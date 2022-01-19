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Под здание ОП автобусами массово подвозят силовиков. ФОТО

Под здание Офиса Президента в Киеве массово стягивают силовиков.

Об этом в Telegram сообщает нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Банковая сейчас выглядит так. Стягивают силовиков автобусами и чего-то ждут. Буду держать в курсе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с официальным визитом в Украину прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Смотрите: Арестович обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний: Мы должны быть веселыми ребятами, которые отомстят олигархам и реформируют страну. Где это все? ВИДЕО

Под здание ОП автобусами массово подвозят силовиков 01
Под здание ОП автобусами массово подвозят силовиков 02

Автор: 

Киев (25587) Офис Президента (1799) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+42
А что тут думать?
Значит Нарик решил закрывать Пороха.
И понимает куда пойдет вся толпа из под Печерского Суда.
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19.01.2022 11:10
+37
підвезіть на банкову коробку з дитячими памперсами, нехай користуються безкоштовно
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19.01.2022 11:08
+36
Зелене сцикло в черговий раз напрудило в памперс... Зараз коханець Єрмак поміняє, і відправить до Блінкена віршик прочитати.
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19.01.2022 11:09
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Правила форума Совет форумчан
підвезіть на банкову коробку з дитячими памперсами, нехай користуються безкоштовно
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19.01.2022 11:08 Ответить
Те саме подумв! ))
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19.01.2022 11:09 Ответить
Коробку мало. Контейнер в самый раз.))
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19.01.2022 11:21 Ответить
Лєнка:

Вова, ну сколько можно сидеть в туалете?!!! Я устала детей писать в ванную комнату отправлять!...
Лена, у меня понос!...
Да когда же он кончится?!!! Ты уже пачку «Лоперамида» сожрал!
Как только эти сумасшедшие митинговальщики разойдутся…

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19.01.2022 12:39 Ответить
Тепер буде ср.ти , поки в росію не втече - правильно Луценко сказав : отримає 10 бумерангів від Порошенка .
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19.01.2022 17:04 Ответить
Віддаю зе його тисячу - нехай на всю купить памперсів ! Навіть янукович , який від яйця падав не був таким сцикливим . Це чмо тоді б вс.алося !
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19.01.2022 12:05 Ответить
тисячу йому не давати, можна купити памперси і вислати новою поштою на банківську або по місцю проживання
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19.01.2022 12:19 Ответить
Да и тысяча не его ,а из налогов
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19.01.2022 12:36 Ответить
Я знаю , воно скоріше вдавиться , ніж копійку комусь дасть .
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19.01.2022 17:01 Ответить
Зелене сцикло в черговий раз напрудило в памперс... Зараз коханець Єрмак поміняє, і відправить до Блінкена віршик прочитати.
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19.01.2022 11:09 Ответить
Вавка опять обосрался?
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19.01.2022 11:09 Ответить
А что тут думать?
Значит Нарик решил закрывать Пороха.
И понимает куда пойдет вся толпа из под Печерского Суда.
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19.01.2022 11:10 Ответить
Мало яке рішення може з'явитись після передозу. Суддя може не з'явитись, бо у нього закрутило в якомусь місці, чи прокурора срачка нападе. Клоун хотів наскоком арештувати Порошенка в аеропорту, та не вийшло, ті хто мав арештовувати не захотіли самі опинитись за гратами, а далі все пішло шкереберть. Вірогідно засідання знов перенесуть, ще якийсь час клоунада буде продовжуватись, а потом заглухне.
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19.01.2022 11:25 Ответить
а основания, порох скрываться не собирается раз вернулся, арест это будет белыми нитками...
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19.01.2022 12:50 Ответить
необучаемое мзч
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19.01.2022 11:10 Ответить
Мабуть будуть "козиря" брати!!!
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19.01.2022 11:10 Ответить
Мабуть вже знають рішення суду😉
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19.01.2022 11:11 Ответить
Нарік вирішив закрить Порошенка і чекає підтримки із-за поребрика.
Про це я писав десь пару місяців тому. Наркоман і ***** діють у зв'язці.
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19.01.2022 11:11 Ответить
100% готуються до дій розлючених людей після оголошення вироку пещерського суду..
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19.01.2022 11:12 Ответить
Зеленський з Бакановим використовують спецслужби для провокацій проти громадян України, опозиції.

Про провокатора від СБУ-95 пише Віктор Кононенко-заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Служби безпеки України з 17 липня 2017 року до 3 червня 2019 року.

