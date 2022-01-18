У селі на Закарпатті вщент згоріла дерев'яна церква, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У с. Стужиця (Закарпаться область) пожежа знищила дерев’яну церкву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 січня о 5:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання дерев’яної будівлі Свято-Миколаївської церкви. Подія трапилася в с. Стужиця, що належить до Ставненської територіальної громади Ужгородського району", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів смт Великий Березний та м. Перечин.

О 6:55 рятівникам вдалося локалізувати загорання на площі 100 кв.м та о 8:10 – остаточно його ліквідувати. Полум’я знищило покрівлю церкви, стіни та все, що знаходилося всередині будівлі.

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Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.







Фото: сайт ДСНС