буба в своем репертуаре - на разливе и с прибаутками как то гугняво. Это после встречи з Беней и до исторической встречи вверхах гавнокомандующего и трижды ( по чилу паспортов)хозяина "жизни"
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06.01.2022 22:35 Ответить
А где же Лена? Где жареная скумбрия? Это шо мальчишник?
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06.01.2022 22:51 Ответить
Ну допустим, в случае чего, ермак_Козырь_Михайлов_Лолита и демченко сбегут к своему хозяину в мАскву, а на что рассчитывает дешевка - зе_никчемность?
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06.01.2022 23:00 Ответить
Фото конечно постановочное, как и все у этой власти- дешевых популистов.
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06.01.2022 23:03 Ответить
Почему постановочное, Янукович вон тоже страусов кормил и по пенькам прыгал, чтоб быть ближе к народу.
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07.01.2022 05:16 Ответить
Переговоры Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
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07.01.2022 01:10 Ответить
Зеленського - в чагарники! 🤣
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07.01.2022 16:24 Ответить
Робота кипить
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07.01.2022 01:25 Ответить
Договариваются, зайки, как Украину РФ будут сливать, как будут приглашать "миротворцев" для "защиты законноизбранного Президента Украины".
То есть сделают именно то, на что не решился ПроФФесор, зато решился Токаев.
Выниждена огорчить зайчиков: "миротворцы" сейчас будут очень заняты в Казхстане, так что сдача Украины откладывается.
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07.01.2022 03:09 Ответить
Но ненадолго
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07.01.2022 13:03 Ответить

Клоунская цифровизация: ФОПов заставили перейти на аппараты, софт которых - мусор... "Хуже не будет"


пРРОсто п*здец
Пятый день подряд у меня становится на пучок седых волос больше.
"Лучший программный РРО" выдаёт ошибки, работает офлаин, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться, но нет и тд.
Половины чеков нет, учёт сломался моментально.
Но самое печальное - Checkbox полностью отключил ЛЮБЫЕ способы связи с ними.
Телефон - заглушка с печальным голосом робота.
Мессенджеры - автоматический ответ, что все будет хорошо.
Адреса физического тоже нет.
Соц.сети сервиса - мертвее мертвого.
Это самый ужасный сценарий коммуникации с клиентами, который только можно себе представить.
Связаться с компанией, от которой зависит сколько тебе начислят штрафов - невозможно.
Есть дохлая форма Гугла, которую я отправил уже около десяти раз. И ни одного ответа не получил за все эти дни.
Я не знаю, как будет разруливать эту ситуацию Дубилет и Ко, но это сущий кошмар и мрак.
Сделать продукт и так упасть в грязь лицом, подставив сотни тысяч украинцев, которые хотят честно вести бизнес.
Гетманцев обещал, что штрафов не будет, мол работаете офлаин. А как работать офлаин, если я даже элементарно не могу открыть смену?

Из общения со знакомыми - многие перестали принимать оплаты по терминалу. Знаете, почему? Все боятся, что расчетный данные по зачислениям на расчетный счёт не совпадут с налоговым z-отчетом, ведь кассы у всех работают со сбоями. А это - верный штраф.
И вот желание стать полностью белым, заставило с Нового года очень многих полностью уйти в тень с наличным расчетом только.
Или вообще не открыться!

Многие мелкие точки просто с Нового года стоят закрытые. Все боятся штрафов.
В данных обстоятельствах, очень нужно честное, юридически действующее пояснение, что делать, когда с пРРО творится хаос уже неделю.
Дмитро Дубілет, будет официальная позиция компании? Сможете вы внести все продажи этого года, которые не прошли из-за сбоев в вашем сервисе?
Данил Гетманцев, что делать, если продажи по-прежнему не удаётся фискализировать?
Можно ли будет их провести, когда сервис нормально будет работать?
Я честный человек и предприниматель.
И я не хочу в состоянии «налогового преступника» находиться больше ни дня, как и сотни тысяч таких же предпринимателей в Украине.
Пожалуйста, дайте нам работать, честно зарабатывать, и хоть немного спать по ночам, не думая о штрафах!
Roman Grabezhov
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07.01.2022 05:32 Ответить
А ФОПовцы ж наверное массово назло Пороху за Зюзю галасавалиииии?
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07.01.2022 13:04 Ответить
В одном отеле с Коломойским, Зеленский оказался совершенно "случайно".
Приезжает себе в отель, поднимается на 5й этаж, и тут опа! - Беня.🤣
Ведь всем известно, как любит Игорь Валерьевич спорт, лыжи, заснеженные Карпаты. Это же почти как Женева, только Карпаты.
"Страшно напуганный" олигарх Коломойский говорит, что Вовочку "в упор не видел, не общался и какие ваши доказательства".
Кстати, там есть профинансированная из бюджета держ.резиденция Синьогора, в которой Зеленский почему-то не захотел остановиться на заслуженный отдых.
Но все совпадения, конечно же, случайны.
(Як встановили журналісти, гідрант окупував президентський люкс на 300 квадратів із 4 кімнатами, камінним залом, сауною з джакузі і просторою терасою.
Коштує ця розкіш 110 000 гривень за добу!)😡
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07.01.2022 07:14 Ответить
За свой счет? Он же не такой жадный как Порох? Нє?
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07.01.2022 13:05 Ответить
110 000 ГРН В СУТКИ ЗА НОМЕР ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО НИЧТОЖЕСТВА . А МАСЕЙЧУК-********* НА Г+Г ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПРОСИТ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ . НА КОТОРЫЕ В БЮДЖЕТЕ ДЕНЕГ НЕТ --- ЗАТО ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО ОТДЫХА ЗЕЛЕНОГО ПРЕЗЕРВАТИВА ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ ЕСТЬ . А ПОРОХ НА МАЛЬДИВЫ ЗА СВОЕ БОБЛО СЛЕТАЛ . ТАК ВОНИ ЗЕЛЕНОЙ БЫЛО НА ВСЮ ЕВРОПУ ---- ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНЫЙ НЕДОНОСОК ЗРЫГАЛ ..ДЕРЖЗРАДУ.. ПОРОХУ И БЕГОМ В КАРПАТЫ ОТДЫХАТЬ ..ПЕРЕТРУДИЛОСЬ.. ЗЕЛЕНОЕ ЛАЙНО
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08.01.2022 07:32 Ответить
так это зеленое шмарклё еще и водку разливает... не дерьмак, а оно...
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07.01.2022 07:19 Ответить


