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Обстріл вікна редакції "Гордон": поліція розпочала провадження. ФОТО

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції видання "Гордон".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним. На даний час правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що вікно його редакції обстріляли.

Обстріл вікна редакції Гордон: поліція розпочала провадження 01
Обстріл вікна редакції Гордон: поліція розпочала провадження 02

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Нацполіція (15208) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+37
Яка редакція,такий і теракт!
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19.01.2022 22:36
+21
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19.01.2022 22:57
+15
Енто таки АНТИСЕМИТИЗМ вам, а не хухры мухры!
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19.01.2022 22:48
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Яка редакція,такий і теракт!
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19.01.2022 22:36 Відповісти
Енто таки АНТИСЕМИТИЗМ вам, а не хухры мухры!
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19.01.2022 22:48 Відповісти
про антисемітизм

https://www.facebook.com/korchynskyi?**********************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4764943810237780?**********************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·



Антисемітами стають від неповноцінності й від того, що не вміють вибудовувати стосунки з євреями.

Для прикладу, імператори Веспасіан і Тіт вміли.

Ось результат: водопровід видовбаний євреями у скелі для одного з Анатолійських міст. Греки - мешканці міста - були дуже вдячні своїм імператорам.

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19.01.2022 22:52 Відповісти
Ага. У нас теж є гранітні карєри в Житомирській області. От туди їх усіх "поребрики" видовбувати. Українці будуть дуже вдячні...
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19.01.2022 23:03 Відповісти
И что же там стекало по тому водопроводу ? Запах как ?
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19.01.2022 23:13 Відповісти
https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8/g201411/%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F/
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20.01.2022 00:02 Відповісти
Че сразу Житомирская? У нас в Полтавской тоже есть
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20.01.2022 00:44 Відповісти
Та как у вас вже є "монопольна" приказка - "вломили як шведу під Полтавою". Хай і у житомирян буде - "ішачили як жиди під Житомиром".
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20.01.2022 04:49 Відповісти
Та то имперское наследие. Только вышли из Руины и опять в нее нырнули.
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20.01.2022 11:34 Відповісти
До "Руїни" імперія мала опосередкований стосунок. Сходіть в Полтавський історичний музей і переконайтесь що основними руйнівниками були всілякі панки та підпанки місцевого розливу. Порівнювати сьогоднішній стан з тими часами не коректно (сходіть в музей!). У мене в полтавській області є хатка над Пслом і тому я цікавлюсь місцевою історією. Сьогодні ніякої "руїни" - народ навчився хазяйнувати. Корупція страшенна, начальство тупе але народ ... хитрючий... і всі як вареники - в сметані (за винятком прокацаплених алкоголіків).
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20.01.2022 14:42 Відповісти
Я там уже был
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20.01.2022 16:31 Відповісти
а ото на фотці мабуть єврей-водопроводчик з кайлом видніється
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20.01.2022 05:41 Відповісти
то пірамідкою ю шинсе метнули...люди ж йому вірили, а зараз куди ту пірамідку всунути...
на неї даже Т2 приймати не хоче...та й розчарування
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19.01.2022 22:50 Відповісти
Тіло яке вірить жиду зневажаючи здоровий глузд людиною вважати не можна за визначенням.
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19.01.2022 23:05 Відповісти
Учитывая , что более 80% нобелевских лауреатов евреи ,не соглашусь.
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20.01.2022 09:36 Відповісти
Брехня. Лише 8% і то лише тому що існує лоббі яке саботує призначення премій науковим групам де немає жидів. За все своє академічне життя в різних країнах якось не помітив "видатного впливу" і таланту жидів в ******** науці. А ось нахабний плагіат і інтелектуальне крадійництво це їх фішка - досить взяти в проект лаборанта-жида або прибиральницю в лабораторію і будь яке відкриття буде вкрадене а результати багаторічних досліджень будуть опубліковані раніше кимсь з Тель-Авівського університету. Я вже не кажу про типову практику коли стажер-жид заявляє що науковий колектив "украв його геніальну ідею" і через суд вимагає визнання за ним авторських прав. І судді, боячись звинувачень в антисемітизмі, стають на його захист. Висновки науковці вже зробили і не беруть в колективи жидів...
