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Продолжается инженерное обустройство границы с Беларусью, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, производят переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативное опрокидывание резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала миграционного кризиса уже привлечено около 4 630 бухт спирально линейных ограждений. 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали. ФОТОрепортаж

Продолжается инженерное обустройство границы с Беларусью, - Госпогранслужба 01
Продолжается инженерное обустройство границы с Беларусью, - Госпогранслужба 02
Продолжается инженерное обустройство границы с Беларусью, - Госпогранслужба 03

Беларусь (7900) Госпогранслужба (6475) граница (5273)


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Топ комментарии
+21
Дріт повинен бути під напругою...
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18.01.2022 16:20
+16
а де рів з крокодилами?
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18.01.2022 16:24
+9
Хоть одно дело-дельное делается.
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18.01.2022 16:40
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Дріт повинен бути під напругою...
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18.01.2022 16:20 Ответить
Вообще заминировать нахрен)
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18.01.2022 17:34 Ответить
Яценюк строил ,писец все орали воровал ,теперь ,норм ,двуличные?
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18.01.2022 17:50 Ответить
Зе клоуни не ворують, Зе клоуни борються з бідністю .. у себе )
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18.01.2022 23:05 Ответить
судя по зимнему еще фото, там кроме этой сеточки , которую любой танк спокойно может переехать -ничего нет. помню яйценюк миллиарды денег с бюджета вытянул на такой же садовый заборчик вдоль километровой линии с границей. потом ходил хвастался пожевывая морковку, какой он молодец. видимо нормальное укрепление - не дано им построить. позор.
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18.07.2022 13:01 Ответить
а де рів з крокодилами?
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18.01.2022 16:24 Ответить
пожалійте рептилій, вони замерзнут.
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18.01.2022 17:03 Ответить
Значить треба виводити нову породу - волохатих.
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18.01.2022 20:15 Ответить
скiльки бабла як йго потiм лeгк рoзвалити
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18.01.2022 16:32 Ответить
Німці ж нам протипіхотні міни не продають, то доводиться городитися чим є.
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18.01.2022 17:15 Ответить
Украина их сама утилизирует, сотнями тысяч. При чём Германия?
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19.01.2022 00:28 Ответить
Пропоную насрати по периметру, захисту буде не меньше ніж від колючого дроту і при цьому безкоштовно
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18.01.2022 16:33 Ответить
министром аграрным пойдёшь ?
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18.01.2022 16:45 Ответить
,😀
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19.01.2022 00:26 Ответить
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18.01.2022 18:59 Ответить
А на Волыни можно ниче не делать- там янтарная мафия уже устроила лунный ландшафт, с рвами, валами, и поваленным лесом
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18.01.2022 16:40 Ответить
Хоть одно дело-дельное делается.
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18.01.2022 16:40 Ответить
A gde rov s krokodilami ?
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18.01.2022 16:53 Ответить
Зачем крокодилы, там диким свиньям у рабицы подкормку устроить - арабы ту рабицу будут обходить стороной, даже через Ростов.
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18.01.2022 17:00 Ответить
oni zamjorznut
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18.01.2022 17:04 Ответить
Крокодили зимою замерзли!
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18.01.2022 16:56 Ответить
смальцем свинним полити ксп
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18.01.2022 17:07 Ответить
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18.01.2022 17:10 Ответить
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18.01.2022 17:15 Ответить
Удивительно как долго надо было времени чтобы понять, что граница лишь на бумаге это не граница!
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18.01.2022 17:16 Ответить
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18.01.2022 17:16 Ответить
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18.01.2022 17:18 Ответить
Если там не будет электричества, то долго не продержится. При чем для подстраховки нужны генераторы.
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18.01.2022 17:19 Ответить
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18.01.2022 17:20 Ответить
Пригласіть Сєню- кулевлоба, він спец в цій області...........
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18.01.2022 17:33 Ответить
танку это проволка как слону дробина у дупе
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18.01.2022 17:42 Ответить
Там ліс.
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18.01.2022 20:17 Ответить
т 54 т55 т63 т 64 т73 ломает елки)а и кв 1
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19.01.2022 12:31 Ответить
1-3-5 ... А 25-30 ??
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19.01.2022 17:26 Ответить
,,?????
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19.01.2022 17:38 Ответить
Боже, як гарно!
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18.01.2022 19:23 Ответить
Скажите спасибо Луке, что так доходчиво намекнул
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18.01.2022 21:24 Ответить
Колючка - це архаїка безкорисна !!! Вона лише шкодить звірям!!!
Сьогодні 21 століття !!!! Можна просто через кожні 500м поставити камери з датчиками руху і все !!!
Просто пиляют кошти скоти ...
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18.01.2022 22:58 Ответить
Якби в поляків не було парканів,то як би їм допомогли камери.Зараз повалять біжанці а за ними кацапи,поки по камерах будете дивитись вони під Житомиром будуть.Правильно роблять,літра поту дешевша ніж краплина крові.
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19.01.2022 00:35 Ответить
з датчиками руху, розпізнаванням фігури людини і автоматичного знищення
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19.01.2022 01:05 Ответить
давно уже используется между Северной и Южной Кореями.
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19.01.2022 07:32 Ответить
В Україну потрапляють тисячі мігрантів без всякого Лукашенко. Головні поставники мігрантів це Сорос і Пінчук, які мають півтори сотні депутатів у парламенті. Колючим дротом проти мігрантів слід огороджувати соросовські і пінчуківські фонди і телекомпанії.
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19.01.2022 00:29 Ответить
по любому краще, ніж нічого. тут вже точно ніхто не скаже, що заблукали випадково
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19.01.2022 01:06 Ответить
типичная логика хохла. что значит лучше чем ничего? если делать то делать по человечески. оборонительной способности тут НОЛЬ! только распил снова бабла с бюджета. что мешает сделать так как должно быть.
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18.07.2022 13:08 Ответить
 
 