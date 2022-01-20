Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"У Памятного колокола, расположенного на территории Министерства обороны, были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт. После каждой озвученной фамилии военнослужащих роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.

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В ОП добавили, что в церемонии чествования также приняли участие Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



































