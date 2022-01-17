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Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кременчуге (Полтавская обл.) в результате ДТП микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС "Мотто" с последующим горением емкости и микроавтобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 января в 22:10 к спасателям Полтавщины поступило сообщение, что в г. Кременчуг в результате ДТП микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью (ориентировочно 5 м.куб.) на территории АЗС "Мотто" с последующим горением емкости и микроавтобуса", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:45, наблюдалось открытое горение газового модуля (5 м.куб.) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет.

Работали водяные стволы на тушение и защиту. Противопожарное водоснабжение расположено в 350 м от места пожара. На тушение и защиту были поданы лафетные стволы.

По состоянию на 06:00 пожар был ликвидирован.

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К тушению привлечены 25 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом 01
Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом 02
Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом 03
Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом 04
Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом 05
Фото: сайт ГСЧС

Автор: 

АЗС (391) пожар (5956) ГСЧС (4979) Полтавская область (1164)


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Топ комментарии
+4
Нада просто дивитися в лобове скло , щоб бачити куди їдеш .
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17.01.2022 07:37
+3
Перед этим водила пролетел на красный под удивленные взгляды патрульных, которые оформляли лексус на том же перекрестке. дальше погоня. водитель на затяжном левом повороте провтыкал светофор и обьезжая стоящие там машины просто потерял управление. сразу за светофором заправка. вот и прилетел

https://t.me/h_kremenchug/36608

водила сгорел
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17.01.2022 08:18
+2
Перед стационарной емкостью,должен быть глубокий ров с водой и бордюр.Идиотам -хозяевам заправки на заметку. ТБ и ПБ- залог финансового благополучия.Вложисься на копейку,сохранишь гривну.
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17.01.2022 08:30
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Нада просто дивитися в лобове скло , щоб бачити куди їдеш .
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17.01.2022 07:37 Ответить
Видать, водила спал за рулём
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17.01.2022 07:42 Ответить
Какая разница?!
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17.01.2022 08:04 Ответить
Перед стационарной емкостью,должен быть глубокий ров с водой и бордюр.Идиотам -хозяевам заправки на заметку. ТБ и ПБ- залог финансового благополучия.Вложисься на копейку,сохранишь гривну.
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17.01.2022 08:30 Ответить
Ага, а ещё противотанковые ежи. Без них никак.
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17.01.2022 09:16 Ответить
Перед этим водила пролетел на красный под удивленные взгляды патрульных, которые оформляли лексус на том же перекрестке. дальше погоня. водитель на затяжном левом повороте провтыкал светофор и обьезжая стоящие там машины просто потерял управление. сразу за светофором заправка. вот и прилетел

https://t.me/h_kremenchug/36608

водила сгорел
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17.01.2022 08:18 Ответить
Воно часом не з Даунбаса летіло оте камікадзе за кермом?
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17.01.2022 08:49 Ответить
пока не сообщали кто и что. но оно пролетело достаточно много между тем как за ним начали гнаться и до момента его финиша в заправке.
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17.01.2022 08:51 Ответить
в такому випадку новина не виглядає повною
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17.01.2022 13:18 Ответить
хорошо, что люди не пострадали... а этого героя все-таки Звезда нашла
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17.01.2022 09:07 Ответить
Прямо как в GTA.
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18.01.2022 02:16 Ответить
Мож ліва заправочка, їх ставлять де хочеш, або ємність або просто машина-газовоз стоїть поки не випорожнять. І заправляються на тих лівих заправках не через колонку (чи як воно для газу?), а підїжджають до ємності чи до газовоза (на них є адаптери і лічильники). Воділа напевне підїжджав і пропахнувся - віпався в роздавальний кран чи вузол
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17.01.2022 08:23 Ответить
по всем пунктам "нет"
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17.01.2022 08:37 Ответить
см видео...там камикадзе обдолбаный
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17.01.2022 09:05 Ответить
Кстати о птичках..А почему водоем за 300м? А где пожарный пенообразователь? А где передвижная или стационарная установка порошкового тушения?
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17.01.2022 09:07 Ответить
 
 