Главную елку страны демонтируют на Софийской площади. ФОТОрепортаж
На Софийской площади Киева идет демонтаж главной елки страны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Разбирать елку начали в понедельник, 17 января.
В то же время, новогодние локации на Контрактовой площади и возле арки Дружбы народов будут работать до 23 января.
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https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1483459140387229700 2 ч
Кароч, своє кодло Зеленський вже з країни евакуював:
Зеленская улетела отдыхать на Сейшельские острова без мужа, - СМИ (ахмєткіни) https://ukranews.com/news/827510-zelenskaya-uletela-otdyhat-na-sejshelskie-ostrova-bez-muzha-smi
https://www.youtube.com/watch?v=C6uOOPhtB5Q