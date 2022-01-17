Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: "Скорее всего, я уже оттуда не вернусь". ФОТО
Волонтер, участник Евромайдана, гражданин РФ Максим Гошовский заявил, что Государственная миграционная служба дала ему 7 дней, чтобы уехать из Украины. Но, по его словам, в России ему угрожает опасность из-за поддержки Украины. Вместе с тем он не может получить гражданство Украины, потому что для этого ему необходимо оформить документы в России.
"Максим Гошовский - настоящий патриот Украины, хотя и с российским гражданством. Мужчина уже более 15-ти лет живет в Днепре, прошел Майдан, помогал армии, стоял на блокпостах, затем зашел в волонтерское движение, ездил на фронт, а после Иловайска помогал собирать и транспортировать тела погибших, кроме того, его еще хорошо знают в городе как последовательного зоозащитника. Но всего этого нашему государству, к сожалению, мало, чтобы предоставить Максиму украинское гражданство. Главная миграционная служба дала ему 7 дней, чтобы убраться из Украины. Гошовський доллженн выехать В Россию, где, без преувеличения, его жизни угрожает опасность" – пишет "Наше Місто", передает Цензор.НЕТ.
На своей странице в фейсбук Максим Гошовский рассказал, почему возникла такая ситуация.
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