В селе на Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В с. Стужица (Закарпатская область) пожар уничтожил деревянную церковь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"18 января в 5:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного здания Свято-Николаевской церкви. Событие случилось в с. Стужица, которая принадлежит Ставненскому территориальному обществу Ужгородского района", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Великий Березный и Перечин.
В 6:55 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 кв.м и в 8:10 окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.
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"...Более двух часов спасатели боролись с пожаром на 100 кв. Здание было деревянным и сгорело дотла. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания, сообщается в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2VwYXJjaGlhL3Bvc3RzLzQ3NDM2MzgyODkwNDg4NTk= Facebook Мукачевской епархии УПЦ МП.
По этим данным, настоятель храма подозревает поджог."
вон, во Франции расследование было - около 200000 инцидентов выявили - попы резвились с детьми.
Так шо эта "вера" это просто удобный повод шоб извращенцы прикрывались ею.
и да, красножопые были правы в одном - в отношению к попам и собственно "церкови". хотя они сами были куда хуже цекквожопых.
пойми - "бог" - это профессия. А имя того кого ты имел в виду - Яхве, оно же Иисус, оно же св. Ух.
в смысле "не веришь"? ну по-любому не верю шо планете и Вселеной 7000 лет, а вы?
так и знал.
кстати, на соборе в ..... Никосии или Никее вроде, постановили одну вещь. - "бог" христианский - "триедин" и за отрицание этого = (бодро шкварчит на костре)
так шо в эту дурь - верьте сам.