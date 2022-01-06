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Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Южная обходная дорога Днепра, которую открыли в конце прошлого года, за несколько недель эксплуатации доказала свою эффективность. Транзитный транспорт двигается напрямую по национальной трассе, город менее загружен, а время в пути между Днепром и другими населенными пунктами области сократилось в несколько раз.

Днепропетровская ОГА опубликовала свежие фотографии Южной обходной, созданной по программе "Большая стройка", информирует Цензор.НЕТ.

"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южный обход днепряне ждали давно. В настоящее время первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные жители", - отметил глава областной администрации Валентин Резниченко.

Южная обходная Днепра имеет протяженность 7 км, двухуровневую развязку, 4 полосы движения и рассчитана на 20 тысяч машин в сутки. Она является частью автодороги Н-08 Борисполь – Кременчуг – Днепр – Запорожье – Пологи – Мариуполь. Благодаря новой обходной весь поток движущегося в сторону Запорожья транспорта сразу направляется на Южный мост, без заезда в город.

Это помогает логистическим компаниям быстрее и дешевле доставлять грузы, пассажирам – тратить меньше времени и горючего в пути, а жители Днепра избавлены необходимости стоять в пробках.

Кроме того, улучшилась связь с населенными пунктами внутри самой области. Например, дорога в Новоалександровку занимает всего 15 минут.

Как сообщалось, в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в прошлом году также начали создавать Северную обходную.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что в течение следующих двух лет по программе "Большая стройка" в Украине будет построено и отремонтировано 15 тыс. км дорог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 125 км за 90 дней: в Винницкой области полностью завершили ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, - ОГА. ФОТОрепортаж

Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА 01
Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА 02
Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА 03
Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА 04

Автор: 

Днепр (4426) дороги (2512) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+18
Видаліть цю лейбу: програма президента України.

Ця програма сплачується з податків громадян.
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06.01.2022 15:53
+10
Вы хоть бы не позорились . То что разгрузили правый хорошо конечно . Но блин загрузили левый .... Доведите до ума выведите их на Симферопольскую --- тогда можете говорить что это обьездная
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06.01.2022 15:54
+10
За цю лейбу ми ще і окремо доплачуємо.
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06.01.2022 15:54
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Видаліть цю лейбу: програма президента України.

Ця програма сплачується з податків громадян.
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06.01.2022 15:53 Ответить
За цю лейбу ми ще і окремо доплачуємо.
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06.01.2022 15:54 Ответить
Я перепрошую, але доплачують вам, за вашi коментарi, а лiчно ви нiхера не доплачуете
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06.01.2022 22:58 Ответить
Весной когда сойдет асфальт посмотрим на лейбл!!
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06.01.2022 16:24 Ответить
Вы хоть бы не позорились . То что разгрузили правый хорошо конечно . Но блин загрузили левый .... Доведите до ума выведите их на Симферопольскую --- тогда можете говорить что это обьездная
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06.01.2022 15:54 Ответить
Симферопольскую улицу или трассу? Загрузить могли только Игрень, а не левый.
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06.01.2022 19:21 Ответить
Коли Київ розвантажить влада?
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06.01.2022 15:54 Ответить
Кличко -собака на сене.
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06.01.2022 16:31 Ответить
Коли Київ вже розвантажать? Мабуть ніколи, бо мости через Дніпро треба будувати, а це дещо складніше ніж асфальт у калюжі кидати.
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06.01.2022 15:55 Ответить
Харьков тоже без полноценной окружной.Все выезды проходят через жилые кварталы .а за пределами -через поселки и города.Нам до США или ФРГ- как до Киева- рачки.
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06.01.2022 16:35 Ответить
Проблеми інфраструктури нікого не турбують. У Києві є вулиці (натикано нових "свічок") де вже з дворів виїхати проблематично. Але продовжують забудовувати кожен пятак землі, а піпл продовжує купувати квартири, а потім стоїть у заторах.
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06.01.2022 16:40 Ответить
Як мені в свій час пояснів один офіцер з екс Головного автомобільного управління Радяньскої армії - це просто від неграмотної влади, котра не вміє вірно направити транспортні потоки.
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06.01.2022 17:20 Ответить
Байден всю жизнь проездил в Сенат США в Вашингтоне из Дэлавера на поезде.Такие же малоэтажные городки -спутники могут десятками быть вокруг Киева.Но нужны электрички.,много электричек с плотным графиком.Скоростные,без остановок до Киева.Так в нормальных странах.. Некому вдуть в уши. Все глухонемые.А так - муравейники.через поколение -бомжатники будут.
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06.01.2022 17:24 Ответить
Мабуть у цьому році. Зеленський знайшов найбільш корумповану будівельну компанію у світі. Ця компанія відома як та, що постіно завищує витрати. загальна сума збільшит наш зовняшній борг у два рази.
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06.01.2022 17:19 Ответить
Придурки, у нас в Киеве Жулянский мост вечная пробка а они хвастаются развязками где одна машина в час проезжает. Злости не хватает....
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06.01.2022 16:06 Ответить
На самом деле все сказанное в данной статье ложь . Действительно на правом берегу стало чуть проще , но при этом весь поток фур уперся в узкий Самарский спуск и переезд . Теперь со стороны Ксьеньевки -Рыбальского-Приднепровска стоят пробки , потому что фуры застопорили переезд , то же самое творится на Любарского . Когда пошел снег , затор образовавшийся из фур направленных по новой "объездной" растягивали двое суток , полностью парализовав движение на левом берегу . Эта дорога не решила транспортной проблемы Днепра , она только сместила заторы с правого берега на левый , подальше от глаз городской "элиты" .
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06.01.2022 16:07 Ответить
Я вас умоляю! А вы шота другое ожидали от эти наперсточников и 95-го квартала?

