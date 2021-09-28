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Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися

Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися

Біля аеропорту "Бориспіль" планують побудувати кладовище на мільйон поховань і крематорій. На об'єкт планують виділити 250 гектарів землі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", місцеві жителі до недавнього часу навіть не здогадувалися про плани такого будівництва, тим часом там з'явилися перші будівельні вагончики.

26 вересня на місці потенційного будівництва відбувся масовий протест місцевих мешканців. Протестували мешканці Гірської та Золочівської місцевих громад. На мітинг прийшли майже усі мешканці навколишніх сіл. Вони зазначають, що не було жодних громадських слухань та обговорень, тому ніхто не очікував такого об’єкта майже під дворами людей. Відстань від майбутнього об’єкта до найближчих будинків – близько 10 метрів.

Громадський діяч і журналіст Олександр Карасевич у Facebook повідомляє, що Бориспільська районна рада схвалила рішення про створення кладовища на території двох сіл - територіально воно буде навіть більше найближчого села Мартусівка.

Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися 01
Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися 02
Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися 03
Кладовище на мільйон місць і крематорій хочуть розмістити недалеко від житлових будинків на Київщині: Нардепи просять Венедіктову розібратися 04

Крім того, за його словами, рішення про будівництво кладовища погіршить транспортну логістику, адже траса стане ще більш навантаженою. А жителям довколишніх сіл доведеться ховати близьких на новому кладовищі за київськими розцінками.

Парламентарі звернулися з депутатським зверненням до генпрокурора Ірини Венедіктової, в якому вказали, що "деякі особи лобіюють створення великого меморіального комплексу загальною площею понад 250 га". З генпрокурором зустрілися нардепи Ольга Василевська-Смаглюк, Артем Культенко, Андрій Мотовиловець, Ольга Савченко та Олександр Федієнко.

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"За словами заявників стає зрозуміло, що згідно з даними Державного земельного кадастру всі землі, на яких намагаються розмістити даний об'єкт, мають сільськогосподарське призначення і перебувають у приватній власності. А відповідно до ст. 22 Земельного кодексу України встановлено, що такі землі можуть бути використані виключно для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної інфраструктури", - йдеться в запиті.

У зверненні наголошується, що цей проєкт є суто комерційним, а представляє його чинний офіцер ЗСУ, співробітник юридичного департаменту Міністерства оборони України, адвокат - Дідовець Юрій Вікторович і заявляє, що він є інвестором і кінцевим бенефіціаром проєкту.

Крім того, 24 вересня 2021 року відбулася зустріч в комітеті Верховної Ради між Дідовцем і представниками громади, які обурені можливим незаконним будівництвом: "Де Дідовець без надання доказів заявив, що даний проєкт має всі узгодження, екологічні висновки, ним отримано ДПТ (детальний план території. - Ред.) на земельну ділянку під забудову, але відмовився надати ці дозволи і документи.

Заявники наголошують на тому, що даний проєкт ховається за великою метою про створення військового меморіалу для поховання військових героїв, але, як підтвердили представники Міністерства у справах ветеранів України, представники ТОВ "Меморіальний парк Стреліція" і КП "Стреліція" в міністерство навіть не зверталися, що вказує на інші мотиви реалізації даного проєкту. У зв'язку з вищевикладеним, є підстави вважати, що дії вищевказаних осіб можуть містити ознаки можливих кримінальних, зокрема корупційних, правопорушень".

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Автор: 

Київська область (4011) цвинтар (192) будівництво (3017)


