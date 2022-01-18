В селе на Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В с. Стужица (Закарпатская область) пожар уничтожил деревянную церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 января в 5:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного здания Свято-Николаевской церкви. Событие случилось в с. Стужица, которая принадлежит Ставненскому территориальному обществу Ужгородского района", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Великий Березный и Перечин.

В 6:55 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 кв.м и в 8:10 окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью на Полтавщине пылала АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.







Фото: сайт ГСЧС