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Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: "Скорее всего, я уже оттуда не вернусь". ФОТО

Волонтер, участник Евромайдана, гражданин РФ Максим Гошовский заявил, что Государственная миграционная служба дала ему 7 дней, чтобы уехать из Украины. Но, по его словам, в России ему угрожает опасность из-за поддержки Украины. Вместе с тем он не может получить гражданство Украины, потому что для этого ему необходимо оформить документы в России.

"Максим Гошовский - настоящий патриот Украины, хотя и с российским гражданством. Мужчина уже более 15-ти лет живет в Днепре, прошел Майдан, помогал армии, стоял на блокпостах, затем зашел в волонтерское движение, ездил на фронт, а после Иловайска помогал собирать и транспортировать тела погибших, кроме того, его еще хорошо знают в городе как последовательного зоозащитника. Но всего этого нашему государству, к сожалению, мало, чтобы предоставить Максиму украинское гражданство. Главная миграционная служба дала ему 7 дней, чтобы убраться из Украины.  Гошовський доллженн выехать В Россию, где, без преувеличения, его жизни угрожает опасность" – пишет "Наше Місто", передает Цензор.НЕТ.

На своей странице в фейсбук Максим Гошовский рассказал, почему возникла такая ситуация.

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Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: Скорее всего, я уже оттуда не вернусь 01
Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: Скорее всего, я уже оттуда не вернусь 02
Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: Скорее всего, я уже оттуда не вернусь 03
Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: Скорее всего, я уже оттуда не вернусь 04
Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: Скорее всего, я уже оттуда не вернусь 05
Госмиграция из-за изменений законодательства высылает в Россию волонтера-майдановца Гошовского, живущего в Днепре: Скорее всего, я уже оттуда не вернусь 06

Автор: 

гражданство (1314) Днепр (4426) волонтеры (2636) Госмиграция (290) евромайдан (7835) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+45
Если бы учавствовал в шоу для сепаров в Горловке, то никто бы его не выдал...
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17.01.2022 14:54
+31
Давай клоун Зе наганяй ситуацию на себя, народ разорвёт тебя как тузик тряпку. Это тебе не Белорусь и не Казахстан.
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17.01.2022 14:54
+28
зеленого урода на гіляку
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17.01.2022 14:55
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так как то писали от имени властей про выдачу гражданства всем кто стоял за Украину и так далее .что мол достаточно в письменном виде здесь отказаться от гражданства российского или другого чтобы получить УКРАИНСКОЕ! мол заявление от отказа просто передаются толи в посольство толи кому то той страны и всё мол..
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17.01.2022 17:26 Ответить
Так а що, консульства мордору в Харкові вже не їснує ? Можливо там можна було б оформити відмову від громадянства (чи подданства) мордору ?
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17.01.2022 17:31 Ответить
Неприпустимо Й Нетерпимо
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17.01.2022 18:01 Ответить
Давно было понятно адекватным людям что ЗЕ это те же рыги яныка
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17.01.2022 20:32 Ответить
Можу усиновити, громадянство гарантую.
Громадянин України,уродзоний...
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18.01.2022 12:42 Ответить
Мерзавцы!!! Вы на кого работаете! Вам еще на столбах висеть!
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18.01.2022 13:08 Ответить
Я В ШОКЕ!!! КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ И СПРАВЕДЛИВОЙ СТРАНЕ??? ЗАЧЕМ ЖЕ ТАКИЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯЛИ СЛУГИ НАРОДА??? ЧТО БЫ УБИТЬ НАШЕГО НОВОГО ДРУГА, УЖЕ ПОЧТИ ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ, ПАТРИОТА УКРАИНЫ??? ЭТО МОГЛИ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ПРОРОССИЙСКИЕ СИЛЫ В УКРАИНЕ!!! ПОЗОР!!!
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18.01.2022 16:49 Ответить
Висилати проукраїнських людей в путінський Мордор - це злочин проти людства та людяності! Треба вислати тих, хто висилає!
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18.01.2022 23:44 Ответить
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