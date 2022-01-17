Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кременчуге (Полтавская обл.) в результате ДТП микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС "Мотто" с последующим горением емкости и микроавтобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 января в 22:10 к спасателям Полтавщины поступило сообщение, что в г. Кременчуг в результате ДТП микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью (ориентировочно 5 м.куб.) на территории АЗС "Мотто" с последующим горением емкости и микроавтобуса", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:45, наблюдалось открытое горение газового модуля (5 м.куб.) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет.

Работали водяные стволы на тушение и защиту. Противопожарное водоснабжение расположено в 350 м от места пожара. На тушение и защиту были поданы лафетные стволы.

По состоянию на 06:00 пожар был ликвидирован.

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К тушению привлечены 25 человек и 4 ед. техники ГСЧС.











Фото: сайт ГСЧС