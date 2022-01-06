Новозбудована об'їзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА. ФОТОрепортаж

Південна обхідна дорога Дніпра, яку відкрили наприкінці минулого року, за кілька тижнів експлуатації довела свою ефективність. Транзитний транспорт рухається напряму національною трасою, місто менш завантажене, а час в дорозі між Дніпром та іншими населеними пунктами області скоротився у кілька разів.

Дніпропетровська ОДА опублікувала свіжі фотографії Південної обхідної, яку створили за програмою "Велике будівництво", інформує Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині будують та оновлюють державні траси, ремонтують місцеві автошляхи. Від якості доріг залежить життя населених пунктів, добробут і безпека мешканців. На Південний обхід дніпряни чекали давно. Нині першою об’їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві", - зазначив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Південна обхідна Дніпра має протяжність 7 км, дворівневу розв’язку, 4 смуги руху і розрахована на 20 тисяч автомобілів на добу. Вона є частиною автошляху Н-08 Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Пологи - Маріуполь. Завдяки новій обхідній весь потік транспорту, що рухається в бік Запоріжжя, одразу спрямовується на Південний міст, без заїзду в місто.

Це допомагає логістичний компаніям швидше і дешевше доставляти вантажі, пасажирам – витрачати менше часу і пального у дорозі, а мешканці Дніпра позбавлені необхідності стояти у заторах.

Крім того, покращився зв’язок із населеними пунктами в межах самої області. Наприклад, дорога до Новоолександрівки займає лише 15 хвилин.

Як повідомлялось, в Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" минулого року також почали створювати Північну обхідну.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що протягом наступних двох років за програмою "Велике будівництво" в Україні буде збудовано і відремонтовано 15 тис км доріг.

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