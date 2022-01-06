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Новозбудована об'їзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА. ФОТОрепортаж

Південна обхідна дорога Дніпра, яку відкрили наприкінці минулого року, за кілька тижнів експлуатації довела свою ефективність. Транзитний транспорт рухається напряму національною трасою, місто менш завантажене, а час в дорозі між Дніпром та іншими населеними пунктами області скоротився у кілька разів.

Дніпропетровська ОДА опублікувала свіжі фотографії Південної обхідної, яку створили за програмою "Велике будівництво", інформує Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині будують та оновлюють державні траси, ремонтують місцеві автошляхи. Від якості доріг залежить життя населених пунктів, добробут і безпека мешканців. На Південний обхід дніпряни чекали давно. Нині першою об’їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві", - зазначив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Південна обхідна Дніпра має протяжність 7 км, дворівневу розв’язку, 4 смуги руху і розрахована на 20 тисяч автомобілів на добу. Вона є частиною автошляху Н-08 Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Пологи - Маріуполь. Завдяки новій обхідній весь потік транспорту, що рухається в бік Запоріжжя, одразу спрямовується на Південний міст, без заїзду в місто.

Це допомагає логістичний компаніям швидше і дешевше доставляти вантажі, пасажирам – витрачати менше часу і пального у дорозі, а мешканці Дніпра позбавлені необхідності стояти у заторах.

Крім того, покращився зв’язок із населеними пунктами в межах самої області. Наприклад, дорога до Новоолександрівки займає лише 15 хвилин.

Як повідомлялось, в Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" минулого року також почали створювати Північну обхідну.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що протягом наступних двох років за програмою "Велике будівництво" в Україні буде збудовано і відремонтовано 15 тис км доріг.

Також читайте: 125 км за 90 днів: на Вінниччині повністю завершили ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, - ОДА. ФОТОрепортаж

Новозбудована обїзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА 01
Новозбудована обїзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА 02
Новозбудована обїзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА 03
Новозбудована обїзна дорога розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА 04

Автор: 

Дніпро (3282) дороги (3065) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+18
Видаліть цю лейбу: програма президента України.

Ця програма сплачується з податків громадян.
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06.01.2022 15:53
+10
Вы хоть бы не позорились . То что разгрузили правый хорошо конечно . Но блин загрузили левый .... Доведите до ума выведите их на Симферопольскую --- тогда можете говорить что это обьездная
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06.01.2022 15:54
+10
За цю лейбу ми ще і окремо доплачуємо.
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06.01.2022 15:54
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Видаліть цю лейбу: програма президента України.

Ця програма сплачується з податків громадян.
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06.01.2022 15:53 Відповісти
За цю лейбу ми ще і окремо доплачуємо.
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06.01.2022 15:54 Відповісти
Я перепрошую, але доплачують вам, за вашi коментарi, а лiчно ви нiхера не доплачуете
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06.01.2022 22:58 Відповісти
Весной когда сойдет асфальт посмотрим на лейбл!!
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06.01.2022 16:24 Відповісти
Вы хоть бы не позорились . То что разгрузили правый хорошо конечно . Но блин загрузили левый .... Доведите до ума выведите их на Симферопольскую --- тогда можете говорить что это обьездная
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06.01.2022 15:54 Відповісти
Симферопольскую улицу или трассу? Загрузить могли только Игрень, а не левый.
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06.01.2022 19:21 Відповісти
Коли Київ розвантажить влада?
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06.01.2022 15:54 Відповісти
Кличко -собака на сене.
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06.01.2022 16:31 Відповісти
Коли Київ вже розвантажать? Мабуть ніколи, бо мости через Дніпро треба будувати, а це дещо складніше ніж асфальт у калюжі кидати.
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06.01.2022 15:55 Відповісти
Харьков тоже без полноценной окружной.Все выезды проходят через жилые кварталы .а за пределами -через поселки и города.Нам до США или ФРГ- как до Киева- рачки.
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06.01.2022 16:35 Відповісти
Проблеми інфраструктури нікого не турбують. У Києві є вулиці (натикано нових "свічок") де вже з дворів виїхати проблематично. Але продовжують забудовувати кожен пятак землі, а піпл продовжує купувати квартири, а потім стоїть у заторах.
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06.01.2022 16:40 Відповісти
Як мені в свій час пояснів один офіцер з екс Головного автомобільного управління Радяньскої армії - це просто від неграмотної влади, котра не вміє вірно направити транспортні потоки.
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06.01.2022 17:20 Відповісти
Байден всю жизнь проездил в Сенат США в Вашингтоне из Дэлавера на поезде.Такие же малоэтажные городки -спутники могут десятками быть вокруг Киева.Но нужны электрички.,много электричек с плотным графиком.Скоростные,без остановок до Киева.Так в нормальных странах.. Некому вдуть в уши. Все глухонемые.А так - муравейники.через поколение -бомжатники будут.
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06.01.2022 17:24 Відповісти
Мабуть у цьому році. Зеленський знайшов найбільш корумповану будівельну компанію у світі. Ця компанія відома як та, що постіно завищує витрати. загальна сума збільшит наш зовняшній борг у два рази.
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06.01.2022 17:19 Відповісти
Придурки, у нас в Киеве Жулянский мост вечная пробка а они хвастаются развязками где одна машина в час проезжает. Злости не хватает....
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06.01.2022 16:06 Відповісти
На самом деле все сказанное в данной статье ложь . Действительно на правом берегу стало чуть проще , но при этом весь поток фур уперся в узкий Самарский спуск и переезд . Теперь со стороны Ксьеньевки -Рыбальского-Приднепровска стоят пробки , потому что фуры застопорили переезд , то же самое творится на Любарского . Когда пошел снег , затор образовавшийся из фур направленных по новой "объездной" растягивали двое суток , полностью парализовав движение на левом берегу . Эта дорога не решила транспортной проблемы Днепра , она только сместила заторы с правого берега на левый , подальше от глаз городской "элиты" .
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06.01.2022 16:07 Відповісти
Я вас умоляю! А вы шота другое ожидали от эти наперсточников и 95-го квартала?

