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Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі. ФОТОрепортаж

На Софійській площі Києва триває демонтаж головної ялинки країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Розбирати ялинку почали в понеділок, 17 січня.

Водночас новорічні локації на Контрактовій площі та біля арки Дружби народів працюватимуть до 23 січня.

Читайте: Кількість пунктів прийому ялинок на утилізацію в Києві збільшено, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі 01
Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі 02
Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі 03
Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі 04
Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі 05
Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі 06

Автор: 

Київ (19541) ялинка (115)


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А Крещение нельзя было провести с ёлкой?
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18.01.2022 18:55 Відповісти
Завжди стояла до Водохреща. Цього року поспішили демонтувати, бо вона нагадує Ваві йолку януковича. Та стояла на Майдані, а ця біля Печерського райсуду.
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18.01.2022 23:31 Відповісти
...щоб знову почути "А подавісь ти своєй йолкой!"?
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18.01.2022 18:59 Відповісти
оперативно) очень оперативно))
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18.01.2022 19:01 Відповісти
Я свою в першу неділю лютого демонтовую 🇺🇦😁👍. А монтую в перших числах грудня.
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18.01.2022 19:11 Відповісти
Gheorghe Bandu @C0TUS

https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1483459140387229700 2 ч

Кароч, своє кодло Зеленський вже з країни евакуював:

Зеленская улетела отдыхать на Сейшельские острова без мужа, - СМИ (ахмєткіни) https://ukranews.com/news/827510-zelenskaya-uletela-otdyhat-na-sejshelskie-ostrova-bez-muzha-smi
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18.01.2022 19:24 Відповісти
16-го вже прилетіла назад.
https://www.youtube.com/watch?v=C6uOOPhtB5Q
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18.01.2022 23:34 Відповісти
Ёлка!
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18.01.2022 19:52 Відповісти
Слабаки , я свою 31 декабря в 14.00 вынес ...год, Карл, год - гербарий..
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18.01.2022 19:56 Відповісти
 
 