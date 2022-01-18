РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости Фото
2 529 9

Главную елку страны демонтируют на Софийской площади. ФОТОрепортаж

На Софийской площади Киева идет демонтаж главной елки страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Разбирать елку начали в понедельник, 17 января.

В то же время, новогодние локации на Контрактовой площади и возле арки Дружбы народов будут работать до 23 января.

Читайте также: Предприниматели оставили более 5 тыс. непроданных елок на улицах Одессы. ФОТО

Главную елку страны демонтируют на Софийской площади 01
Главную елку страны демонтируют на Софийской площади 02
Главную елку страны демонтируют на Софийской площади 03
Главную елку страны демонтируют на Софийской площади 04
Главную елку страны демонтируют на Софийской площади 05
Главную елку страны демонтируют на Софийской площади 06

Автор: 

Киев (25580) елка (181)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Крещение нельзя было провести с ёлкой?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:55 Ответить
Завжди стояла до Водохреща. Цього року поспішили демонтувати, бо вона нагадує Ваві йолку януковича. Та стояла на Майдані, а ця біля Печерського райсуду.
показать весь комментарий
18.01.2022 23:31 Ответить
...щоб знову почути "А подавісь ти своєй йолкой!"?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:59 Ответить
оперативно) очень оперативно))
показать весь комментарий
18.01.2022 19:01 Ответить
Я свою в першу неділю лютого демонтовую 🇺🇦😁👍. А монтую в перших числах грудня.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:11 Ответить
Gheorghe Bandu @C0TUS

https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1483459140387229700 2 ч

Кароч, своє кодло Зеленський вже з країни евакуював:

Зеленская улетела отдыхать на Сейшельские острова без мужа, - СМИ (ахмєткіни) https://ukranews.com/news/827510-zelenskaya-uletela-otdyhat-na-sejshelskie-ostrova-bez-muzha-smi
показать весь комментарий
18.01.2022 19:24 Ответить
16-го вже прилетіла назад.
https://www.youtube.com/watch?v=C6uOOPhtB5Q
показать весь комментарий
18.01.2022 23:34 Ответить
Ёлка!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:52 Ответить
Слабаки , я свою 31 декабря в 14.00 вынес ...год, Карл, год - гербарий..
показать весь комментарий
18.01.2022 19:56 Ответить
 
 