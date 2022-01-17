Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ще одному посереднику, причетному до оборудок у ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО". Ним виявився доглядач військового кладовища, що у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Влітку минулого року співробітники СБУ викрили цю протиправну схему, задокументувавши кілька фактів одержання зловмисниками неправомірної вигоди.
Заступнику директора КП та двом посередникам було оголошено про підозру.
У ході досудового слідства правоохоронці встановили, що схема вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва діяла понад півтора року.
Суми хабарів коливалися від $2 до $6 тисяч за місце залежно від району розташування.
Наразі посередник підозрюється за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Викриття корупційної схеми проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими ГУ НП У м. Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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казалось бы, что может быть проще???
прикольно, я даже не скажу шо: Авотприсцавецкамсцаюсе так долго бы не прекращали, просто пойди и занеси и вот - загребуху отмыли и квартирку, если была..... ой, а что не так то?
Там нужно каленым железом и гильетиной наводить порядок
Честно жить не собираются