Наев обсудил подготовку оперативного состава с руководителем Многонационального координационного центра Стейбеком. ФОТОрепортаж

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с новоназначенным руководителем Многонационального координационного центра полковником Джонатаном Стейбеком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины в фейсбуке.

В ходе встречи стороны обсудили ряд проектов и направления дальнейшего сотрудничества, направленные на обеспечение подготовки оперативного состава с целью достижения Командованием объединенных сил ВС Украины оперативных возможностей.

Наев поблагодарил Многонациональный координационный центр за оказание практической помощи в подготовке оперативного состава Командования объединенных сил ВС Украины.

"Внедрение принципов руководства, принятых в странах-членах Североатлантического альянса, в современную систему руководства Силами обороны государства, согласование и имплементация штабных процедур НАТО в процессы планирования, применения и управления объединенными силами ВС Украины для нас сегодня являются важнейшими задачами", – подчеркнул Наев.

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Стороны также обсудили ряд вопросов безопасности ситуации в Украине, в частности, в районе проведения операции Объединенных сил.

В конце разговора генерал-лейтенант Сергей Наев и полковник Джонатан Стейбек договорились о сохранении положительной динамики сотрудничества и наращивании консультативно-совещательной и экспертной помощи от многонационального координационного центра.



Фото: Командование ОС ВСУ/фейсбук