Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі. ФОТОрепортаж

На Софійській площі Києва триває демонтаж головної ялинки країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Розбирати ялинку почали в понеділок, 17 січня.

Водночас новорічні локації на Контрактовій площі та біля арки Дружби народів працюватимуть до 23 січня.

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