Обстрел окна редакции "Гордон": полиция открыла производство. ФОТО

Национальная полиция начала уголовное производство по факту повреждения окна офиса редакции издания "Гордон".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Следовательно-оперативная группа на месте происшествия зафиксировала существующее повреждение наружного стекла двойного стеклопакета. Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что окно его редакции было обстреляно.



