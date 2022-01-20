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Новости Фото Война
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Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"У Памятного колокола, расположенного на территории Министерства обороны, были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт. После каждой озвученной фамилии военнослужащих роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они выдержали, не выдержал бетон": сегодня в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

В ОП добавили, что в церемонии чествования также приняли участие Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 05
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 06
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 07
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 08
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 09
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 10
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 11
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 12
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 13
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 14
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 15
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 16
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 17
Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта 18

Зеленский Владимир (20511) память (1497) донецкий аэропорт (540) Резников Алексей (1170) Стефанчук Руслан (658) Ермак Андрей (1265) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+34
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20.01.2022 11:02
+33
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20.01.2022 11:03
+31
як толерантно сказано про цю безпринципну істоту
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20.01.2022 10:57
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І Гіві з Моторилом віночок відправив,тоже ж захищали!?
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20.01.2022 10:53 Ответить
Трохи дивно і якось неприємно читається ця новина,особливо знаючи його ставлення до війни в ті часи. Хоч би привселюдно покаявся за свою тодішню поведінку чи що ? Але він всетаки президент і тому мусить як завжли грати свою роль.
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20.01.2022 10:55 Ответить
як толерантно сказано про цю безпринципну істоту
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20.01.2022 10:57 Ответить
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20.01.2022 11:03 Ответить
Ну в Эпикризе из морга можно...
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20.01.2022 11:05 Ответить
та ладно, я би з радістю почитав, як його посадили за держ.зраду
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20.01.2022 12:33 Ответить
ЗЕ-йло:
загиблим кіборгам квіточки, а
живим кіборгам - тюрма

Генерал Марченко станом на жовтень 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 перебував у лавах «кіборгів» . Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю». А уже в червні 2019 порушено крімінальну справу та арешт

Слава Кіборгам!
І мертвим, і живим !

