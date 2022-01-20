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Новини Фото Війна
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Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Біля Пам'ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни. Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї. Потому Президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вони витримали, не витримав бетон": сьогодні в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. ВIДЕО

В ОП додали, що у церемонії вшанування також взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони України Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 01
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 02
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 03
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 04
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 05
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 06
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 07
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 08
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 09
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 10
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 11
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 12
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 13
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 14
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 15
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 16
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 17
Зеленський вшанував память полеглих захисників Донецького аеропорту 18

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) пам’ять (1189) донецький аеропорт (164) Резніков Олексій (1446) Стефанчук Руслан (760) Єрмак Андрій (1377) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+34
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20.01.2022 11:02
+33
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20.01.2022 11:03
+31
як толерантно сказано про цю безпринципну істоту
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20.01.2022 10:57
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І Гіві з Моторилом віночок відправив,тоже ж захищали!?
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20.01.2022 10:53 Відповісти
Трохи дивно і якось неприємно читається ця новина,особливо знаючи його ставлення до війни в ті часи. Хоч би привселюдно покаявся за свою тодішню поведінку чи що ? Але він всетаки президент і тому мусить як завжли грати свою роль.
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20.01.2022 10:55 Відповісти
як толерантно сказано про цю безпринципну істоту
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20.01.2022 10:57 Відповісти
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20.01.2022 11:03 Відповісти
Ну в Эпикризе из морга можно...
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20.01.2022 11:05 Відповісти
та ладно, я би з радістю почитав, як його посадили за держ.зраду
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20.01.2022 12:33 Відповісти
ЗЕ-йло:
загиблим кіборгам квіточки, а
живим кіборгам - тюрма

Генерал Марченко станом на жовтень 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 перебував у лавах «кіборгів» . Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю». А уже в червні 2019 порушено крімінальну справу та арешт

Слава Кіборгам!
І мертвим, і живим !

