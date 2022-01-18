Главную елку страны демонтируют на Софийской площади. ФОТОрепортаж

На Софийской площади Киева идет демонтаж главной елки страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Разбирать елку начали в понедельник, 17 января.

В то же время, новогодние локации на Контрактовой площади и возле арки Дружбы народов будут работать до 23 января.

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