"Шановні колеги правоохоронці, вкотре наполегливо прошу перестаньте скоювати провокації і протиправні дії стосовно членів партії https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUbQ4KDmsbDQX3eUliyBpsCBs-WCiM5vQoC3iDX5fMbCQi3b5ygQ1S92W2hTbTYe82Bs1YuIyq4NdwIZLA__4T8OQrWGjztGJ03L-P1NHcDS5FsObj69c1UB-GR2bvj-Q&__tn__=*NK-R #ЄвропейськаСолідарність .

Сьогодні ми повернули до місця проходження служби старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах головного відділу захисту національної державності УСБУ у Волинській області підполковника - установчі дані не оприлюднюю виключно з етичних міркувань та поваги до Служби, якій віддав 24 роки свого життя.

Цей оперпрацівник записався до делегації Волинського обласного осередку партії «Європейська Солідарність» як прихильник Петра Порошенка, а по прибутті до столиці, напевно під аудіо чи відеозапис, почав просити у організаторів 1000 грн, які,нібито, йому хтось пообіцяв.
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19.01.2022 11:14 Ответить
Коли ж його ідентифікували інші члени делегації, з якими він пересікався, проходячи службу на ділянці контррозвідувального захисту економіки, дуже просив не викривати його.

Партійці не покинули його ні в столиці, ні посеред дороги на Волинь і чемно доправили до рідного Управління.

Але ми не можемо бути такими чемними постійно. Зробіть, будь ласка, висновки.

Також, наголошую - у «Європейської Солідарності» немає і не може бути проплачених акцій.

Всі учасники наших мирних зібрань - це наші партійці і прихильники.
Врахуйте це, будь ласка. І не «ліпіть» з нас монстрів.
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19.01.2022 11:15 Ответить
Центр Миротворець нагадує про зарплати провокаторів, яких українці утримують за спачені ними податки.

https://twitter.com/neuroidentigraf Neuroidentigraf

https://twitter.com/neuroidentigraf @neuroidentigraf

До уваги https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu та https://twitter.com/DefenceU @DefenceU , які захищають Україну!

Середня зарплатня співробітників https://twitter.com/dbr_gov_ua @dbr_gov_ua , які потрапили до Чистилища за фальсифікацію кримінальних справ і дискредитацію правоохоронних органів України, становить від 100 000 грн/місяць.

Відомості про це ми отримали з їхніх декларацій у відкритому доступі.
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19.01.2022 11:18 Ответить
https://www.facebook.com/kattyfun1?__cft__[0]=AZWDEgIyie6bpSZAGG1GEpUILND0p1-G5hN4Skd--FDLZBvikhyGcvwiPaCUlt_d-wj0JtF-20*********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Катерина Яресько

https://www.facebook.com/kattyfun1 14 год ·



Дбрівець, який засвітився в Жулянах, раніше працював у військовій прокуратурі, в ДБР є старшим слідчим з 2020 року.

Подивилась його декларацію за 2020, там його зарплата з військової прокуратури і ДБР, разом приблизно 1 млн 200 тис за рік.

Це точно Україні потрібні такі правопохоронці, ще й за такі гроші?