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06.01.2022 16:36 Відповісти
Отчего отчего разгрузили? Вы там две машины подряд видите? Вы бюджет от денег разгрузили а не дороги. Где были дороги загружены там и остались. На около Киева и Киев только посмотрите. С 16.00 до 21.00 можно все стоит в многокилометровых пробках и в Киеве и на выездах с Киева
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06.01.2022 16:12 Відповісти
так эта дорога началась строится ещё при Порошенко в 2017м году... причём тут велыке будивництво? зешмаркля ленточку перерезал и тут пиартится?
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06.01.2022 16:14 Відповісти
для рейтингу все згодиться..
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06.01.2022 16:18 Відповісти
так так и в Украине все делается того обвинили даже в грехах которых наверно не существует а тот кто пришёл стал великим реформатором не зря говорят цирк должен гастралировать ....
Достижения Зеленского это безмозглость 75% кстати это реально великое достижение ...
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06.01.2022 16:28 Відповісти
Довго 7 км хетьман будував)
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06.01.2022 16:32 Відповісти
при порохе строительство было заморожено. Строительство начали при яныке.
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06.01.2022 19:24 Відповісти
Я Ездил из Киева в Мукачево по Львовской трассе 2,5 года назад весной-так в Карпатах было очень качественное и новое покрытие-явно при Порохе сделали,поскольку именно той весной только Выборы проходили. украинские дороги имеют такое поганое качество изначально что их нужно ремонтировать постоянно каждые 3-5 лет. Есть одна дорога которая 10 лет нормальная без ремонта-это шоссе Трасса Киев - Ковель - Ягодин («варшавка») Там асфальт держится даже спустя 10 лет поскольку он положен на БЕТОНОЕ основание которое не прогибается под колесами фур и поэтому нет трещин в асфальте и выбоин. я считаю что в Украине нужно строить ТОЛЬКО бетонные автодороги. Они в 2 раза дороже но в 5 раз более долговечны и в итоде дешевле И в Украине полно своего цемента но нет своей нефти и мы экспортируем битум для асфальта-что глупо
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06.01.2022 23:58 Відповісти
Днепр-Харьков - бетонное основание. Бетонные плиты. Не цельнолитая. Начали делать еще при союзе. Время от времени ремонтируют. Для экономии между ремонтами используют поочередно то оду то другую сторону. Поток машин большим не назову. Видал и побольше.
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07.01.2022 00:15 Відповісти
не ври, я там ездил в 17м и 18м годах строительство шло активно.. зеля только закончил последних 5 км и все награда как обычно забрал себе
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07.01.2022 12:37 Відповісти
Где ты ездил? По твоим словам достроено 5км. Всего длина 7 км. Т.е. ты ездил по 2км???? Вообще-то это проект начала 2000х. Т.е. еще до яныка. Криворожскую и Запорожскую трассу соединили еще при яныке. Остальное активно начали строить в 2012-2013. потом заморозили и реанимировали в 2018 достроив только развязку за Братским и опять затормозили.
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08.01.2022 12:49 Відповісти
На западной Украине вместе со снегом ушел и асфальт в городах. Яма на яме. Дорожные службы по Хмельницкому уже латают ямы. Эту дорогу под название Велике Крадивныцтво сделали летом или осенью.
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06.01.2022 16:46 Відповісти
ці побрехеньки вже відомі, правий загружен фурами по криворіжський,- поки не збудують північний об'їзд, атам зовсім інший кошторис, як чотири південих, місто буде задихатися від фур
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06.01.2022 20:30 Відповісти
И тут же под объездной там где последний снимок, справа в посадке, дельцы устроили свалку строительных отходов, а там дачный поселок
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06.01.2022 22:39 Відповісти
Когда уже в Киеве построят полноценую замкнутую кольцевую дорогу? Фуры на Троещине едущие с /на Бровары(Московское направление)-уже замахивают,особенно в часы пик. Мало того что пробки так еще и асфальт в городе быстро разрушается-ведь как и раньше они обычно с перегрузом идут. после распада СССР грузопоток с ЖД сместился в сторону Автотранспорта-а старые Советские дороги к этому не готовы
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06.01.2022 23:50 Відповісти
У города-миллионника южный обход длиной в 7км должен вызывать большие сомнения у любого мало-мальски думающего человека
Разумеется, речь о 2-й очереди южного обхода , который презентовали в 2010-м. Первая очередь 17км, сдана в 2011-м. 2-я - 7км
Далее используется существующий Южный мост. Самое сложное и не менее главное: 3-я очередь - 12 км (дорога с нуля через дачи)
2-й очередью решены локальные задачи : разгружены две улицы Яснополянская и Космическая.
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07.01.2022 14:32 Відповісти
За объездную спасибо конечно, лучше чем ничего но, в 21 веке съезд с объездной на Аэропортовскую замкнуть Т- образным перекрестком это полный бред!
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08.01.2022 11:23 Відповісти
 
 