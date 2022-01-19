Під будівлю ОП автобусами масово стягують силовиків. ФОТО

Під будівлю Офісу Президента у Києві масово стягують силовиків

Про це у Telegram повідомляє нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Банкова зараз виглядає ось так. Стягують силовиків автобусами та чогось чекають. Буду тримати в курсі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні з офіційним візитом до України прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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