.
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20.01.2022 13:22 Ответить
циник вселенского масштаба.
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20.01.2022 10:57 Ответить
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20.01.2022 11:02 Ответить
Кацапы так и не смогли взять аэропорт. Пока не разбомбили все строения. Как они собираются брать города,если встречают такое сопротивление ?
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20.01.2022 11:01 Ответить
ракетами і літаками
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20.01.2022 11:02 Ответить
Как в Грозном ? Так это будет явный геноцид .Который покажут по всему миру.И возможно примут решение о нанесения ЯО за такие военные преступления.
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20.01.2022 11:05 Ответить
Никто ядерной ракетой в кацапню не кинет...будут показывать покалеченных детей по ТВ,как из Сирии...а их будет много,т к у нас главнокомандующий наркоман и к войне не готовится,за что тебе отдельное спасибо.
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20.01.2022 11:42 Ответить
Гибель Украины повлечет вторжение в Польшу,Литву,Латвию,Эстонию,Финляндию и т.д. - Они дураки ?
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20.01.2022 11:51 Ответить
Може буть, а може і ні. Дивлячись , які втрати можуть будти (не дай Б-г).
Далі може бути ядерний шантаж тактичною ЯЗ.
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20.01.2022 12:00 Ответить
Вспомни 39год прошлого века...если бы все заучили этот урок,то кацапня бы у наших границ ,в 2022м,точно не стояла...
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20.01.2022 12:41 Ответить
Ты думаешь кроме тебя истории никто не читал ? )) В США не за сало дипломы получают.
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20.01.2022 12:45 Ответить
Ну если ты за сало...но в США есть свои национальные интересы,не твои- они не выбирают себе врагов Америки и наркоманов в президенты )
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20.01.2022 13:00 Ответить
Ну я и говорю,шо США молодцы. И понимают ситуацию.И что потом может последовать. А ты тут причем ? )
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20.01.2022 13:05 Ответить
При том бы должен быть твой наркоман...но оно верит дерьмаку,оставляя страну голой и босой перед большой войной...за что тебе отдельное спасибо -все жертвы на вас,зебилах-не отмолите...
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20.01.2022 13:26 Ответить
А откуда такая уверенность ? То,что я против олигархов не означает,что мне нравится Зеленский .
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20.01.2022 13:30 Ответить
Игорь...если бы ты был только против олигархов,то топил самую сволочь сначала -беню,который устроил Иловайск и ограбил ,с зелей,приват...но ты топишь Порошенко,который остановил кацапскую агрессию и ПВО вокруг Киева ,за свои деньги ,выставил..
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20.01.2022 13:39 Ответить
Мне без разницы кто олигарх. Коломойский когда ему было выгодно - защищал свою территорию бизнеса в Украине. Когда стало выгодно подлизнуть расии,запросто подталкивал к этому украинцев. Так,что олигархи - это паразиты не имеющие ничего общего с моралью и патриотизмом. Поэтому они и олигархи,что им наплевать как получить деньги. Это не бизнес. Это чистой воды криминал на почве доступа к возможностям существующей власти.
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20.01.2022 13:46 Ответить
Коломойский,когда ему было выгодно,устроил Иловайск...называй вещи своими именами)
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20.01.2022 13:53 Ответить
Я не имею таких фактов. Но вполне согласен,что майдановцы после майдана ему и нахер нужны не были. Как и порошенковский парад украинцам.
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20.01.2022 13:57 Ответить
Так посветись )иностранцы, о вашем Бене ,за Иловайск, как минимум два фильма уже сняли
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20.01.2022 14:02 Ответить
Вот ты непонятливая )) Мне неинтересно кто там что натворил. Я знаю и так,что все они преступники. Разницы нет,кто.И нет привелегий. Они опасны. Все без исключения. - Готов клятву произнести ))))
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20.01.2022 14:06 Ответить
Для каждого ,нормального,человека есть в жизни -белое,серое,чёрное и цветное...не знаю сколько тебе лет,но дерзай )
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20.01.2022 14:38 Ответить
да чхать они хотели на всех....
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20.01.2022 12:15 Ответить
Яке блюзнірство - піськограй-ЗЕшмаркля і дЄрЬмак....хай вам грець((((
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20.01.2022 11:02 Ответить
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20.01.2022 11:08 Ответить
Петлю на шию зе-гниді накинемо! А дрігатися буде, то ще заб'ємо у сраку патика, традицію "на палю" встигне як не вивчити, то відчути
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20.01.2022 11:30 Ответить
поки що воно успішно надіває на всю Україну кокошніки.
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20.01.2022 13:03 Ответить
Для Бубачки такие мероприятия, как пытка. Особенно мероприятия касающиеся Революции достоинства и войны на Донбассе. Все помнят, что оно делало в те времена и что говорило и где зарабатывало свое грязное бабло.
Вовочка, ты ничтожество. И скоро тебе придется отвечать за попытку построить в Украине диктатуру, а так же отвечать за сдачу нац. интересов Украины.
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20.01.2022 11:03 Ответить
ПЕРША БЛЕДЯ НА ПІРАБОТКІ У КАЦАПІВ - опоЧЛЕНОЧКА :
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20.01.2022 11:06 Ответить
опять без людей, отгородился и вручил цветы на камеру... лучше бы президент работал над обороной, а так то пока одни вшанування и красные ленточки
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20.01.2022 11:03 Ответить
