Голова МЗС Канади Жолі вшанувала в Києві пам’ять загиблих воїнів. ФОТО

Мелані Жолі під час візиту до української столиці відвідала Стіну Пам’яті.

Відповідне фото опубліковано в телеграм-каналі "Третя сила", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України вдячні Melanie Joly, міністру закордонних справ Канади, яка в Києві підтвердила постійну дипломатичну, військову та безпекову підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

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