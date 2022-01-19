Под здание ОП автобусами массово подвозят силовиков. ФОТО

Под здание Офиса Президента в Киеве массово стягивают силовиков.

Об этом в Telegram сообщает нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Банковая сейчас выглядит так. Стягивают силовиков автобусами и чего-то ждут. Буду держать в курсе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с официальным визитом в Украину прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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