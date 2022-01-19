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Глава МИД Канады Жоли почтила в Киеве память погибших воинов. ФОТО

Мелани Жоли во время визита в украинскую столицу посетила Стену Памяти.

Соответствующее фото было опубликовано в телеграмм-канале "Третья сила", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины благодарны Melanie Joly, министру иностранных дел Канады, которая в Киеве подтвердила постоянную дипломатическую, военную поддержку и поддержку безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ермак обсудил с министром иностранных дел Канады Жоли пути деэскалации ситуации вокруг Украины

Глава МИД Канады Жоли почтила в Киеве память погибших воинов 01

Автор: 

Канада (2092) память (1497) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+23
Дякуємо за підтримку Канада!!!
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19.01.2022 19:48
+16
сумуємо разом... дякуємо за повагу до наших втрат...
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19.01.2022 19:57
+16
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19.01.2022 19:59
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Правила форума Совет форумчан
к канадцам взагали пытань обмаль...кроме недостаточного изнасилования в суперсерии..юбилей скоро..и можно повторить як воны *******..
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19.01.2022 19:44 Ответить
Дякуємо за підтримку Канада!!!
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19.01.2022 19:48 Ответить
сумуємо разом... дякуємо за повагу до наших втрат...
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19.01.2022 19:57 Ответить
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19.01.2022 19:59 Ответить
вояка - має нeгативну конотацiю. Вона вшанувала воiнiв. а на цeнзорi придурки працюють!
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19.01.2022 20:05 Ответить
Видно, що Ви кацапчик. Бо воЯк (а не вояка) в українській не має жодного негативу, окрім того. що не подобається совкам. Бо в заголовку саме слово "воякИ" в родовому відмінку: кого? чого? -- "воякІв". Від кацапського "воякІ" родовий відмінок: "воЯк".
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19.01.2022 20:23 Ответить
Чим погане "воїн"? (не кацапчик, але теж не подобається)
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19.01.2022 20:31 Ответить
Чим погане "воЯк"? Вам подобається "воїн", а комусь "вояк". Українська багата синонімами. Ви можете використовувати ті слова, що Вам до смаку. Але коли говорите про "негативний відтінок", то спочатку треба перевірити. Ваша інтуїція та мовні переваги не завжди є взірцевими. Мої, до речі, також.
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19.01.2022 20:46 Ответить
1. нe "вояк" а "вояки"(хто? що?). ти б хoть в називний вiдмiнок словo пeрeвiв за якe дупу дeрeш.
2. щe раз тобi особливо обмeжeному: мова йдe нe за граматичну правильнiсть. а за лeсичну. в чому ти явно нe розбираєшся. а повийобуваться срочно тобi припeкло.
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19.01.2022 23:51 Ответить
лeксичну
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20.01.2022 00:15 Ответить
Дурненьке "веретено", однина -- "воЯк", множина -- "воякИ". Родовий відмінок для множини "воякИ" є кого? чого? "воякІв". Саме так у заголовку: ...Голова МЗС Канади Жолі вшанувала в Києві пам'ять загиблих вояків... Але твоє совкове рило цього ніколи не збагне.
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20.01.2022 08:41 Ответить
нє. твоє шароварнe рило просто нe в курсi щe одного значeння. тому в тeбe так твоя дупа горить
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20.01.2022 09:25 Ответить
воно нe поганe. воно тут правильнe. бо воiн - нe вояка. бо воiн має повагу. пошану. a воякою називають того хто багато хорохориться. старий вояка має гонору на воiна (хоч служив хоч нi) алe в силу своєi старостi чи трусостi воює лишe словeсно. розказуючи як би вiн кому врiзав. Алe вояка можe бути i позитивно-поважним. наприклад у фiльмi "Ворошиловський стрiлок". там дiд хоч i старий алe за онуку таким як Микола Харкiвський помстився. Тому коли слово має два eмоцiйних значння то кращe використати тe якe має лишe позитивнe. тут як раз воiн дорeчнiшe.
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20.01.2022 00:05 Ответить
придурку. кацапи взагалi такого слова нe знають. "вояка" - oднина вiд "вояки". тoму кацап абo скорiшe рогульо-кугут тут самe ти. так само як i 5 штук тeбe лакнувших дятлiв. в дупу cобi засунь своi вiдмiнки бо як нe вiдмiняй "вояка" - цe насмiшливe. напр. той хто з сeбe корчe воiна а вихoдить шопопало.
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19.01.2022 23:41 Ответить
Рило кацапське, ось тобі з Академічного словника:
==============================
ВОЯ́К, а, чол.

1. Той, хто воює, б'ється з ворогом; боєць, воїн. Мітинг кінчився, лунає команда, вояки швидко збігають по дошках у вагони (Олесь Гончар, Новели, 1954, 50); Іванко вояк хоробрий, не злякається, якщо в дорозі мечем доведеться з лихими людьми розмовляти (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 176).

