Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА. ФОТОрепортаж
Южная обходная дорога Днепра, которую открыли в конце прошлого года, за несколько недель эксплуатации доказала свою эффективность. Транзитный транспорт двигается напрямую по национальной трассе, город менее загружен, а время в пути между Днепром и другими населенными пунктами области сократилось в несколько раз.
Днепропетровская ОГА опубликовала свежие фотографии Южной обходной, созданной по программе "Большая стройка", информирует Цензор.НЕТ.
"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южный обход днепряне ждали давно. В настоящее время первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные жители", - отметил глава областной администрации Валентин Резниченко.
Южная обходная Днепра имеет протяженность 7 км, двухуровневую развязку, 4 полосы движения и рассчитана на 20 тысяч машин в сутки. Она является частью автодороги Н-08 Борисполь – Кременчуг – Днепр – Запорожье – Пологи – Мариуполь. Благодаря новой обходной весь поток движущегося в сторону Запорожья транспорта сразу направляется на Южный мост, без заезда в город.
Это помогает логистическим компаниям быстрее и дешевле доставлять грузы, пассажирам – тратить меньше времени и горючего в пути, а жители Днепра избавлены необходимости стоять в пробках.
Кроме того, улучшилась связь с населенными пунктами внутри самой области. Например, дорога в Новоалександровку занимает всего 15 минут.
Как сообщалось, в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в прошлом году также начали создавать Северную обходную.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что в течение следующих двух лет по программе "Большая стройка" в Украине будет построено и отремонтировано 15 тыс. км дорог.
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Ця програма сплачується з податків громадян.
Достижения Зеленского это безмозглость 75% кстати это реально великое достижение ...
Разумеется, речь о 2-й очереди южного обхода , который презентовали в 2010-м. Первая очередь 17км, сдана в 2011-м. 2-я - 7км
Далее используется существующий Южный мост. Самое сложное и не менее главное: 3-я очередь - 12 км (дорога с нуля через дачи)
2-й очередью решены локальные задачи : разгружены две улицы Яснополянская и Космическая.