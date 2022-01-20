Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.
Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Біля Пам'ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни. Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї. Потому Президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона", - йдеться у повідомленні.
В ОП додали, що у церемонії вшанування також взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони України Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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загиблим кіборгам квіточки, а
живим кіборгам - тюрма
Генерал Марченко станом на жовтень 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 перебував у лавах «кіборгів» . Під час відвідин подарував Президенту України Петру Порошенку «оберіг кіборгів» - іграшку «Кузю». А уже в червні 2019 порушено крімінальну справу та арешт
Слава Кіборгам!
І мертвим, і живим !
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Далі може бути ядерний шантаж тактичною ЯЗ.
Вовочка, ты ничтожество. И скоро тебе придется отвечать за попытку построить в Украине диктатуру, а так же отвечать за сдачу нац. интересов Украины.
жоден президент ніколи не викликав такого почуття огиди на фізиологічному рівні !
їх любили або не любили, поважали чи зневажали, навіть ненавиділи...
це перший, яким гидують до присмаку гіркоти у горлі ,
як зеленою шмарклєю, яка прилетіла з чужого хворого носа і висить на рукаві...
(цитата)
У моего кота точно такая же, когда ему лекарсто в пасть запихивают.
Какая невыносимая каторга и унижение для Величного нелоха!
Пока защитники ДАП удерживали оборону, строилась линия обороны в Песках,Водяному,Опитному, и возле шахти Бутивка.
Как ни тужаться казламордые оппаскудит Пороха все не выходит,даже в содружестве с клоуном - не выходит.Однако люди теперь понимают,кого хочет видеть мацква у власти в Украине.
Еще Генрих Гейне говорил, что когда уходят Герои, на арену выходят Клоуны....😡