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Топ коментарі
+13
А шо, возле Конча Заспы места нет для такого строительства?
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28.09.2021 13:21
+12
Велике будівництво президента зеленського
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28.09.2021 13:18
+6
І в чому проблема? Чи вже всі стали безсмертними??
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28.09.2021 13:16
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І в чому проблема? Чи вже всі стали безсмертними??
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28.09.2021 13:16 Відповісти
вот именно
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28.09.2021 13:18 Відповісти
-- Не беспокойтесь, -- сказал Остап, -- мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил.(с)
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28.09.2021 13:29 Відповісти
Та пеопутали прст - миллиард дерев.
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Проблема в том, что для депутатов Гора - лакомое место и многие уже прикупили там недвижимость.
Ту же Черновил приблизительно здесь метелили.
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28.09.2021 13:29 Відповісти
Велике будівництво президента зеленського
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28.09.2021 13:18 Відповісти
Без сарказму, це дійсно проблема для всіх: де ховати померлих. І кремація -дійсно самий екологічний, ергономічний та комфортний метод.
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28.09.2021 13:20 Відповісти
вірно !
а хто не хоче в пєчку - є Чорнобильська зона.
закопуйте скільки влізе і грунти там гарні - на пісочку через десять років тільки гудзики від піджака залишаться
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Так тільки чому все на одну сторону Київа сміттєзжигані на метро харківської,бортничі очисні тепер ще й крематорій ....Біля аеропорту мають розвивати готелі та інші але не забруднювати Крематорій потрібно і потрібно висока оплата за захоронення як в европі майже всі кремують бо кладовище це застаріло і дорого
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28.09.2021 14:21 Відповісти
Київ не резиновий
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28.09.2021 13:20 Відповісти
A kakoje atneshenije prokuroru k planirovanii teritorii goroda ? U nas po takomu povodu idut k deputatam , katorih sami vibrali .
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Данилов, ты?
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28.09.2021 13:26 Відповісти
Пряме, там факт незаконної зміни призначення с/х земель.
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28.09.2021 13:26 Відповісти
А шо, возле Конча Заспы места нет для такого строительства?
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Конча-Заспа краще - там пісок
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28.09.2021 13:48 Відповісти
в нас колись шукали, років 12 тому, під кладовище місце жителі Москви, які є вихідцями з нашої області. Не захотіли лежати з кацапами поруч.
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28.09.2021 13:22 Відповісти
То, вони збиралися зекономити бабла. Жити з моцкалотою їм нічого не заважає, а жаба давить платити по мацковскім цєнам.
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28.09.2021 13:29 Відповісти
Зато Задорнов захотел лежать рядом с лесными братьями.
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28.09.2021 13:30 Відповісти
жесть жить с трупаками через дорогу..да еще разве военный может бизнесом заниматься...жопа..ппц
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28.09.2021 13:24 Відповісти
ты живешь в пустыне? все старые кладбища давно оказались в черте города, и там еще хоронят, но цена не для всех подойдет...
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28.09.2021 13:26 Відповісти
Не сцы, они сами не раскапываются. Более того там наверняка в каждом селе недалеко от домов своё есть и никто не жужжыт
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28.09.2021 13:33 Відповісти
А если какой и раскапается, то ведьмак за чеканную монету всегда готов решить такой вопрос
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28.09.2021 13:38 Відповісти
Не до прокурорів треба звертатися, а до талібів.
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28.09.2021 13:24 Відповісти
Це до якої епохи ми готуємось?
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28.09.2021 13:28 Відповісти
Очевидно.
"Голодомо́р в Украї́ні 1921-1923 - масове знищення корінного українського населення з ознаками етнічної чистки через мор голодом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 південних губерніях УСРР в https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 роках, спричинений вивезенням хліба."
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28.09.2021 13:37 Відповісти
Відсутність місця під цвинтар є проблемою всіх великих міст, що розвиваються(люди живуть і помирають). Слід на законодавчому рівні поставити край місцєчковим розборкам.
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28.09.2021 13:28 Відповісти
Хай знесуть Борщагу чи Троєщину і не матимете місцєчкових разборак.
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28.09.2021 13:31 Відповісти
Почніть будувати вже склепи на багато ярусів вгору-скоро вже землі небуде-одні кладовища кругом на тисячі гектарів! І обов'язково крематорії.
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28.09.2021 13:29 Відповісти
небось живут там рядом падлюки
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28.09.2021 13:33 Відповісти
А хто їх примушував селитися біля майбутнього кладовища?
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28.09.2021 13:38 Відповісти
Звмість мільярд дерев, буде мільйон місць на кладовищі. Теж непогано. 😊
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28.09.2021 13:33 Відповісти
лично я давно считаю кладбища анахронизмом. хоронить трупы,огораживать могилу,украшать её,это язычество! так делали только дикари.

к тому же кладбища занимают места очень много,причём это земли хорошего качества.где можно жить и выращивать плоды и ягоды.

я за крематорий,-сожгли,отдали банку с пеплом,и делай с ней что хочешь. поставь дома,высыпь под дерево....