Зранку до мережі потрапило фото https://news.depo.ua/ukr/news/na-rozlivi-v-bukoveli-zelenskogo-zaskochili-z-ermakom-u-kafe-na-lizhnomu-kurorti-202201061409749 Володимира Зеленського, який наливає прозору рідину у склянки свого оточення, а згодом у телеграм-каналах почали публікувати відео з машинами з нібито кортежу президента, передає Depo.ua.

В дописах телеграм-каналів йдеться, що у Буковелі аварію влаштували авто з президентського кортежу. У ролику видно, як на дорозі стоять авто, а зверху з'їжджає ще одне, яке врізається в інші.

Все це відбувається на гірськолижному курорті!

Найцікавіше , що ремонтувати розбиті машини , будемо ми 😠
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07.01.2022 07:22 Ответить
Оно разливаеть лимонад
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07.01.2022 13:06 Ответить
Лимонадный Джо
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07.01.2022 16:16 Ответить
шли года, а он все сливал и сливал страну...
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07.01.2022 07:25 Ответить
Какие года? Уже слил наполовину за 2,5 года
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07.01.2022 13:56 Ответить
Девчонок не берём ? Отдых без жены ?
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07.01.2022 09:22 Ответить
Вон же жена рядом сидит! Грусная и небритая По фамилии "ермак"
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07.01.2022 12:51 Ответить
компания вполне однородная по говносоставу.
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07.01.2022 09:34 Ответить
Агенты спецслужб России
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07.01.2022 10:11 Ответить
Реагенты руSSкого говна.
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07.01.2022 16:18 Ответить
У таких подіях треба шукати і позитив. Усе ж таки в них є крихітний шанс, але точно є, на те що десь на поодинокому камінці не туди лижа піде і гравітація допоможе - виправить швидко і одразу помилку невіглас з обранням зрадників у вищу владу України. Хай воно більше п'є, хай воно більше їздить на лижах, то все в кінці кінців може бути дуже добрим для майбутнього України!
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07.01.2022 10:16 Ответить
Позитив? Вы шо издиваетесь?
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07.01.2022 13:08 Ответить
в них є крихітний шанс, але точно є
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07.01.2022 13:52 Ответить
Они уже так себя утопили в г, что у них только есть шанс окончательно утонуть
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07.01.2022 13:55 Ответить
Будь ласка, навчіться читати.
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07.01.2022 17:25 Ответить
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07.01.2022 11:37 Ответить
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07.01.2022 15:25 Ответить
Хреново дермаку....
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07.01.2022 12:10 Ответить
Не хреновее чем всей стране с Ермаком
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07.01.2022 13:09 Ответить
Палёнку видать где-то *банул и занюхал протухшей скумбрией.
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07.01.2022 16:11 Ответить
Какого чёрта он без конца "отдыхает"?! В стране кризис энергетический, реальная внешняя угроза, кризис финансовый, ковидный, международный - он должен непрерывно работать, вкалывать, быть примером для чиновников. А он либо ездит для своих дел (Оман, Катар, ОАЕ) и врёт о миллиардных контрактах, либо без конца отлынивает от работы. Помните, как травили Порошенко за несколько дней на Мальдивах?
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07.01.2022 12:46 Ответить
Порох отдохнул несколько дней за 5 лет, а сколько отдыхает Зюзя за 2,5 уже все сбплпись со счету. И сколько разоео отдыхает за государственный счет?
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07.01.2022 13:11 Ответить
Ему насрать на Украину, украинцев и их проблемы.
Умные люди поняли это ещё задолго до выборов.
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07.01.2022 16:07 Ответить
Бутерброди були?)))
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07.01.2022 13:08 Ответить
Это самая животрепещущая тема?
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07.01.2022 13:12 Ответить
Звичайно. Хай зелохи дивляться кого вони вибрали.
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07.01.2022 16:12 Ответить
​Зеленский обратился к народу Украины, съезжая со склона в Карпатах