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06.01.2022 16:36 Ответить
Отчего отчего разгрузили? Вы там две машины подряд видите? Вы бюджет от денег разгрузили а не дороги. Где были дороги загружены там и остались. На около Киева и Киев только посмотрите. С 16.00 до 21.00 можно все стоит в многокилометровых пробках и в Киеве и на выездах с Киева
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06.01.2022 16:12 Ответить
так эта дорога началась строится ещё при Порошенко в 2017м году... причём тут велыке будивництво? зешмаркля ленточку перерезал и тут пиартится?
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06.01.2022 16:14 Ответить
для рейтингу все згодиться..
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06.01.2022 16:18 Ответить
так так и в Украине все делается того обвинили даже в грехах которых наверно не существует а тот кто пришёл стал великим реформатором не зря говорят цирк должен гастралировать ....
Достижения Зеленского это безмозглость 75% кстати это реально великое достижение ...
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06.01.2022 16:28 Ответить
Довго 7 км хетьман будував)
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06.01.2022 16:32 Ответить
при порохе строительство было заморожено. Строительство начали при яныке.
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06.01.2022 19:24 Ответить
Я Ездил из Киева в Мукачево по Львовской трассе 2,5 года назад весной-так в Карпатах было очень качественное и новое покрытие-явно при Порохе сделали,поскольку именно той весной только Выборы проходили. украинские дороги имеют такое поганое качество изначально что их нужно ремонтировать постоянно каждые 3-5 лет. Есть одна дорога которая 10 лет нормальная без ремонта-это шоссе Трасса Киев - Ковель - Ягодин («варшавка») Там асфальт держится даже спустя 10 лет поскольку он положен на БЕТОНОЕ основание которое не прогибается под колесами фур и поэтому нет трещин в асфальте и выбоин. я считаю что в Украине нужно строить ТОЛЬКО бетонные автодороги. Они в 2 раза дороже но в 5 раз более долговечны и в итоде дешевле И в Украине полно своего цемента но нет своей нефти и мы экспортируем битум для асфальта-что глупо
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06.01.2022 23:58 Ответить
Днепр-Харьков - бетонное основание. Бетонные плиты. Не цельнолитая. Начали делать еще при союзе. Время от времени ремонтируют. Для экономии между ремонтами используют поочередно то оду то другую сторону. Поток машин большим не назову. Видал и побольше.
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07.01.2022 00:15 Ответить
не ври, я там ездил в 17м и 18м годах строительство шло активно.. зеля только закончил последних 5 км и все награда как обычно забрал себе
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07.01.2022 12:37 Ответить
Где ты ездил? По твоим словам достроено 5км. Всего длина 7 км. Т.е. ты ездил по 2км???? Вообще-то это проект начала 2000х. Т.е. еще до яныка. Криворожскую и Запорожскую трассу соединили еще при яныке. Остальное активно начали строить в 2012-2013. потом заморозили и реанимировали в 2018 достроив только развязку за Братским и опять затормозили.
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08.01.2022 12:49 Ответить
На западной Украине вместе со снегом ушел и асфальт в городах. Яма на яме. Дорожные службы по Хмельницкому уже латают ямы. Эту дорогу под название Велике Крадивныцтво сделали летом или осенью.
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06.01.2022 16:46 Ответить
ці побрехеньки вже відомі, правий загружен фурами по криворіжський,- поки не збудують північний об'їзд, атам зовсім інший кошторис, як чотири південих, місто буде задихатися від фур
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06.01.2022 20:30 Ответить
И тут же под объездной там где последний снимок, справа в посадке, дельцы устроили свалку строительных отходов, а там дачный поселок
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06.01.2022 22:39 Ответить
Когда уже в Киеве построят полноценую замкнутую кольцевую дорогу? Фуры на Троещине едущие с /на Бровары(Московское направление)-уже замахивают,особенно в часы пик. Мало того что пробки так еще и асфальт в городе быстро разрушается-ведь как и раньше они обычно с перегрузом идут. после распада СССР грузопоток с ЖД сместился в сторону Автотранспорта-а старые Советские дороги к этому не готовы
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06.01.2022 23:50 Ответить
У города-миллионника южный обход длиной в 7км должен вызывать большие сомнения у любого мало-мальски думающего человека
Разумеется, речь о 2-й очереди южного обхода , который презентовали в 2010-м. Первая очередь 17км, сдана в 2011-м. 2-я - 7км
Далее используется существующий Южный мост. Самое сложное и не менее главное: 3-я очередь - 12 км (дорога с нуля через дачи)
2-й очередью решены локальные задачи : разгружены две улицы Яснополянская и Космическая.
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07.01.2022 14:32 Ответить
За объездную спасибо конечно, лучше чем ничего но, в 21 веке съезд с объездной на Аэропортовскую замкнуть Т- образным перекрестком это полный бред!
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08.01.2022 11:23 Ответить
 
 