.
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20.01.2022 13:22 Відповісти
циник вселенского масштаба.
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20.01.2022 10:57 Відповісти
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20.01.2022 11:02 Відповісти
Кацапы так и не смогли взять аэропорт. Пока не разбомбили все строения. Как они собираются брать города,если встречают такое сопротивление ?
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20.01.2022 11:01 Відповісти
ракетами і літаками
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20.01.2022 11:02 Відповісти
Как в Грозном ? Так это будет явный геноцид .Который покажут по всему миру.И возможно примут решение о нанесения ЯО за такие военные преступления.
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20.01.2022 11:05 Відповісти
Никто ядерной ракетой в кацапню не кинет...будут показывать покалеченных детей по ТВ,как из Сирии...а их будет много,т к у нас главнокомандующий наркоман и к войне не готовится,за что тебе отдельное спасибо.
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20.01.2022 11:42 Відповісти
Гибель Украины повлечет вторжение в Польшу,Литву,Латвию,Эстонию,Финляндию и т.д. - Они дураки ?
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20.01.2022 11:51 Відповісти
Може буть, а може і ні. Дивлячись , які втрати можуть будти (не дай Б-г).
Далі може бути ядерний шантаж тактичною ЯЗ.
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20.01.2022 12:00 Відповісти
Вспомни 39год прошлого века...если бы все заучили этот урок,то кацапня бы у наших границ ,в 2022м,точно не стояла...
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20.01.2022 12:41 Відповісти
Ты думаешь кроме тебя истории никто не читал ? )) В США не за сало дипломы получают.
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20.01.2022 12:45 Відповісти
Ну если ты за сало...но в США есть свои национальные интересы,не твои- они не выбирают себе врагов Америки и наркоманов в президенты )
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20.01.2022 13:00 Відповісти
Ну я и говорю,шо США молодцы. И понимают ситуацию.И что потом может последовать. А ты тут причем ? )
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20.01.2022 13:05 Відповісти
При том бы должен быть твой наркоман...но оно верит дерьмаку,оставляя страну голой и босой перед большой войной...за что тебе отдельное спасибо -все жертвы на вас,зебилах-не отмолите...
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20.01.2022 13:26 Відповісти
А откуда такая уверенность ? То,что я против олигархов не означает,что мне нравится Зеленский .
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20.01.2022 13:30 Відповісти
Игорь...если бы ты был только против олигархов,то топил самую сволочь сначала -беню,который устроил Иловайск и ограбил ,с зелей,приват...но ты топишь Порошенко,который остановил кацапскую агрессию и ПВО вокруг Киева ,за свои деньги ,выставил..
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20.01.2022 13:39 Відповісти
Мне без разницы кто олигарх. Коломойский когда ему было выгодно - защищал свою территорию бизнеса в Украине. Когда стало выгодно подлизнуть расии,запросто подталкивал к этому украинцев. Так,что олигархи - это паразиты не имеющие ничего общего с моралью и патриотизмом. Поэтому они и олигархи,что им наплевать как получить деньги. Это не бизнес. Это чистой воды криминал на почве доступа к возможностям существующей власти.
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20.01.2022 13:46 Відповісти
Коломойский,когда ему было выгодно,устроил Иловайск...называй вещи своими именами)
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20.01.2022 13:53 Відповісти
Я не имею таких фактов. Но вполне согласен,что майдановцы после майдана ему и нахер нужны не были. Как и порошенковский парад украинцам.
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20.01.2022 13:57 Відповісти
Так посветись )иностранцы, о вашем Бене ,за Иловайск, как минимум два фильма уже сняли
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20.01.2022 14:02 Відповісти
Вот ты непонятливая )) Мне неинтересно кто там что натворил. Я знаю и так,что все они преступники. Разницы нет,кто.И нет привелегий. Они опасны. Все без исключения. - Готов клятву произнести ))))
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20.01.2022 14:06 Відповісти
Для каждого ,нормального,человека есть в жизни -белое,серое,чёрное и цветное...не знаю сколько тебе лет,но дерзай )
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20.01.2022 14:38 Відповісти
да чхать они хотели на всех....
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20.01.2022 12:15 Відповісти
Яке блюзнірство - піськограй-ЗЕшмаркля і дЄрЬмак....хай вам грець((((
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20.01.2022 11:02 Відповісти
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20.01.2022 11:08 Відповісти
Петлю на шию зе-гниді накинемо! А дрігатися буде, то ще заб'ємо у сраку патика, традицію "на палю" встигне як не вивчити, то відчути
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20.01.2022 11:30 Відповісти
поки що воно успішно надіває на всю Україну кокошніки.
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20.01.2022 13:03 Відповісти
Для Бубачки такие мероприятия, как пытка. Особенно мероприятия касающиеся Революции достоинства и войны на Донбассе. Все помнят, что оно делало в те времена и что говорило и где зарабатывало свое грязное бабло.
Вовочка, ты ничтожество. И скоро тебе придется отвечать за попытку построить в Украине диктатуру, а так же отвечать за сдачу нац. интересов Украины.
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20.01.2022 11:03 Відповісти
ПЕРША БЛЕДЯ НА ПІРАБОТКІ У КАЦАПІВ - опоЧЛЕНОЧКА :
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20.01.2022 11:06 Відповісти
опять без людей, отгородился и вручил цветы на камеру... лучше бы президент работал над обороной, а так то пока одни вшанування и красные ленточки
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20.01.2022 11:03 Відповісти
