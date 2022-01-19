Під будівлю ОП автобусами масово стягують силовиків. ФОТО
Під будівлю Офісу Президента у Києві масово стягують силовиків
Про це у Telegram повідомляє нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Банкова зараз виглядає ось так. Стягують силовиків автобусами та чогось чекають. Буду тримати в курсі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні з офіційним візитом до України прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен.
Топ коментарі
+42 Small Jerboa
показати весь коментар19.01.2022 11:10
+37 Muron
показати весь коментар19.01.2022 11:08
+36 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар19.01.2022 11:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вова, ну сколько можно сидеть в туалете?!!! Я устала детей писать в ванную комнату отправлять!...
Лена, у меня понос!...
Да когда же он кончится?!!! Ты уже пачку «Лоперамида» сожрал!
Как только эти сумасшедшие митинговальщики разойдутся…
Значит Нарик решил закрывать Пороха.
И понимает куда пойдет вся толпа из под Печерского Суда.
Про це я писав десь пару місяців тому. Наркоман і ***** діють у зв'язці.
Про провокатора від СБУ-95 пише Віктор Кононенко-заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Служби безпеки України з 17 липня 2017 року до 3 червня 2019 року.
"Шановні колеги правоохоронці, вкотре наполегливо прошу перестаньте скоювати провокації і протиправні дії стосовно членів партії https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUbQ4KDmsbDQX3eUliyBpsCBs-WCiM5vQoC3iDX5fMbCQi3b5ygQ1S92W2hTbTYe82Bs1YuIyq4NdwIZLA__4T8OQrWGjztGJ03L-P1NHcDS5FsObj69c1UB-GR2bvj-Q&__tn__=*NK-R #ЄвропейськаСолідарність .
Сьогодні ми повернули до місця проходження служби старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах головного відділу захисту національної державності УСБУ у Волинській області підполковника - установчі дані не оприлюднюю виключно з етичних міркувань та поваги до Служби, якій віддав 24 роки свого життя.
Цей оперпрацівник записався до делегації Волинського обласного осередку партії «Європейська Солідарність» як прихильник Петра Порошенка, а по прибутті до столиці, напевно під аудіо чи відеозапис, почав просити у організаторів 1000 грн, які,нібито, йому хтось пообіцяв.
Партійці не покинули його ні в столиці, ні посеред дороги на Волинь і чемно доправили до рідного Управління.
Але ми не можемо бути такими чемними постійно. Зробіть, будь ласка, висновки.
Також, наголошую - у «Європейської Солідарності» немає і не може бути проплачених акцій.
Всі учасники наших мирних зібрань - це наші партійці і прихильники.
Врахуйте це, будь ласка. І не «ліпіть» з нас монстрів.
https://twitter.com/neuroidentigraf Neuroidentigraf
https://twitter.com/neuroidentigraf @neuroidentigraf
До уваги https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu та https://twitter.com/DefenceU @DefenceU , які захищають Україну!
Середня зарплатня співробітників https://twitter.com/dbr_gov_ua @dbr_gov_ua , які потрапили до Чистилища за фальсифікацію кримінальних справ і дискредитацію правоохоронних органів України, становить від 100 000 грн/місяць.
Відомості про це ми отримали з їхніх декларацій у відкритому доступі.
https://www.facebook.com/kattyfun1 14 год ·
Дбрівець, який засвітився в Жулянах, раніше працював у військовій прокуратурі, в ДБР є старшим слідчим з 2020 року.
Подивилась його декларацію за 2020, там його зарплата з військової прокуратури і ДБР, разом приблизно 1 млн 200 тис за рік.
Це точно Україні потрібні такі правопохоронці, ще й за такі гроші?
Ну і до його мільйонних статків додається запис в базі Центру Миротворець.
В комплекті йде.
На фото лише один маленький бус і дві маршрутки!
бо ще не вечір
По-друге - хворе відношення Зе до Порошенка вже дістало суспільство. Це не бачить лише Зе. І саме Зе відповідатиме за росхитування ситуації в середині країни, коли ворог стоїть на наших кордонах.
1. Тягнибока
2. Кошулинського
3. Гриценко
4. Ваш варіант
P.S. до речі, не здогадуватися хто стравлював Юща з пані Ю може лише не дуже розумна людина. Вибачте я що що. Мені доводилося споглядати за тим, як намагаючись скомпрометувати протиставляють звичайній людині, "не володарю персня" весь апарат не просто державного органу, застосовують цілі галузі у спротив. Тож немає гарантії, що інших претендентів на крісла у владі, особливо тих, хто не влаштує ворога залишать у спокої. Будь хто навіть з ангнельским терпінням випробовуватиметься ворогом через вогонь, воду і мідні труби. Любого, повторюю крім того, кого підтримує сам ворог. І навіть його того самого, ворог торкне так (видно по Казахстану та Білорусі), що лояльний до ворога претендент моментально перетвориться на Януковича, Лукашенка чи Токаєва
Якщо ви уважно слідкуйте за політикумом, то почули перші слова Арестовича при звільнені. Вони найщиріші, після були лише емоції. Потрібен сильний лідер в країні і це нажаль не Зе
Так і у найсильніших сварках задіяна третя сила, яка додає 10% гіркої і болючої правди, а все інше 90% брехні і найрідніші будуть гризти одне одного за якусь ймовірну межу.
"рожденный ползать перед олігархами
гімном і зостанеться"
І що робить найвеличніший віслюк усіх часів та нарідів?
Спочатку - відпочіває у Буховелі, потім - їде на Сейшели.
Те ж саме роблять депутани, зробивши собі канікулярну перерву аж на місяць.
Питання до зєбланів: ви що, не бачите, що ваші улюблені лідори ніхіба не роблять, щоб протидіяти вірогідній агресії?
Щодо ситуації з Порошенком, я не є його сліпим поціновувачем, але ж дії влади, тупі та недолугі, дійсно можуть спровокувати безлади та стануть на руку *****.
І, до речи, не віслюку задавати питання Порошенку. Бо коли Порошенко відновлював армію та разом з країною чинив опір окупантам, "квартальци" розважали усіх, включно з сепарами та окупантами.
Стругацкие " Трудно быть богом "
це якісь кондоми..
Їх то натягують,то стягують..
Украина - это сказка!!!!! Так тут хорошо!!!!! А Киев -сила, насобираю денег повезу детей на экскурсию!!!
Не в загаженных же им ходить.
пі...Лідєра;?
на пі..дєц "скупчення сил" )))