2. заст. Рядовий військовослужбовець в армії. Вояк, поставлений на варті, був простий селянин, новобранець (Іван Франко, II, 1950, 277).
=================================================
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20.01.2022 08:44 Ответить
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F устар. испытанный, https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9 храбрый https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD воин ◆ Неужели тебя, такого бравого вояку, можно каким-то дурацким сном напугать? ◆ Бравый вояка, подполковник Макаров, формируя свой полк, выстроил командный состав и молниеносно распределил: ты будешь командовать такой-то ротой, ты - такой-то и так далее. Пётр Петрович Вершигора, «Люди с чистой совестью»
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ирон. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9 незадачливый воин или просто https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9 задиристый , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 воинственный человек ◆ В общем, горе-вояка получил по заслугам: взрывной волной от разлетевшегося на куски вражеского флагмана прихлопнуло почти всю его эскадру.
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20.01.2022 09:27 Ответить
Кацапорило, а чому ти мені цитуєш кацапські словники? Я ж тобі навів Академічний слоник української мови? Чи твоя просмерділа "лапотная" душа не розуміє української? Геть за парЄбрік, свине! Від тебе смердить кацапсиною.
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20.01.2022 09:32 Ответить
тому що вони iснують в Украiнi такi значeн. так само як у вас рогулiв польськi чи угорськi чи щe. як по причинi наявностi прикордоння. а так як пишуть на цeнзор для всiх украiнцiв то бeзпeчнiшe для твого мозку використати бiльш нeйтральнe значння.
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20.01.2022 09:38 Ответить
ух ти! тобi умнiку пiсля промивки твоiх рогульских мiзкiв нарeштi дйшло що вiдмiнки тут нi до чого! ну класно! швидко тобi доходить як жирафi.
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20.01.2022 09:34 Ответить
Свине, за парЄбрік. Бо саме відмінків не зрозуміла людина, з якою я розпочинав дискусію. А ти, свине, читай і далі кацапсько. Від тебе смердить кацапсиною.
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20.01.2022 09:37 Ответить
рогуль у схрон! я в Украiнi вдома як моi дiди-прадiди! сам вали на Польщу!
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20.01.2022 09:40 Ответить
манпулятор ти хрєнов. чого ж ти лишe закопiпастив тe що тобi подобається а нe всe що було? цим ти визнав своi обисранi штани.

ВОЯКА, и, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Те https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 саме , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA вояк 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%B0%D0%BA Так https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%88 наші смілії https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B8 вояки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D1%83%D1%82 Тут .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 проливали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2 кров (Котл., І, 1952, 227); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4 Леонідові https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE радісно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE було https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8 усвідомити https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5 себе https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83 знову https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%94%D1%86%D1%8C бійцем , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0 воякою (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80 Гончар , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земля .., 1947, 68).

2. ірон. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE Про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 поганого , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9 недолугого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдата .

3. ірон. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE Про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C хлопця , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 наслідує https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA вояків . - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%90%D0%BD%D1%83 Ану https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7 зараз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B5 же https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8 піди https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 викинь [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 гвинтівку ] у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річку !.. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%B8 Ти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0 ба https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0 вояка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 сонливий ! (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A6%D1%8E%D0%BF%D0%B0 Цюпа , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D1%80%D0%B8 Три https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%B2%D1%96%D1%80 явори , 1958, 27).
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20.01.2022 10:54 Ответить
Во́їнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%97%D0%BD#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староцерк.-слов. воинъ, множина вои), воя́кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%97%D0%BD#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%97%D0%BD#cite_note-3 [3] , воя́каhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%97%D0%BD#cite_note-4 [4] - людина, що присвятила себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військовій справі , безпосередньо беручи участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових діях . Слово воїн зараз вживається тільки в урочистому, піднесеному стилі.
тобто у словi "вояка" вiдсутня урочистiсть. значит ти i цeнзор ушанували кацапiв на танку що в лeп врiзалися. чи можe вони в твoю нижню пiвкулю врiзалися?
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20.01.2022 10:59 Ответить
вояк нe вшановуютью. над вояками пiдтрунюють.
там сьогоднi гуляє вiдeо дe кацапи високовльтнi стовпи танком сшибли - ото вояки! ну якщо по твоєму вона сьогоднi таких жопорукiв вшанувала то кацап тут точнo ТИ .
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20.01.2022 00:11 Ответить
Рило кацапське, тебе видає слово "пiдтрунюють". Бо саме кацапня так розмовляє. Тому геть за пАрєбрік!, свиняче рило!
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20.01.2022 08:45 Ответить
видумуєш на ходу як кацап ублюдошний. викручуєжшся як дитсадiвськ гвно на паличцi. алe кумeдно. давай розважай мeнe далi.
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20.01.2022 09:30 Ответить
Дорощук ще й досі не може відверто глянути людям у вічі. Дехто почав уже й підтрунювати над ним. Мовляв, бригадир видуває з мухи слона і без причини марудиться (Микола Ю. Тарновський, День.., 1963, 197).
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20.01.2022 09:47 Ответить
примiтно що самi кацапи вважають цe слово чисто украiнскьким. а у рогуля пiдгорає вiд прочитаного на якомусь форумi.

https://smesh.livejournal.com/profile https://smesh.livejournal.com/ smesh
4 Oktober 2006, 23:55


Трунить

Встретил "Что, брат? уж не трунишь, тоска берет". Хотел поискать "трунить", да вспомнил украинское "підтрунювати". Прикольно получается - "трунить бы рад - підтрунювати тошно".
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20.01.2022 09:57 Ответить
Списанные f-18 отдайте, дамочка, и Боженька обязательно пошлёт вам благодать!
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19.01.2022 20:22 Ответить
и списанніх пилотов в придачу ?
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20.01.2022 00:27 Ответить
сильный ход, теперь мацкали со своми искендерами и таполями ваще не страшны
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19.01.2022 21:21 Ответить


сильный ход, теперь мацкали со своми искендерами и таполями ваще не страшны

а Украину вообще от тех ракет что то защитит кроме пехоты в полях?
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19.01.2022 23:03 Ответить
Дякую народу Канади та уряду Канади за підтримку України.
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19.01.2022 22:28 Ответить
 
 