Глава МИД Канады Жоли почтила в Киеве память погибших воинов. ФОТО
Мелани Жоли во время визита в украинскую столицу посетила Стену Памяти.
Соответствующее фото было опубликовано в телеграмм-канале "Третья сила", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины благодарны Melanie Joly, министру иностранных дел Канады, которая в Киеве подтвердила постоянную дипломатическую, военную поддержку и поддержку безопасности Украины", - говорится в сообщении.
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+23 Пан Перець
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+16 Вася Шевченко #371210
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2. щe раз тобi особливо обмeжeному: мова йдe нe за граматичну правильнiсть. а за лeсичну. в чому ти явно нe розбираєшся. а повийобуваться срочно тобi припeкло.
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ВОЯ́К, а, чол.
1. Той, хто воює, б'ється з ворогом; боєць, воїн. Мітинг кінчився, лунає команда, вояки швидко збігають по дошках у вагони (Олесь Гончар, Новели, 1954, 50); Іванко вояк хоробрий, не злякається, якщо в дорозі мечем доведеться з лихими людьми розмовляти (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 176).
2. заст. Рядовий військовослужбовець в армії. Вояк, поставлений на варті, був простий селянин, новобранець (Іван Франко, II, 1950, 277).
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ирон. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9 незадачливый воин или просто https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9 задиристый , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 воинственный человек ◆ В общем, горе-вояка получил по заслугам: взрывной волной от разлетевшегося на куски вражеского флагмана прихлопнуло почти всю его эскадру.
ВОЯКА, и, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Те https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 саме , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA вояк 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%B0%D0%BA Так https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%88 наші смілії https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B8 вояки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D1%83%D1%82 Тут .. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 проливали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2 кров (Котл., І, 1952, 227); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4 Леонідові https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE радісно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE було https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8 усвідомити https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5 себе https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83 знову https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%94%D1%86%D1%8C бійцем , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0 воякою (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80 Гончар , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земля .., 1947, 68).
2. ірон. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE Про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 поганого , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9 недолугого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 солдата .
3. ірон. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE Про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C хлопця , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 наслідує https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA вояків . - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%90%D0%BD%D1%83 Ану https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7 зараз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B5 же https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B8 піди https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 викинь [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 гвинтівку ] у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річку !.. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D0%B8 Ти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0 ба https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0 вояка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 сонливий ! (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A6%D1%8E%D0%BF%D0%B0 Цюпа , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A2%D1%80%D0%B8 Три https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%B2%D1%96%D1%80 явори , 1958, 27).
тобто у словi "вояка" вiдсутня урочистiсть. значит ти i цeнзор ушанували кацапiв на танку що в лeп врiзалися. чи можe вони в твoю нижню пiвкулю врiзалися?
там сьогоднi гуляє вiдeо дe кацапи високовльтнi стовпи танком сшибли - ото вояки! ну якщо по твоєму вона сьогоднi таких жопорукiв вшанувала то кацап тут точнo ТИ .
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4 Oktober 2006, 23:55
Трунить
Встретил "Что, брат? уж не трунишь, тоска берет". Хотел поискать "трунить", да вспомнил украинское "підтрунювати". Прикольно получается - "трунить бы рад - підтрунювати тошно".
сильный ход, теперь мацкали со своми искендерами и таполями ваще не страшны
а Украину вообще от тех ракет что то защитит кроме пехоты в полях?