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Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении еще одному посреднику, причастному к сделкам в ритуальной службе специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКПО". Им оказался смотритель военного кладбища в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Летом прошлого года сотрудники СБУ разоблачили эту противоправную схему, задокументировав несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Заместителю директора КП и двум посредникам было объявлено о подозрении.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что схема вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева действовала более полутора лет.

Суммы взяток колебались от 2 до 6 тысяч долларов за место в зависимости от района расположения.

Посредник подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении 01
Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении 02
Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении 03
Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении 04
Торговля местами на кладбищах Киева: еще одному фигуранту противоправной схемы сообщено о подозрении 05

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться

Разоблачение коррупционной схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями ГУ НП в г. Киеве при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Киев (25575) кладбище (280) СБУ (19924) махинации (583)


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Топ комментарии
+6
Крематории нужно строить, а не землю засерать могилами. Прах в урночку и досвидос!!!
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17.01.2022 15:24
+4
целое СБУ не на востоке, а кладбищами занимается....
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17.01.2022 16:09
+3
СБУ при зебилах больше нечем заниматься, как с кладбищенскими ворами воевать?
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17.01.2022 15:48
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Крематории нужно строить, а не землю засерать могилами. Прах в урночку и досвидос!!!
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17.01.2022 15:24 Ответить
В урночку, конечно, проще и дешевле, но многие верующие (не только христиане) с вами не согласятся.
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17.01.2022 15:36 Ответить
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17.01.2022 15:27 Ответить
В статье об военном кладбище, на фото - Лесное, что км так за 40.
Какая разница?
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17.01.2022 15:28 Ответить
на столько прибыльное дело что даже речи не идет выдавать место согласно прописке через ЦНАП.
казалось бы, что может быть проще???
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17.01.2022 15:29 Ответить
що схема вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва діяла понад півтора року. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

прикольно, я даже не скажу шо: Авотприсцавецкамсцаюсе так долго бы не прекращали, просто пойди и занеси и вот - загребуху отмыли и квартирку, если была..... ой, а что не так то?
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17.01.2022 15:36 Ответить
СлаБоУмненькие разобрались, молодцы... а то, что это происходит во всей Украине они знают? откуда они могут знать, ведь ими быканов рулит...
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17.01.2022 15:45 Ответить
Удивили Коррупция в кладбищенском деле от Чопа и до дэнээрии!
Там нужно каленым железом и гильетиной наводить порядок
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17.01.2022 15:46 Ответить
СБУ при зебилах больше нечем заниматься, как с кладбищенскими ворами воевать?
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17.01.2022 15:48 Ответить
Ваших надо ловить везде, заполонили страну

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17.01.2022 15:49 Ответить
зебил, тебе мягко напоминают про существование внешних угроз
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17.01.2022 22:34 Ответить
Рыги Януковича-Порошенко продолжают в своём привычном репертуаре.
Честно жить не собираются

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17.01.2022 15:48 Ответить
целое СБУ не на востоке, а кладбищами занимается....
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17.01.2022 16:09 Ответить
 
 