https://news.dialog.ua/243816_1641549218

Вместе с Зюзей стремительно катится вниз вся страна
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07.01.2022 13:17 Ответить
Бутусов! Перед тем, как садиться с кем-нибудь за стол в общественном месте, я бы хотел спросить разрешения у тебя. А то ты человеку прохода не даёшь своим цинизмом!
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07.01.2022 14:21 Ответить
Это ты зеленскава назвал человеком? О_о
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07.01.2022 16:13 Ответить
Пани та панове,будьте добрішими:головна пуцюрина України,відпочиває!А якщо у "Єлбаси" горе:гогі забрали,головні єлбаси-бєні (мінімум 5 штук)тепер вирішали закодувати.....то він у полоні?????
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07.01.2022 15:43 Ответить
- Вован, ты как планируешь договариваться с путиным?"
- А щас покажу...
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07.01.2022 16:05 Ответить
Так жаловался, что диточек своих не видит, шо аж поехал отдыхать без них.
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07.01.2022 16:31 Ответить
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07.01.2022 16:43 Ответить
Папка в Буковель, мамка с деткаме в Турцею.
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07.01.2022 17:38 Ответить
Рождество семейный праздник.Детки сами...без папы
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07.01.2022 19:58 Ответить
не свята трійця сумна......питання одне хто кого перший здасть.......тут одні догадки мабуть єрмак
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07.01.2022 20:26 Ответить
Это только у нас, в Украине, может такое быть, где трус ,брехло и посредственность-Верховний Головнокомандувач! Такого позора мир ещё не знал! Вы переплюнули всех и вся, 73 % умалишенных!
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07.01.2022 20:28 Ответить
три пид***а
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07.01.2022 23:50 Ответить
Вже зараз опитування показують, що Зеленський повністю втратив підтримку силового блоку (ну крім Баканова звичайно) тобто будь-яке насильство проти громадськості, наприклад, тієї, що буде зустрічати Порошенка в аеропорту, чи, наприклад, тієї, що прийде до СІЗО, якщо чисто теоретично, Порошенко опиниться в СІЗО (до речі, що там з Ріфмайстром) може перетворитися на Майдан-3.

Кому це потрібно? Вам,В.О? -та навряд чи, вас доженуть США за ті просто гігантські кошти, які ви вкрали перебуваючи на посту президента, офіційно, ну а неофіційно, ви знаєте, за те, що здали Україну *****. У ващому оточенні десятки російських шпигунів, ви це знаєте, ваше ізраїльське походження не вбереже вас від гніву США, якщо ви здасте Україну. До речі, російські офіцери патякають, що вторгнення відбудеться 13-го січня
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08.01.2022 01:12 Ответить
зелений недопрезидент так багато ..працюе.. на державу . що кожни десять днив видпочивае на тих дачах . де обицяв . що будуть жити знедолени дити . невже це падло не знае як всю Украину нудить вид його видосиков --- зригав ..держзраду.. для ПОРОШЕНКА и бигом на видпочинок --- перетрудився ---- КОЛИ Ж ЦЕ ЗЕЛЕНЕ ЛАЙНО ЗАКИНЧИТЬСЯ ТА ЧИ ЗАКИНЧИТЬСЯ ВЗАГАЛИ . ЯК ЖЕ ВАШИ МОРДИ ВСИМ ОСТОГИДЛИ
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08.01.2022 07:19 Ответить
Пан Бутусов, что за формат новостей , кто-то передал, что-то сказал, кому то показалось! Вы журналист и собиратель и подпольных снимков ! Новость ни о чём ! Ждём обещанное, установите личность человека ! Вот это будет новость !
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08.01.2022 14:29 Ответить
Хочу второй срок! Будет тебе срок.. Время придет - отсидишь первый сначала.. А там может и второй.
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08.01.2022 16:54 Ответить
Так и хочется процитировать слова классика: " Нас йи..т, но мы крепчаем " собаки лают а караван (зелёных забил на всех) и идёт. Выбрали дебилы - жрите не подавитесь
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08.01.2022 20:42 Ответить
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10.01.2022 13:10 Ответить
Бутусов, как и вся журналисткая братва, выдаёт себя за реалиста. Но это элементарная политическая близорукость. Реальная проблема - не путинские танки на границе - это милостью Байдена и Её Вёличества Елизаветы, отстреляемось - а Выборы 2024, когда тёмный украинский народ, проголосует ещё раз за какого-нибудь шута. Об этом надо кричать.
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13.01.2022 03:36 Ответить
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