Ну і до його мільйонних статків додається запис в базі Центру Миротворець.
В комплекті йде.
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19.01.2022 11:27 Ответить
Молодий "регіанал" Льоша знову бреше!
На фото лише один маленький бус і дві маршрутки!
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19.01.2022 11:15 Ответить
Істота зачини пельку!
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19.01.2022 11:18 Ответить
цього мало??
бо ще не вечір
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19.01.2022 11:21 Ответить
то у лешика истерика.. глаза от страха велики..
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19.01.2022 11:51 Ответить
А є що про ті авто розповісти, чи тільки про Гончаренка можете пліткувати?
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19.01.2022 12:25 Ответить
про які. про ті ДВА мікроавтобуси на фото.. поданих як МАСУ вантажівок з бійцями.. на концерт ПЕСданутих дякунів..
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19.01.2022 13:04 Ответить
А зачипає, що не вам дякують?🤌
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19.01.2022 13:18 Ответить
Дяку від Народу Украіни ми вже бачили- 8% голосів виборців Украіни отримала ПЕСданута секта на виборах до Верховної Ради Украіни.. Розумієте- 8%!!! КАрл..
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19.01.2022 13:37 Ответить
Проте, ви говорити про Порошенка знову,визначить вас торкає саме він. Ну а як що зараз будуть вибори, скільки отримають ті манкурти за яких ви вболіваєте?
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19.01.2022 13:43 Ответить
Юра -отож бо !!! якщо порох отримає 10% то хто переможе !! мертвттечук .. ось на кого , виявляється, працює ПЕС!!! у нас це ми вже проходили. два проукраінські політика ющ з тимохою нещадно лупасили одне іншого.. результат- прихад до влади укуооовоща.. та- ВІЙНА!!!але це ПЕС не турбує. у ПЕС особисті рахунки з ЗЕ..
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19.01.2022 13:52 Ответить
По-перше: а чому ви постійно Мертвечука згадуєте? Зеленського і команду у суспільстві також сприймають не як проукраїнську партію. Немає гіршого, якщо Мертвечук із Зеленським зільються в єдиному пориві. Тобто більше Зеленського немає кому підтримати в Раді.
По-друге - хворе відношення Зе до Порошенка вже дістало суспільство. Це не бачить лише Зе. І саме Зе відповідатиме за росхитування ситуації в середині країни, коли ворог стоїть на наших кордонах.
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19.01.2022 16:42 Ответить
Юра..я ,на жаль. добре знаю історію. у нас це вже було.. трохи раніше. ДВА ПРОУКРАІНСЬКИХ лідера - ющенка та тимошенка - нещадно лупасили одне іншого !!! нещадно. війна до переможного кінця !!! результат Вам, Юро, чи нагадати ?? нагадаю : прихід до влади точно не украінського чмо унукооовоща та ВІЙНА !!!! крим та донбас !!! ось до чого призведе війна двох проукранських політиків : пороха та зеленського !!! не хотілось би бути нострадамусом.. бо це очевидно.. а шкурні інтереси пороха сьогодні працюють на мервтетчука-******!!!напряму !! інтереси збігаються !!
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20.01.2022 12:56 Ответить
Мені цікаво кого ви підтримуєте:
1. Тягнибока

