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Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ще одному посереднику, причетному до оборудок у ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО". Ним виявився доглядач військового кладовища, що у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Влітку минулого року співробітники СБУ викрили цю протиправну схему, задокументувавши кілька фактів одержання зловмисниками неправомірної вигоди.

Заступнику директора КП та двом посередникам було оголошено про підозру.

У ході досудового слідства правоохоронці встановили, що схема вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва діяла понад півтора року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися

Суми хабарів коливалися від $2 до $6 тисяч за місце залежно від району розташування.

Наразі посередник підозрюється за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру 01
Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру 02
Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру 03
Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру 04
Торгівля місцями на кладовищах Києва: ще одному фігуранту протиправної схеми повідомлено про підозру 05

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також читайте: Нелегальне кладовище організували в садовому кооперативі під Львовом, - поліція

Викриття корупційної схеми проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими ГУ НП У м. Києві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Київ (19528) цвинтар (193) СБУ (12847) махінації (417)


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Топ коментарі
+6
Крематории нужно строить, а не землю засерать могилами. Прах в урночку и досвидос!!!
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17.01.2022 15:24
+4
целое СБУ не на востоке, а кладбищами занимается....
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17.01.2022 16:09
+3
СБУ при зебилах больше нечем заниматься, как с кладбищенскими ворами воевать?
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17.01.2022 15:48
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Крематории нужно строить, а не землю засерать могилами. Прах в урночку и досвидос!!!
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17.01.2022 15:24 Відповісти
В урночку, конечно, проще и дешевле, но многие верующие (не только христиане) с вами не согласятся.
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17.01.2022 15:36 Відповісти
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17.01.2022 15:27 Відповісти
В статье об военном кладбище, на фото - Лесное, что км так за 40.
Какая разница?
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17.01.2022 15:28 Відповісти
на столько прибыльное дело что даже речи не идет выдавать место согласно прописке через ЦНАП.
казалось бы, что может быть проще???
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17.01.2022 15:29 Відповісти
що схема вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва діяла понад півтора року. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

прикольно, я даже не скажу шо: Авотприсцавецкамсцаюсе так долго бы не прекращали, просто пойди и занеси и вот - загребуху отмыли и квартирку, если была..... ой, а что не так то?
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17.01.2022 15:36 Відповісти
СлаБоУмненькие разобрались, молодцы... а то, что это происходит во всей Украине они знают? откуда они могут знать, ведь ими быканов рулит...
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17.01.2022 15:45 Відповісти
Удивили Коррупция в кладбищенском деле от Чопа и до дэнээрии!
Там нужно каленым железом и гильетиной наводить порядок
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17.01.2022 15:46 Відповісти
СБУ при зебилах больше нечем заниматься, как с кладбищенскими ворами воевать?
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17.01.2022 15:48 Відповісти
Ваших надо ловить везде, заполонили страну

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17.01.2022 15:49 Відповісти
зебил, тебе мягко напоминают про существование внешних угроз
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17.01.2022 22:34 Відповісти
Рыги Януковича-Порошенко продолжают в своём привычном репертуаре.
Честно жить не собираются

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17.01.2022 15:48 Відповісти
целое СБУ не на востоке, а кладбищами занимается....
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17.01.2022 16:09 Відповісти
 
 