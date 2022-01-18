У селі на Закарпатті вщент згоріла дерев'яна церква, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У с. Стужиця (Закарпаться область) пожежа знищила дерев’яну церкву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"18 січня о 5:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання дерев’яної будівлі Свято-Миколаївської церкви. Подія трапилася в с. Стужиця, що належить до Ставненської територіальної громади Ужгородського району", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибули бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів смт Великий Березний та м. Перечин.
О 6:55 рятівникам вдалося локалізувати загорання на площі 100 кв.м та о 8:10 – остаточно його ліквідувати. Полум’я знищило покрівлю церкви, стіни та все, що знаходилося всередині будівлі.
Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.
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"...Более двух часов спасатели боролись с пожаром на 100 кв. Здание было деревянным и сгорело дотла. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания, сообщается в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2VwYXJjaGlhL3Bvc3RzLzQ3NDM2MzgyODkwNDg4NTk= Facebook Мукачевской епархии УПЦ МП.
По этим данным, настоятель храма подозревает поджог."
вон, во Франции расследование было - около 200000 инцидентов выявили - попы резвились с детьми.
Так шо эта "вера" это просто удобный повод шоб извращенцы прикрывались ею.
и да, красножопые были правы в одном - в отношению к попам и собственно "церкови". хотя они сами были куда хуже цекквожопых.
пойми - "бог" - это профессия. А имя того кого ты имел в виду - Яхве, оно же Иисус, оно же св. Ух.
в смысле "не веришь"? ну по-любому не верю шо планете и Вселеной 7000 лет, а вы?
так и знал.
кстати, на соборе в ..... Никосии или Никее вроде, постановили одну вещь. - "бог" христианский - "триедин" и за отрицание этого = (бодро шкварчит на костре)
так шо в эту дурь - верьте сам.