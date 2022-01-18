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В селе на Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В с. Стужица (Закарпатская область) пожар уничтожил деревянную церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 января в 5:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянного здания Свято-Николаевской церкви. Событие случилось в с. Стужица, которая принадлежит Ставненскому территориальному обществу Ужгородского района", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Великий Березный и Перечин.

В 6:55 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 кв.м и в 8:10 окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.

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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.

В селе на Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь, - ГСЧС 01
В селе на Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь, - ГСЧС 02
В селе на Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь, - ГСЧС 03
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5960) церковь (1324) ГСЧС (4983) Закарпатская область (2589)


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Топ комментарии
+4
А церква яка ПЦУ чи РПЦ вУ
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18.01.2022 13:33
+4
За тебе даже помолиться не хочеться! Не віриш,краще промовчі,не обов'язково плювати в бік Бога,аукнеться,тут без варіантів...
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18.01.2022 13:47
+2
Знову московський піп щось вкрав і замітає сліди пожежею.
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18.01.2022 14:14
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А церква яка ПЦУ чи РПЦ вУ
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18.01.2022 13:33 Ответить
там одні дикі московські "вірующі"!
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18.01.2022 18:01 Ответить
Сама церква 19ст. А от паства мп...

"...Более двух часов спасатели боролись с пожаром на 100 кв. Здание было деревянным и сгорело дотла. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания, сообщается в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2VwYXJjaGlhL3Bvc3RzLzQ3NDM2MzgyODkwNDg4NTk= Facebook Мукачевской епархии УПЦ МП.

По этим данным, настоятель храма подозревает поджог."
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18.01.2022 18:51 Ответить
("кто в теме" поймет)
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18.01.2022 13:33 Ответить
кстати смешно когда веруны сюсюкают шо их Яхве мол всемогущ - в церквях не только пожарная безопасность на нуле, но и попы(служуны Яхве) бодро резвятся с мальчиками-хористами.
вон, во Франции расследование было - около 200000 инцидентов выявили - попы резвились с детьми.
Так шо эта "вера" это просто удобный повод шоб извращенцы прикрывались ею.
и да, красножопые были правы в одном - в отношению к попам и собственно "церкови". хотя они сами были куда хуже цекквожопых.
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18.01.2022 13:37 Ответить
За тебе даже помолиться не хочеться! Не віриш,краще промовчі,не обов'язково плювати в бік Бога,аукнеться,тут без варіантів...
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18.01.2022 13:47 Ответить
бога которого?
пойми - "бог" - это профессия. А имя того кого ты имел в виду - Яхве, оно же Иисус, оно же св. Ух.

в смысле "не веришь"? ну по-любому не верю шо планете и Вселеной 7000 лет, а вы?
так и знал.
кстати, на соборе в ..... Никосии или Никее вроде, постановили одну вещь. - "бог" христианский - "триедин" и за отрицание этого = (бодро шкварчит на костре)
так шо в эту дурь - верьте сам.
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18.01.2022 13:51 Ответить
Я б не сказав,що ти невіруючий зовсім,раз маеш деякі пізнання в релігії,,атеїсти про це навіть не думають,теми для обговорення немае!От скажи,як би років 30 назад ,я тобі описав роботу і всі функції твоеї мобілки,ти б повірив що таке можливо ,та й всі нобельські лауреати назвали б це бредом безумця! Ми образ невідомого Бога ліпим з доступних нам образів і даних,а це різні форми інування!І не путай Бога з попами ,і не черпай інформоцію з Тіктока!І хай любов Бога до тебе пересилить твою ненависть до нього!
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18.01.2022 14:21 Ответить
Я например агностик, агностики это не атеисты и в основном люди с высшим образованием, в эту группу входят практически все учёные физики, кибернетики и математики ,они требуют доказательств что есть бог тогда и поверят и на этом точка ,кстати был бы например мусульманином считал бы тебя неверным и врагом тоже самое если бы в синагогу ходил религия сегодня больше приносит вреда чем пользы внутри православия раскол аналогично в мусульманстве и других вероисповеданиях у агностиков врагов на этой почве нет и это уже хорошо лично я к тем или иным религиям отношусь нейтрально ,ну а к сектам отрицательно
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18.01.2022 14:33 Ответить
Я знаю ,що таке агностик,але пояснити Бога научно це якби помірять квантову енергію сонця кружкою.Зовсім недавно научні мужі вели спори на ч ому стоїть земля,на слонах чи на китах,а що вона кругла і просто рухаеться по орбіті,так Дж.Бруно навіть спалили за таку думку!І Біблія дае знання,які люди могли осягнуть на той час,хоть зараз вани для нас смішні!Ді ти хіба зрозуміють де вони взялись,якщо їм пояснить по науці,а в капусті найшли чи лелека приніс,тут ясно.Всьому свій час,і те що зараз вершина научної думки,через років 100 казатиметься вершиною тупості!
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18.01.2022 15:01 Ответить
Знову московський піп щось вкрав і замітає сліди пожежею.
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18.01.2022 14:14 Ответить
Московити допалюють все, що колись збудували наші предки.
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18.01.2022 14:24 Ответить
Церкви відбудуемо,а от коли Томос стае термосом,це вже біда...
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18.01.2022 14:35 Ответить
 
 