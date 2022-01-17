Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО

Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії.

"Максим Гошовський — справжній патріот України, хоча й з російським громадянством. Чоловік вже більше 15-ти років живе у Дніпрі, пройшов Майдан, допомагав армії, стояв на блокпостах, потім зайшов у волонтерский рух, їздив на фронт, а після Іловайська допомагав збирати і транспортувати тіла загиблих. Крім того, його ще добре знають у місті як послідовного зоозахисника. Але всього цього нашій державі, на жаль замало, щоб надати Максимові українське громадянство. Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб забратися с України. Гошовський повинен виїхати в Росію, де, без перебільшення, його життю загрожує небезпека" - пише "Наше Місто", передає Цензор.НЕТ.

На своїй сторінці у Фейсбук Максим Гошовський розповів, чому виникла така ситуація.

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