Областную детскую больницу в Харькове ожидает глобальная реконструкция, - ОГА. ФОТО

Харьковскую областную детскую клиническую больницу ждет полная трансформация, предусматривающая расширение и открытие новых отделений, а также приобретение современного оборудования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь не о ремонте идет, речь о глобальной реконструкции для того, чтобы мы на выходе получили современную с новейшими технологиями, с новыми операционными, с новым медицинским оборудованием больницу, которая сможет предоставлять детям самое высокое качество медицинских услуг", - цитирует Синегубова пресс-служба областной администрации.

В частности, проект предусматривает открытие нового отделения онкогематологии, нового операционного блока для новорожденных и баклаборатории, реконструкцию консультативной поликлиники, создание отдельного приемного отделения и отделения экстренной помощи.

Также собираются реконструировать все инженерные сети, построить двухконтурную котельную, парковку для авто и вертолетную площадку для экстренных служб, открыть отель и благоустроить территорию. По предварительной оценке весь комплекс работ будет стоить примерно 1,8 млрд грн.

"Президент поставил четкую задачу: в каждой из областей должны появиться две совершенно новые больницы – медицинские центры для взрослых и детей. И эта больница, конечно, у нас в приоритете", – подчеркнул глава ОГА.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2022 году по программе "Большая стройка" стартует обновление и модернизация 48 областных клинических больниц для взрослых и детей.

Также читайте: Первую бетонную дорогу государственного значения построят в Черкасской области, - Служба автодорог



