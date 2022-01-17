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Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО

Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії.

"Максим Гошовський — справжній патріот України, хоча й з російським громадянством. Чоловік вже більше 15-ти років живе у Дніпрі, пройшов Майдан, допомагав армії, стояв на блокпостах, потім зайшов у волонтерский рух, їздив на фронт, а після Іловайська допомагав збирати і транспортувати тіла загиблих. Крім того, його ще добре знають у місті як послідовного зоозахисника. Але всього цього нашій державі, на жаль замало, щоб надати Максимові українське громадянство. Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб забратися с України. Гошовський повинен виїхати в Росію, де, без перебільшення, його життю загрожує небезпека" - пише "Наше Місто", передає Цензор.НЕТ.

На своїй сторінці у Фейсбук Максим Гошовський розповів, чому виникла така ситуація.

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Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: Скоріш за все, я вже звідти не повернуся 01
Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: Скоріш за все, я вже звідти не повернуся 02
Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: Скоріш за все, я вже звідти не повернуся 03
Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: Скоріш за все, я вже звідти не повернуся 04
Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: Скоріш за все, я вже звідти не повернуся 05
Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: Скоріш за все, я вже звідти не повернуся 06

Автор: 

громадянство (1074) Дніпро (3282) волонтери (1335) Держміграція (273) Євромайдан (957) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+45
Если бы учавствовал в шоу для сепаров в Горловке, то никто бы его не выдал...
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17.01.2022 14:54
+31
Давай клоун Зе наганяй ситуацию на себя, народ разорвёт тебя как тузик тряпку. Это тебе не Белорусь и не Казахстан.
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17.01.2022 14:54
+28
зеленого урода на гіляку
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17.01.2022 14:55
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так как то писали от имени властей про выдачу гражданства всем кто стоял за Украину и так далее .что мол достаточно в письменном виде здесь отказаться от гражданства российского или другого чтобы получить УКРАИНСКОЕ! мол заявление от отказа просто передаются толи в посольство толи кому то той страны и всё мол..
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17.01.2022 17:26 Відповісти
Так а що, консульства мордору в Харкові вже не їснує ? Можливо там можна було б оформити відмову від громадянства (чи подданства) мордору ?
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17.01.2022 17:31 Відповісти
Неприпустимо Й Нетерпимо
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17.01.2022 18:01 Відповісти
Давно было понятно адекватным людям что ЗЕ это те же рыги яныка
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17.01.2022 20:32 Відповісти
Можу усиновити, громадянство гарантую.
Громадянин України,уродзоний...
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18.01.2022 12:42 Відповісти
Мерзавцы!!! Вы на кого работаете! Вам еще на столбах висеть!
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18.01.2022 13:08 Відповісти
Я В ШОКЕ!!! КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ И СПРАВЕДЛИВОЙ СТРАНЕ??? ЗАЧЕМ ЖЕ ТАКИЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯЛИ СЛУГИ НАРОДА??? ЧТО БЫ УБИТЬ НАШЕГО НОВОГО ДРУГА, УЖЕ ПОЧТИ ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ, ПАТРИОТА УКРАИНЫ??? ЭТО МОГЛИ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНСКИХ ИНТЕРЕСОВ, ПРОРОССИЙСКИЕ СИЛЫ В УКРАИНЕ!!! ПОЗОР!!!
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18.01.2022 16:49 Відповісти
Висилати проукраїнських людей в путінський Мордор - це злочин проти людства та людяності! Треба вислати тих, хто висилає!
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18.01.2022 23:44 Відповісти
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