Своими такими показными действиями клован издевается над памятью подвига, совершенного погибшими защитниками Украины. Они же не пошлют куда подальше четырежды уклониста-говнокомандующего...
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20.01.2022 11:06 Відповісти
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20.01.2022 11:10 Відповісти
***
жоден президент ніколи не викликав такого почуття огиди на фізиологічному рівні !
їх любили або не любили, поважали чи зневажали, навіть ненавиділи...
це перший, яким гидують до присмаку гіркоти у горлі ,
як зеленою шмарклєю, яка прилетіла з чужого хворого носа і висить на рукаві...
(цитата)
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20.01.2022 11:58 Відповісти
Очень точная аналогия.
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20.01.2022 12:44 Відповісти
Мерзкое зрелище - выродок не способный понять всю полноту подвига киборгов,делает вид что ему не наплевать на защитников Украины.
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20.01.2022 11:06 Відповісти
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20.01.2022 11:11 Відповісти
Они решили взять изнутри ,благодаря полезным идиотам 73%, проголосовавших за "троянских "**@лошвилли,левченко,татарова,д'Ерьмака ,деркача ,портнова ки их МАРИОНЕТКУ -МОНИКУ ЗеБенски
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20.01.2022 11:07 Відповісти
Народ ! Не вірте цинічному блазню , який насміхався над Україною (порівнював з зіркою німецьких фільмів для дорослих , яких сам Зеленський напевне надивився раз такий обізнаний) ! ! ! Насміхався , курва , над Україною (Путін посунув трошки кордон) , над нашими захисниками , над всіма політиками (крім Путіна). Не вірте , блазню !
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20.01.2022 11:08 Відповісти
Чему не верить? Да на его рожу посмотреть, больее ничего не надо.
У моего кота точно такая же, когда ему лекарсто в пасть запихивают.
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20.01.2022 11:09 Відповісти
так народ і не вірить і нікому йому не вірив. Крім народу є ще нарід 73; "какая разница", вони навіть не знають що йде війна і на нас папали кацапи. В тіктоці і однокласникаї їм розповідають інше. Морські огірки розмножуються більш продуктивно чим сарана.
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20.01.2022 13:06 Відповісти
Дале мальчику по попе, аж возбудился бедный, цветы теперь надо патриотам погибшим носить.
Какая невыносимая каторга и унижение для Величного нелоха!
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20.01.2022 11:08 Відповісти
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20.01.2022 11:14 Відповісти
ладно Зеля актер это его профессия но представляю как тяжело было Ермаку показывать печаль на морде
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20.01.2022 11:09 Відповісти
І не соромно йому туди лізти, Краще б зі своїм малоросійським "кварталом" поїхав в Горлівку давати концерти.
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20.01.2022 11:18 Відповісти
ліцо грустноє...опухшоє...парашенка нє пасаділ...блінкен сєкаса сдєлал...тепер скумбрія в рот нє лєзєт
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20.01.2022 11:21 Відповісти
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20.01.2022 11:34 Відповісти
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20.01.2022 11:39 Відповісти
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20.01.2022 11:40 Відповісти
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20.01.2022 11:53 Відповісти
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20.01.2022 12:00 Відповісти
Совковый цирк ,очередное шоу, а военных чего туда нагнали и вручили по цветочку? Антураж для съемок президента? Или заодно охраняют мелкую задницу клоуна?
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20.01.2022 12:23 Відповісти
Почему их там бросили? Это же не Зеленский сделал.
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20.01.2022 12:27 Відповісти
Никто никого не бросал,люди воевали,а Зеленский вообще ничего не сделал, кроме как танцевал перед сепарами пока гибли защитники ДАП.
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20.01.2022 12:42 Відповісти
Это и есть совок. То что вы боитесь об этом говорить.
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20.01.2022 12:46 Відповісти
русский, не побоишься сказать чем и где в то время занимался Нелох?
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20.01.2022 17:53 Відповісти
Аргументируй что киборгов "бросили", задолбали рашистские высеры.
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20.01.2022 12:54 Відповісти
Ясно. Махровые патриоты даже не знают что там произошло.
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20.01.2022 12:56 Відповісти
Аргументируй, мне твое кацапское "ясно" на является аргументом.
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20.01.2022 12:58 Відповісти
Кацап, тогда воевали добровольцы,армии не было,это сентябрь 2014 года, поэтому бросить никто никого не мог.Люди не хотели оставлять позиции исключительно из за своей патриотической позиции.
Пока защитники ДАП удерживали оборону, строилась линия обороны в Песках,Водяному,Опитному, и возле шахти Бутивка.
Как ни тужаться казламордые оппаскудит Пороха все не выходит,даже в содружестве с клоуном - не выходит.Однако люди теперь понимают,кого хочет видеть мацква у власти в Украине.
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20.01.2022 13:11 Відповісти
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20.01.2022 12:45 Відповісти
Стреляный или не стреляный холостой патрон можно определить только по наколотому капсюлю.
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20.01.2022 12:57 Відповісти
Лицемір!

Еще Генрих Гейне говорил, что когда уходят Герои, на арену выходят Клоуны....😡
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20.01.2022 13:07 Відповісти
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20.01.2022 20:52 Відповісти
 
 