а память должна быть памятью,а не показухой на отведённые два дня гробков.
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28.09.2021 13:35 Відповісти
Наш мудрий нарід як завжди... Яка проблема в тому що близько буде знаходитись кладовище? Нє, будуть арати, шо це неприпустимо. В той же час ці самі люди будуть гнівно сперечатися що кремація це не по православному. Телепні. А що робити тоді))) Це як з побудовою сміттєпереробного заводу кричать щоб тільки не в свому місті, краще жити в смітнику. Мудрий нарід шо скажеш...
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28.09.2021 13:36 Відповісти
Це ж не біля вашого дому?
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28.09.2021 13:37 Відповісти
Біля моїх друзів в місті знаходиться кладовище. І в чому проблема?? А так я згоден, нехай роблять кладовище біля мого дому, мені байдуже, я не з мракобісів , які бояться мертвих
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28.09.2021 13:43 Відповісти
Когда упадёт иммунитет, пойдут беспричинные болячки, появятся страхи войти в тёмный коридор или парадное - мировозрение поменяется.
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Ооо, да вам надо доктору показаться. Начните хотяб с семейного врача.
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28.09.2021 13:49 Відповісти
Я как раз живу в 9-этажке на месте бывшего кладбища. Половина дома - наркоманы, процентов 40 квартир сдаются в наём, потому что те, кто получал здесь квартиры, бегут отсюда при первой возможности.
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28.09.2021 14:03 Відповісти
Лякають привиди?) Я не розумію вашої логіки, ви в курсі, що весь світ побудований на кладовищах? Людей за всю історію ховали всюди...
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28.09.2021 14:14 Відповісти
Привиди не лякають. Лякають нелюди, на яких перетворюються люди.
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28.09.2021 14:19 Відповісти
Якщо в мене з"являться якісь болячки я піду до свого лікаря. "Появятся страхи войти в тёмный коридор или парадное" це ви про що?
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28.09.2021 13:49 Відповісти
Це про те, що з темноти може вийти наркоман і попросить сірників.
А ви підете до квартири пішки, щоб у ліфті не пахло.
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28.09.2021 14:13 Відповісти
мийте овочі перед їжею....
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28.09.2021 13:50 Відповісти
Проблема в тому, що санітарна зона кладовища становить 300м, і хто живе блище ніколи не отримає ніяких дозволів на будь яке будівництво чи реконструкцію свого житла. І будь яка зміна цільового призначення СГ земель- відвертий кримінал.
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28.09.2021 14:25 Відповісти
Невідомо хто більший телепень. Там одна дорога, по полосі в кожен бік. Два три десятка кортежів за день...
Там зараз прїхати проблема. Та й гості столиці перед тим як в'їхати в сморід харківського масиву, спочатку помилуються при посадці пейзажем.
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28.09.2021 14:50 Відповісти
Копайте кільцевий колумбарій і вісця вистачить усім.
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28.09.2021 13:36 Відповісти
С таким ранним похолоданием, им радоваться надо...
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28.09.2021 13:40 Відповісти
А куда же приходить весной всей роднёй пожрать-побухать помянуть ?
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28.09.2021 13:43 Відповісти
Что вы мелете!
Вы у курсе, сколько стоит похоронить на кладбище?
Это мероприятие - миллиардов 5 чистой прибыли!
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28.09.2021 13:51 Відповісти
Покупаю акции кладбища!!!
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28.09.2021 13:52 Відповісти
Мусорный ветер, дым из трубы
Плач природы, вой Сатаны
А все оттого что мы,
Любили ловить ветра и разбрасывать камни...)
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28.09.2021 14:08 Відповісти
Люди пока молодые, здоровые и проблем не знали, думают что можна селиться где угодно - на месте кладбищ, и бывших озёр, болот, только геопатогенные зоны никто не отменял. Но понимание приходит очень постепенно. Когда я вижу 30-этажные высотки на месте бывших озёр, так и хочется пожалеть их сегодня успешных и полных жизни жильцов.
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28.09.2021 14:17 Відповісти
Кладовище на 1 млн. поховань...

ЗЕлене шапіто має схильність до всього най-, мега- і просто "Великого" - найвеличніший преЗЕдент, Велике крадівництво, мегакладовище.
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28.09.2021 14:25 Відповісти
В Конченой-Заспе размещайте.
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28.09.2021 15:36 Відповісти
можно этого и не делать. если законодательно обязать всех скончавшихся киевлян кремировать и высыпать с мостов в Ганг, пардон, в Днепр.
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28.09.2021 20:58 Відповісти
А поруч "Шашличний дворик" і "Гурман". Не пропадати ж білковій масі дарма...
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29.09.2021 00:03 Відповісти
 
 