2. Кошулинського

3. Гриценко

4. Ваш варіант

P.S. до речі, не здогадуватися хто стравлював Юща з пані Ю може лише не дуже розумна людина. Вибачте я що що. Мені доводилося споглядати за тим, як намагаючись скомпрометувати протиставляють звичайній людині, "не володарю персня" весь апарат не просто державного органу, застосовують цілі галузі у спротив. Тож немає гарантії, що інших претендентів на крісла у владі, особливо тих, хто не влаштує ворога залишать у спокої. Будь хто навіть з ангнельским терпінням випробовуватиметься ворогом через вогонь, воду і мідні труби. Любого, повторюю крім того, кого підтримує сам ворог. І навіть його того самого, ворог торкне так (видно по Казахстану та Білорусі), що лояльний до ворога претендент моментально перетвориться на Януковича, Лукашенка чи Токаєва
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20.01.2022 13:48 Ответить
Юра на 2 турі виборів президента я голосував за Порошенка.. я знаходжусь в числі тих 25% як так гордо сьогодні галасують.. на виборах на ВРУ я голосував за Дмитра Яроша (об"єднаних).. а за Петра на ВРУ проголосувало аж 8% виборців.. тому галасування ПЕСданутих дякунів як іх називає нарід України позбавлено підстав.. щодо Юща.. ми - Украіна- найняли президента. довірили йому керувати нами з користю для країни. ми не наймали іх для бійні між собою.. якщо особа якій ми довірили країну - має слабкість вестися на "стравлювання" то такий хлоп є негідним на цю посаду.. зараз вже 2 роки ми спостерігаємо оскорбленія Пороха в адресу Зе.. зе відреагував.. однак ця війна між ними на самознищення. та на знищення України..
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20.01.2022 14:03 Ответить
Ви теоретик і ніколи не були на провідних посадах. Практика іноді інша за теорію. Більшість диванних експертів виграли не одну битву не побувавши на фронті. Такого навіть охороняти об'єкт не поставиш. Ви навіть не уявляєте скільки в нас внутрішньої сепаратної критичної маси.
Якщо ви уважно слідкуйте за політикумом, то почули перші слова Арестовича при звільнені. Вони найщиріші, після були лише емоції. Потрібен сильний лідер в країні і це нажаль не Зе
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20.01.2022 14:59 Ответить
іще.. ворог для Украіни є один - пята колона мертветчука (рабінович ківопітек шуфріч королевська мураєви новинський онуфрій ....етсетра).. однак , вся свора прихильників Петра намагається рвати не мертветчука.. його ніхто з них навіть не згадує !!!!! вони рвуть діючого президента України !! от шо погане..
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20.01.2022 14:27 Ответить
Рвуть президента? 😏Це називається бумеранг. Якщо Зе зупинить сам ворогувати з Порошенком, то і ворожнечі не буде. Порошенко пропонував Зе об'єднати зусилля проти північного ворога. Не пам'ятаєте, що саме йому відповів Зеленський. Теж не пам'ятаєте? Коли Зе і слуги визнають, що як "Дон Кіхоти" вели боротьбу із повітряними млинами проти Порошенка та його команди, а не проти спільного ворога Московії, то Порошенко простягне руку у відповідь. Він сильна людина, а зламати його навіть ***** не вдалося. Тож справа за Зе. Іншого варіанту на мою власну думку немає. Хоча ще наврядчи це зрозуміє
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20.01.2022 14:52 Ответить
І ще, зрозумійте мене, тобто за палкою якою луплять собаку і на яку вона визвіряється стоїть рука господаря, але собака господаря не бачить.
Так і у найсильніших сварках задіяна третя сила, яка додає 10% гіркої і болючої правди, а все інше 90% брехні і найрідніші будуть гризти одне одного за якусь ймовірну межу.
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20.01.2022 15:10 Ответить
Один маленький бус це перший чи другий?
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19.01.2022 13:15 Ответить
Нелох ссытся хехе
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19.01.2022 11:15 Ответить
73х процентный боится своего народа. Позор.
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19.01.2022 11:18 Ответить
ні, це, скоріше за все, через візит Блінкена. Якби чекали візит Порошенка, то не два мікроавтобуси, а рядами б уже стояли.
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19.01.2022 11:19 Ответить
лагична
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19.01.2022 12:24 Ответить
Какой ужас, аж два микроавтобуса.
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19.01.2022 11:20 Ответить
отож бо..
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19.01.2022 11:52 Ответить
в 12-30 Блинкен из опудала человека будет делать. Ненадолго, но хоть что-то...
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19.01.2022 11:20 Ответить
як сказав класик
"рожденный ползать перед олігархами
гімном і зостанеться"
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19.01.2022 11:29 Ответить
НУ и правильно. Порошенковские титушки и фанатики могут провокации устроить. Им то плевать на Украину и на то что есть реальная возможность вторжения. Одни 200 грн отрабатывают, вторые просто глупые фанатики с культом личности
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19.01.2022 11:20 Ответить
посматривай в окно . там за тобой скорая выехала не прозевай
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19.01.2022 11:27 Ответить
А ты свои 20гр туже получил за пост! Давай строчи ....сдавай Украину ты ж типа патриот...
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19.01.2022 11:29 Ответить
Я получаю исключительно моральное удовольствие от ваших горящих пуканов
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19.01.2022 11:33 Ответить
реальність вторгнення дійсно є.
І що робить найвеличніший віслюк усіх часів та нарідів?
Спочатку - відпочіває у Буховелі, потім - їде на Сейшели.
Те ж саме роблять депутани, зробивши собі канікулярну перерву аж на місяць.
Питання до зєбланів: ви що, не бачите, що ваші улюблені лідори ніхіба не роблять, щоб протидіяти вірогідній агресії?
Щодо ситуації з Порошенком, я не є його сліпим поціновувачем, але ж дії влади, тупі та недолугі, дійсно можуть спровокувати безлади та стануть на руку *****.
І, до речи, не віслюку задавати питання Порошенку. Бо коли Порошенко відновлював армію та разом з країною чинив опір окупантам, "квартальци" розважали усіх, включно з сепарами та окупантами.
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19.01.2022 11:31 Ответить
Как-то вы скучно врете, Сейшелы...пишите уже сразу отдыхал в Сочи. Вы ж про "развлекали сепаров" врёте, врите круче - Лысый из Квартала был министром спорта ЛНР, Лена Кравец первая жена Мотороллы. Нет огонька в вашем посту, так великий гетьман может и вторую конфету отобрать
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19.01.2022 11:35 Ответить
дурко, а що про концерт у Горлівці, коли вона вже була захоплена ворогом?
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19.01.2022 11:54 Ответить
хм, самое главное что про это пишет Шарий, рассказывает Первый канал, и...порохоботы. Что ж вы так палитесь то?
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19.01.2022 12:07 Ответить
придурок . про это Вива лично рассказывал еще до того как вы его в президенты выбрали
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19.01.2022 12:28 Ответить
так они в связке работают- ПЕСданутие дякуни, мерветчук и его филиал- ПетуШарий... у всех одна задача- свалить Зе!!
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19.01.2022 13:45 Ответить
"Мова..Віра...РАЙНІН!!"..
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19.01.2022 11:54 Ответить
ви нє панімаєте! реальная угроза...парахаботов! і ещьо блінкен прієхал...будєт больно
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19.01.2022 11:21 Ответить
" Трусоват наш дон Тамэо "
Стругацкие " Трудно быть богом "
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19.01.2022 11:25 Ответить
Это признак того, что они собираются "закрыть" Порошенко в тюрьме. Поэтому и стягивают полицию. Если бы готовилось оправдательное решение, то такого бы не было.
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19.01.2022 11:26 Ответить
Владимир "оправдательное решение" єто как.. там рассматривается мера пресечения.. а не оправдательное решение..
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19.01.2022 11:56 Ответить
які це силовики??
це якісь кондоми..
Їх то натягують,то стягують..
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19.01.2022 11:27 Ответить
Может кухня приедет военная, гречку с тушенкой и сладкий чай с хлебом привезут!!!! Вкуснотища!!!
Украина - это сказка!!!!! Так тут хорошо!!!!! А Киев -сила, насобираю денег повезу детей на экскурсию!!!
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19.01.2022 11:29 Ответить
та ишо и Гала- Концерт в Киеве.. с исполнителем главной роли- Месии народа- Петром Лексеичем.. то концерт в исполнениии друга Петра Лексеича біл- Михаишвили ..теперь он Петро..
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19.01.2022 11:59 Ответить
Чуйка, що знову вирок перенесуть, Зеля знову обісреться.
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19.01.2022 11:31 Ответить
А на какой фотке можно увидеть это "массово"?
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19.01.2022 11:37 Ответить
Надеюсь стягивают силовиков для ареста рашистких колаборантов: зеленского, дерьмака, татарова, демченко и левченко?!
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19.01.2022 11:41 Ответить
Нужно не силовиков а трусы и брюки подвозить.
Не в загаженных же им ходить.
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19.01.2022 11:45 Ответить
А Зеля покатает Госсекретаря на карусели, рекламирующей Эпицентр?