Своими такими показными действиями клован издевается над памятью подвига, совершенного погибшими защитниками Украины. Они же не пошлют куда подальше четырежды уклониста-говнокомандующего...
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20.01.2022 11:06 Ответить
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20.01.2022 11:10 Ответить
***
жоден президент ніколи не викликав такого почуття огиди на фізиологічному рівні !
їх любили або не любили, поважали чи зневажали, навіть ненавиділи...
це перший, яким гидують до присмаку гіркоти у горлі ,
як зеленою шмарклєю, яка прилетіла з чужого хворого носа і висить на рукаві...
(цитата)
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20.01.2022 11:58 Ответить
Очень точная аналогия.
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20.01.2022 12:44 Ответить
Мерзкое зрелище - выродок не способный понять всю полноту подвига киборгов,делает вид что ему не наплевать на защитников Украины.
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20.01.2022 11:06 Ответить
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20.01.2022 11:11 Ответить
Они решили взять изнутри ,благодаря полезным идиотам 73%, проголосовавших за "троянских "**@лошвилли,левченко,татарова,д'Ерьмака ,деркача ,портнова ки их МАРИОНЕТКУ -МОНИКУ ЗеБенски
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20.01.2022 11:07 Ответить
Народ ! Не вірте цинічному блазню , який насміхався над Україною (порівнював з зіркою німецьких фільмів для дорослих , яких сам Зеленський напевне надивився раз такий обізнаний) ! ! ! Насміхався , курва , над Україною (Путін посунув трошки кордон) , над нашими захисниками , над всіма політиками (крім Путіна). Не вірте , блазню !
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20.01.2022 11:08 Ответить
Чему не верить? Да на его рожу посмотреть, больее ничего не надо.
У моего кота точно такая же, когда ему лекарсто в пасть запихивают.
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20.01.2022 11:09 Ответить
так народ і не вірить і нікому йому не вірив. Крім народу є ще нарід 73; "какая разница", вони навіть не знають що йде війна і на нас папали кацапи. В тіктоці і однокласникаї їм розповідають інше. Морські огірки розмножуються більш продуктивно чим сарана.
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20.01.2022 13:06 Ответить
Дале мальчику по попе, аж возбудился бедный, цветы теперь надо патриотам погибшим носить.
Какая невыносимая каторга и унижение для Величного нелоха!
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20.01.2022 11:08 Ответить
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20.01.2022 11:14 Ответить
ладно Зеля актер это его профессия но представляю как тяжело было Ермаку показывать печаль на морде
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20.01.2022 11:09 Ответить
І не соромно йому туди лізти, Краще б зі своїм малоросійським "кварталом" поїхав в Горлівку давати концерти.
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20.01.2022 11:18 Ответить
ліцо грустноє...опухшоє...парашенка нє пасаділ...блінкен сєкаса сдєлал...тепер скумбрія в рот нє лєзєт
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20.01.2022 11:21 Ответить
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20.01.2022 11:34 Ответить
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20.01.2022 11:39 Ответить
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20.01.2022 11:40 Ответить
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20.01.2022 11:53 Ответить
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20.01.2022 12:00 Ответить
Совковый цирк ,очередное шоу, а военных чего туда нагнали и вручили по цветочку? Антураж для съемок президента? Или заодно охраняют мелкую задницу клоуна?
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20.01.2022 12:23 Ответить
Почему их там бросили? Это же не Зеленский сделал.
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20.01.2022 12:27 Ответить
Никто никого не бросал,люди воевали,а Зеленский вообще ничего не сделал, кроме как танцевал перед сепарами пока гибли защитники ДАП.
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20.01.2022 12:42 Ответить
Это и есть совок. То что вы боитесь об этом говорить.
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20.01.2022 12:46 Ответить
русский, не побоишься сказать чем и где в то время занимался Нелох?
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20.01.2022 17:53 Ответить
Аргументируй что киборгов "бросили", задолбали рашистские высеры.
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20.01.2022 12:54 Ответить
Ясно. Махровые патриоты даже не знают что там произошло.
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20.01.2022 12:56 Ответить
Аргументируй, мне твое кацапское "ясно" на является аргументом.
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20.01.2022 12:58 Ответить
Кацап, тогда воевали добровольцы,армии не было,это сентябрь 2014 года, поэтому бросить никто никого не мог.Люди не хотели оставлять позиции исключительно из за своей патриотической позиции.
Пока защитники ДАП удерживали оборону, строилась линия обороны в Песках,Водяному,Опитному, и возле шахти Бутивка.
Как ни тужаться казламордые оппаскудит Пороха все не выходит,даже в содружестве с клоуном - не выходит.Однако люди теперь понимают,кого хочет видеть мацква у власти в Украине.
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20.01.2022 13:11 Ответить
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20.01.2022 12:45 Ответить
Стреляный или не стреляный холостой патрон можно определить только по наколотому капсюлю.
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20.01.2022 12:57 Ответить
Лицемір!

Еще Генрих Гейне говорил, что когда уходят Герои, на арену выходят Клоуны....😡
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20.01.2022 13:07 Ответить
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20.01.2022 20:52 Ответить
 
 