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20.01.2022 14:55 Відповісти
В этом году евреи взяли четыре Нобелевки в шести номинациях - от физики до литературы. Теперь евреев среди лауреатов самой престижной в мире премии - почти четверть. Хотя на Земле их всего 0,2 процента.
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20.01.2022 20:35 Відповісти
Які там 0,2%?! 16,5 мільйона по всьому світі з майже 8 млрд.. І це при тому що велика кількість з них соромиться свого жидівства і ретельно його приховує. В той же час фінансування багатьох проектів в США здійснюється за умови що до складу групи будуть включені жиди... Але вже сьогодні в арабських країнах навколо Ізраїлю захищається в чотири рази більше дисертацій ніж і Ізраїлі, що викликає у останніх паніку.
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20.01.2022 20:50 Відповісти
А ну попробуй взять 8 миллиардов и высчитать из них 0,2% . В пятом классе дети уже в уме высчитывают.
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21.01.2022 00:32 Відповісти
А чего евреем быть стыдно? В Германии не стыдно, а Америке нет.
Только в странах бывшего совка с ущербным мышлением евреем быть стыдно.
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21.01.2022 00:37 Відповісти
Всі розумні жиди вже дуже давно виїхали з пострадянських країн. Всі хто має будь які таланти вже давно реалізовують їх в сприятливих умовах. У нас залишилися лише ті хто "good for nоthing" - бездарі, паразити, злочинці і просто дегенерати. Як бачите пишатися у нас їм нічим і "Зе-*******" дебілів, ідіотів, злочинців, хабарників і корупціонерів яскраво і беззаперечно підтверджує оцю тезу - саме пострадянські жиди і є особами з "ущербним мишлєнієм".
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21.01.2022 00:53 Відповісти
Набор ненависти и словестного поноса.
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21.01.2022 07:43 Відповісти
Ти просто ідіот. Все життя жив і працював поряд з жидами. Але розумні вже давно виїхали і приїздять щороку в гості. "Поностальгувати", але ніхто з моїх ізраїльських друзів навіть в кошмарному сні не може уявити повернення в Україну і спілкування з "оцими ЗЄ". В Ізраїлі таких дегенератів як у нас в АП та ВР забивають камінням на вулицях...
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21.01.2022 17:55 Відповісти
Ти реально сказочный 9оl60@6 ! На примере тебя хорошо прослеживается отличие украинца от хохла.
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21.01.2022 18:11 Відповісти
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21.01.2022 18:16 Відповісти
Приклад Шефіра заразний.
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19.01.2022 23:52 Відповісти
Хтось "шарахнув" з рогатки .)))))))
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19.01.2022 22:39 Відповісти
Бомж какой нибудь бросил камень, за то что Штопанный ему на пиво не дал)
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19.01.2022 22:40 Відповісти
Ну, Гордончик таки не бомж. На одних пирамидках и лохах хорошо срубил.
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19.01.2022 22:49 Відповісти
Вы думаете он сам разбил окно?)
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19.01.2022 22:53 Відповісти
Ну, конечно не лично, а кто то из персонала типа уборщицы за 200 гр. Впрочем этот жлоб за 200 гр. удавиться. Ведь это сколько можно мороженной скумбрии купить на 200 по 8 за 1 кило.
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20.01.2022 15:49 Відповісти
Основні кошти це падло гребануло за торгівлю пальмовим маслом як засобом від раку... За це його потрібно вішати потім реанімувати і знову вішати... А кришував всю цю ******** "целітельсько-екстрасенсну" вакханалію Смішко на посту голови СБУ...
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20.01.2022 14:57 Відповісти
А, если бы острым? А, если бы в глаз?
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19.01.2022 22:39 Відповісти
А якби в пірамідку
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20.01.2022 00:41 Відповісти
теперь всем детишкам рогатки запретят..
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19.01.2022 22:39 Відповісти
вэй вэй вэй! это за лоха конкретного
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19.01.2022 22:43 Відповісти
ой-вей
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19.01.2022 22:44 Відповісти
Ой,геволт!
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19.01.2022 22:47 Відповісти
камень прилетел из под колёс а воплей мля
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19.01.2022 22:51 Відповісти
Нуууу...наверняка среди секты гондонистов есть немало таких, нежные чуйства которых были жутко оскорблены признанием гондона в том, шо с Нелохом они таки лоханулись.
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19.01.2022 22:53 Відповісти
это контактёр Пётр с котом
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19.01.2022 23:11 Відповісти
бггг, абсолютна більшість цих "віщунів" годуються з рук спецслужб
а "бабаВанга" - старий соціоінженерний проєкт кагебе, і гордон є його українською локалізацією

