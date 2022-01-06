Новая объездная дорога разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Южная обходная дорога Днепра, которую открыли в конце прошлого года, за несколько недель эксплуатации доказала свою эффективность. Транзитный транспорт двигается напрямую по национальной трассе, город менее загружен, а время в пути между Днепром и другими населенными пунктами области сократилось в несколько раз.

Днепропетровская ОГА опубликовала свежие фотографии Южной обходной, созданной по программе "Большая стройка", информирует Цензор.НЕТ.

"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южный обход днепряне ждали давно. В настоящее время первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные жители", - отметил глава областной администрации Валентин Резниченко.

Южная обходная Днепра имеет протяженность 7 км, двухуровневую развязку, 4 полосы движения и рассчитана на 20 тысяч машин в сутки. Она является частью автодороги Н-08 Борисполь – Кременчуг – Днепр – Запорожье – Пологи – Мариуполь. Благодаря новой обходной весь поток движущегося в сторону Запорожья транспорта сразу направляется на Южный мост, без заезда в город.

Это помогает логистическим компаниям быстрее и дешевле доставлять грузы, пассажирам – тратить меньше времени и горючего в пути, а жители Днепра избавлены необходимости стоять в пробках.

Кроме того, улучшилась связь с населенными пунктами внутри самой области. Например, дорога в Новоалександровку занимает всего 15 минут.

Как сообщалось, в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в прошлом году также начали создавать Северную обходную.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что в течение следующих двух лет по программе "Большая стройка" в Украине будет построено и отремонтировано 15 тыс. км дорог.

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