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19.01.2022 11:45 Ответить
ЗЕЛЯ НА КАРУСЕЛИ )))
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19.01.2022 12:44 Ответить
Тут геноцид пенсіонерів І тарифи захмарні (які породив петро) ціни а вони відосики і шоу гнати обох разом з цуциками
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19.01.2022 11:46 Ответить
Тебе зе с коломоем уже подняли тарифы и цены на все включая твои полвареника. Лох рожден платить и платить много. Это неизбежность бытия.
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19.01.2022 12:36 Ответить
А він тіпа не знає що через годину в ОП прибуде Блінкін?
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19.01.2022 11:46 Ответить
уже уплачено.Ви опоздали. все места распродано..
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19.01.2022 12:03 Ответить
Пойди зеленого говна поешь, придурочное!
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19.01.2022 12:29 Ответить
долба*б - это твой диагноз.....
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19.01.2022 16:09 Ответить
Чого чекати від зільоного папугая ? Чергового висеру... воно ж не здатне нащось розумне.
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19.01.2022 12:06 Ответить
І у свято до роботи взялося ботоксне скопище з пустими сторінками....
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19.01.2022 12:09 Ответить
...і памперси.
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19.01.2022 12:14 Ответить
Путин хочет устроить такое же, как в Казахстане. Дестабилизировать своей агентурой ситуацию изнутри Украины и затем резко вторгнутся в ослабшую страну. И скорее всего самые активные - это Силы специальных операций Российской Федерации. Они могут начать переворачивать и поджигать машины и поджигать здания и захватывать оружейки и стрелять и взрывать и т.д. Казахстан в пример.
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19.01.2022 12:17 Ответить
Пропонуєш ;сплатітца вакруґ пі...Лідєра;?
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19.01.2022 12:55 Ответить
ВОПРОС СКОЛЬКО ОНИ ТАМ ПРОСТОЯТ !)
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19.01.2022 12:43 Ответить
пару мікроавтобусів і"Богдан"..

на пі..дєц "скупчення сил" )))
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19.01.2022 12:46 Ответить
от страха у ПЕСданутих дякунов глаза велики..
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19.01.2022 13:49 Ответить
А це означає, що Оманошейшельський дав команду арештовувати.
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19.01.2022 13:22 Ответить
сцытся мусарня... как и сцытся клоун с банковой.....
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19.01.2022 16:08 Ответить
 
 