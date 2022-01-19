Обстріл вікна редакції "Гордон": поліція розпочала провадження. ФОТО

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції видання "Гордон".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. На даний час правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що вікно його редакції обстріляли.



