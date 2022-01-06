Зеленский находился в Буковеле в компании Ермака и Демченко, - Бутусов. ФОТО
Президент Владимир Зеленский в Буковеле был замечен вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте - Русланом Демченко.
Об этом Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Владимир Зеленский записал поздравление к Новому году в кругу людей, которые пользуются авторитетом в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины", - говорится в сообщении
Один из читателей Цензор.НЕТ прислал фото из Буковеля 5 января.
"Президент Зеленский в кафе, рядом с ним глава Офиса Президента Андрей Ермак, напротив президента - пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака - Руслан Демченко - глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность в нарушение закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку пользуется полным доверием Кремля", - подытожил журналист.
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"Трус" - Зе
"Балбєс" - дЄрьмак
"Бивалий" - Демченко.
Картіна маслом (с)
Його тримають у заручниках чи як мавпочку для фото/відео.
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
То есть сделают именно то, на что не решился ПроФФесор, зато решился Токаев.
Выниждена огорчить зайчиков: "миротворцы" сейчас будут очень заняты в Казхстане, так что сдача Украины откладывается.
Клоунская цифровизация: ФОПов заставили перейти на аппараты, софт которых - мусор... "Хуже не будет"
пРРОсто п*здец
Пятый день подряд у меня становится на пучок седых волос больше.
"Лучший программный РРО" выдаёт ошибки, работает офлаин, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться, но нет и тд.
Половины чеков нет, учёт сломался моментально.
Но самое печальное - Checkbox полностью отключил ЛЮБЫЕ способы связи с ними.
Телефон - заглушка с печальным голосом робота.
Мессенджеры - автоматический ответ, что все будет хорошо.
Адреса физического тоже нет.
Соц.сети сервиса - мертвее мертвого.
Это самый ужасный сценарий коммуникации с клиентами, который только можно себе представить.
Связаться с компанией, от которой зависит сколько тебе начислят штрафов - невозможно.
Есть дохлая форма Гугла, которую я отправил уже около десяти раз. И ни одного ответа не получил за все эти дни.
Я не знаю, как будет разруливать эту ситуацию Дубилет и Ко, но это сущий кошмар и мрак.
Сделать продукт и так упасть в грязь лицом, подставив сотни тысяч украинцев, которые хотят честно вести бизнес.
Гетманцев обещал, что штрафов не будет, мол работаете офлаин. А как работать офлаин, если я даже элементарно не могу открыть смену?
Из общения со знакомыми - многие перестали принимать оплаты по терминалу. Знаете, почему? Все боятся, что расчетный данные по зачислениям на расчетный счёт не совпадут с налоговым z-отчетом, ведь кассы у всех работают со сбоями. А это - верный штраф.
И вот желание стать полностью белым, заставило с Нового года очень многих полностью уйти в тень с наличным расчетом только.
Или вообще не открыться!
Многие мелкие точки просто с Нового года стоят закрытые. Все боятся штрафов.
В данных обстоятельствах, очень нужно честное, юридически действующее пояснение, что делать, когда с пРРО творится хаос уже неделю.
Дмитро Дубілет, будет официальная позиция компании? Сможете вы внести все продажи этого года, которые не прошли из-за сбоев в вашем сервисе?
Данил Гетманцев, что делать, если продажи по-прежнему не удаётся фискализировать?
Можно ли будет их провести, когда сервис нормально будет работать?
Я честный человек и предприниматель.
И я не хочу в состоянии «налогового преступника» находиться больше ни дня, как и сотни тысяч таких же предпринимателей в Украине.
Пожалуйста, дайте нам работать, честно зарабатывать, и хоть немного спать по ночам, не думая о штрафах!
Roman Grabezhov
Приезжает себе в отель, поднимается на 5й этаж, и тут опа! - Беня.🤣
Ведь всем известно, как любит Игорь Валерьевич спорт, лыжи, заснеженные Карпаты. Это же почти как Женева, только Карпаты.
"Страшно напуганный" олигарх Коломойский говорит, что Вовочку "в упор не видел, не общался и какие ваши доказательства".
Кстати, там есть профинансированная из бюджета держ.резиденция Синьогора, в которой Зеленский почему-то не захотел остановиться на заслуженный отдых.
Но все совпадения, конечно же, случайны.
(Як встановили журналісти, гідрант окупував президентський люкс на 300 квадратів із 4 кімнатами, камінним залом, сауною з джакузі і просторою терасою.
Коштує ця розкіш 110 000 гривень за добу!)😡
Зранку до мережі потрапило фото https://news.depo.ua/ukr/news/na-rozlivi-v-bukoveli-zelenskogo-zaskochili-z-ermakom-u-kafe-na-lizhnomu-kurorti-202201061409749 Володимира Зеленського, який наливає прозору рідину у склянки свого оточення, а згодом у телеграм-каналах почали публікувати відео з машинами з нібито кортежу президента, передає Depo.ua.
В дописах телеграм-каналів йдеться, що у Буковелі аварію влаштували авто з президентського кортежу. У ролику видно, як на дорозі стоять авто, а зверху з'їжджає ще одне, яке врізається в інші.
Все це відбувається на гірськолижному курорті!
Найцікавіше , що ремонтувати розбиті машини , будемо ми 😠
Умные люди поняли это ещё задолго до выборов.
https://news.dialog.ua/243816_1641549218
Вместе с Зюзей стремительно катится вниз вся страна
- А щас покажу...
Кому це потрібно? Вам,В.О? -та навряд чи, вас доженуть США за ті просто гігантські кошти, які ви вкрали перебуваючи на посту президента, офіційно, ну а неофіційно, ви знаєте, за те, що здали Україну *****. У ващому оточенні десятки російських шпигунів, ви це знаєте, ваше ізраїльське походження не вбереже вас від гніву США, якщо ви здасте Україну. До речі, російські офіцери патякають, що вторгнення відбудеться 13-го січня