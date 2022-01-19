Обстріл вікна редакції "Гордон": поліція розпочала провадження. ФОТО
Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції видання "Гордон".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. На даний час правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження", - йдеться у повідомленні.
В поліції зазначили, що розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.
Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що вікно його редакції обстріляли.
Топ коментарі
+37 Nikolaj Sverhun
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https://www.facebook.com/korchynskyi?**********************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4764943810237780?**********************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
Антисемітами стають від неповноцінності й від того, що не вміють вибудовувати стосунки з євреями.
Для прикладу, імператори Веспасіан і Тіт вміли.
Ось результат: водопровід видовбаний євреями у скелі для одного з Анатолійських міст. Греки - мешканці міста - були дуже вдячні своїм імператорам.
на неї даже Т2 приймати не хоче...та й розчарування
Только в странах бывшего совка с ущербным мышлением евреем быть стыдно.
а "бабаВанга" - старий соціоінженерний проєкт кагебе, і гордон є його українською локалізацією
до речі
Як астрологи та езотерики «проґавили» пандемію - https://texty.org.ua/articles/105396/bytva-ekstrasensiv-z-koronavirusom-jak-astrolohy-ta-ezoteryky-progavyly-pandemiju/?src=main
Трубка пятнадцать. Прицел 120. По охфису ГОНдона пли!
Поліціянти хоч дивились звідки стріляли? Може то зсередини?
ЗАРАЗ ГОРДОН ЛІЗЕ З КОЖНОГО УТЮГА.
МОЖЕ БУТИ, ЩО МОСКВА ГОТУЄ ГОРДОНА НА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.
Ведь могли бы и "Майбах" прострелить - так нет - дорогая вещь.
******* євреї підняти кипиш заради хайпа
- А ось! ВІКНО!!!
МОЖЕ БУТИ ЩЕ ТАКЕ:
На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.
Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.
Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.
Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
"Доля" в дом с рпг 18 жахнули..и там аж пол кирпичека отвалилось.. дешовый самопиар
у них одинаковый.
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