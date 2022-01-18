Головну ялинку країни демонтують на Софійській площі. ФОТОрепортаж
На Софійській площі Києва триває демонтаж головної ялинки країни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Розбирати ялинку почали в понеділок, 17 січня.
Водночас новорічні локації на Контрактовій площі та біля арки Дружби народів працюватимуть до 23 січня.
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https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1483459140387229700 2 ч
Кароч, своє кодло Зеленський вже з країни евакуював:
Зеленская улетела отдыхать на Сейшельские острова без мужа, - СМИ (ахмєткіни) https://ukranews.com/news/827510-zelenskaya-uletela-otdyhat-na-sejshelskie-ostrova-bez-muzha-smi
https://www.youtube.com/watch?v=C6uOOPhtB5Q