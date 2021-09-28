Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися

Біля аеропорту "Бориспіль" планують побудувати кладовище на мільйон поховань і крематорій. На об'єкт планують виділити 250 гектарів землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", місцеві жителі до недавнього часу навіть не здогадувалися про плани такого будівництва, тим часом там з'явилися перші будівельні вагончики.

26 вересня на місці потенційного будівництва відбувся масовий протест місцевих мешканців. Протестували мешканці Гірської та Золочівської місцевих громад. На мітинг прийшли майже усі мешканці навколишніх сіл. Вони зазначають, що не було жодних громадських слухань та обговорень, тому ніхто не очікував такого об’єкта майже під дворами людей. Відстань від майбутнього об’єкта до найближчих будинків – близько 10 метрів.

Громадський діяч і журналіст Олександр Карасевич у Facebook повідомляє, що Бориспільська районна рада схвалила рішення про створення кладовища на території двох сіл - територіально воно буде навіть більше найближчого села Мартусівка.









Крім того, за його словами, рішення про будівництво кладовища погіршить транспортну логістику, адже траса стане ще більш навантаженою. А жителям довколишніх сіл доведеться ховати близьких на новому кладовищі за київськими розцінками.

Парламентарі звернулися з депутатським зверненням до генпрокурора Ірини Венедіктової, в якому вказали, що "деякі особи лобіюють створення великого меморіального комплексу загальною площею понад 250 га". З генпрокурором зустрілися нардепи Ольга Василевська-Смаглюк, Артем Культенко, Андрій Мотовиловець, Ольга Савченко та Олександр Федієнко.

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"За словами заявників стає зрозуміло, що згідно з даними Державного земельного кадастру всі землі, на яких намагаються розмістити даний об'єкт, мають сільськогосподарське призначення і перебувають у приватній власності. А відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України встановлено, що такі землі можуть бути використані виключно для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної інфраструктури", - йдеться в запиті.

У зверненні наголошується, що цей проєкт є суто комерційним, а представляє його чинний офіцер ЗСУ, співробітник юридичного департаменту Міністерства оборони України, адвокат - Дідовець Юрій Вікторович і заявляє, що він є інвестором і кінцевим бенефіціаром проєкту.

Крім того, 24 вересня 2021 року відбулася зустріч в комітеті Верховної Ради між Дідовцем і представниками громади, які обурені можливим незаконним будівництвом: "Де Дідовець без надання доказів заявив, що даний проєкт має всі узгодження, екологічні висновки, ним отримано ДПТ (детальний план території. - Ред.) на земельну ділянку під забудову, але відмовився надати ці дозволи і документи.

Заявники наголошують на тому, що даний проєкт ховається за великою метою про створення військового меморіалу для поховання військових героїв, але, як підтвердили представники Міністерства у справах ветеранів України, представники ТОВ "Меморіальний парк Стреліція" і КП "Стреліція" в міністерство навіть не зверталися, що вказує на інші мотиви реалізації даного проєкту. У зв'язку з вищевикладеним, є підстави вважати, що дії вищевказаних осіб можуть містити ознаки можливих кримінальних, зокрема корупційних, правопорушень".

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