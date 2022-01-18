Продолжается инженерное обустройство границы с Беларусью, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, производят переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативное опрокидывание резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала миграционного кризиса уже привлечено около 4 630 бухт спирально линейных ограждений. 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

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