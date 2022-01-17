Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении еще одному посреднику, причастному к сделкам в ритуальной службе специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКПО". Им оказался смотритель военного кладбища в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Летом прошлого года сотрудники СБУ разоблачили эту противоправную схему, задокументировав несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Заместителю директора КП и двум посредникам было объявлено о подозрении.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что схема вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева действовала более полутора лет.

Суммы взяток колебались от 2 до 6 тысяч долларов за место в зависимости от района расположения.

Посредник подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.











Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Разоблачение коррупционной схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ НП в г. Киеве при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.