до речі

Як астрологи та езотерики «проґавили» пандемію - https://texty.org.ua/articles/105396/bytva-ekstrasensiv-z-koronavirusom-jak-astrolohy-ta-ezoteryky-progavyly-pandemiju/?src=main
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20.01.2022 11:30 Відповісти
Це кто же штопаного так з водохрещам поздравил? ХМЫ... ща будет шугаться и своей тени...
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19.01.2022 22:47 Відповісти
А он сам себя..... Как Шифер. Или Шефир? Как там правильно?
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19.01.2022 22:50 Відповісти
шОфер
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19.01.2022 22:54 Відповісти
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19.01.2022 22:57 Відповісти
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19.01.2022 22:58 Відповісти
Тю! Геть запутали. Може шухер?
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19.01.2022 23:48 Відповісти
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20.01.2022 00:10 Відповісти
Ментам не чем больше заниматься.
Трубка пятнадцать. Прицел 120. По охфису ГОНдона пли!
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19.01.2022 22:47 Відповісти
Дімон сам встрілив для підняття рейтингу?
Поліціянти хоч дивились звідки стріляли? Може то зсередини?
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19.01.2022 22:48 Відповісти
у сейчас бацан орёт что димона пирамидка все преследуют
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19.01.2022 22:50 Відповісти
Разборка лоха,с конкретным лохом,не хватает нелоха.
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19.01.2022 22:51 Відповісти
решил попонтоваться сам же свой офис и обстрелял
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19.01.2022 22:54 Відповісти
ТО ВСЕ ПІАР.
ЗАРАЗ ГОРДОН ЛІЗЕ З КОЖНОГО УТЮГА.
МОЖЕ БУТИ, ЩО МОСКВА ГОТУЄ ГОРДОНА НА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.
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19.01.2022 22:55 Відповісти
Очень интересно найдут ли пулю ?! Если, нет - кольсоны будет очень тяжело отстирать...
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19.01.2022 22:56 Відповісти
По камерах провірте, чи не було поряд лисого довбо**** з пірамідками
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19.01.2022 22:59 Відповісти
дружок Зелупа передал привет другу Лоху!
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19.01.2022 23:00 Відповісти
Фразу Гордона в эфире одного телеканала : Зеленский для меня умер...была неосторожной...
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19.01.2022 23:00 Відповісти
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19.01.2022 23:06 Відповісти
Гондон сам стріляв. Рейтинг, панове. рейтинг! Регулярними варіаціями на тему каяття лохів далеко не заїдеш.
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19.01.2022 23:01 Відповісти
Блин, ну вот точно лысый с Комаровским сговорились! Они Вчерась рогатку на базаре искали. Инфа -100%!
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19.01.2022 23:02 Відповісти
Про цей теракт Гордон вже розказав Московії. Покушение було на самого Пірамідкіна. Промахнулись. Бандеровці і хфашисти нападали.
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19.01.2022 23:03 Відповісти
skoreje vsevo deti s rogatkoi, nu ne s ognestrela v takuju visotu lupili.
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19.01.2022 23:05 Відповісти
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19.01.2022 23:06 Відповісти
Кому цей го...он потрібен ?..
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19.01.2022 23:08 Відповісти
Та ще бувший у використанні ...
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20.01.2022 00:30 Відповісти
Напад на скло яке належить жиду тепер вважають актом антисемітизму. За мєнтовською логікою виходить що бездушне скло = "високодуховний жид".
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19.01.2022 23:08 Відповісти
ща у ********** скажут шо дивизии сс уже на улицах киева...
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19.01.2022 23:09 Відповісти
Так дешево..!? До групи , гречанників, добавився- контрацептив!!!
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19.01.2022 23:15 Відповісти
Гордон решился обновить фасад, но шоб с пользой.
Ведь могли бы и "Майбах" прострелить - так нет - дорогая вещь.
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19.01.2022 23:15 Відповісти
постріл як від пневматики або рогатки - навіть пробиття немає
******* євреї підняти кипиш заради хайпа
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19.01.2022 23:22 Відповісти
ЧОМУ КАЖУТЬ, ЩО НАЙБІЛЬШИЙ ГРІХ ЦЕ СТРАХ???
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19.01.2022 23:24 Відповісти
Де отвір від кулі ? Хоча це схоже куля з лоба Яценюка.
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19.01.2022 23:26 Відповісти
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19.01.2022 23:30 Відповісти
- Хто потерпілий?

- А ось! ВІКНО!!!
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19.01.2022 23:30 Відповісти
Схоже що скло не просте.
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19.01.2022 23:42 Відповісти
у гордона повышенное газообразование ... преступление раскрыто ...
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19.01.2022 23:59 Відповісти
Це сторінка гумору?
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20.01.2022 00:06 Відповісти
лысая гадалка пиарится
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20.01.2022 00:25 Відповісти
Водій Шефіра, часом, не був під часобстрілу у офісі Капрона, не поранений? А то десь пропав. Я переживаю за нього.
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20.01.2022 00:39 Відповісти
УВАГА!!!

МОЖЕ БУТИ ЩЕ ТАКЕ:
На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.

Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.

Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.

Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
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20.01.2022 00:44 Відповісти
О начинается) это такой же обстрел как Львовскому несменному меру садовому..с погонялом
"Доля" в дом с рпг 18 жахнули..и там аж пол кирпичека отвалилось.. дешовый самопиар
у них одинаковый.
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20.01.2022 01:58 Відповісти
А точно з вулиці стіляли чи знутрі, може просто посварилися, дебати там, те се
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20.01.2022 02:14 Відповісти
****))) и рейтинг поднять надо и стекло жалко.
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20.01.2022 06:54 Відповісти
Зачем такую херню писать в ленте новостей. Очень чрезвычайная новость
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20.01.2022 08:19 Відповісти
А відшукали вже, хто стріляв у Кефіра?
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20.01.2022 14:04 Відповісти
"Обстріл"? Вы не постеснялись это слово в заголовке использовать?
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21.01.2022 09:21 Відповісти
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07.05.2022 13:21 Відповісти
 
 