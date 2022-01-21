Обласну дитячу лікарню в Харкові очікує глобальна реконструкція, - ОДА. ФОТО

Харківську обласну дитячу клінічну лікарню чекає повна трансформація, яка передбачає розширення і відкриття нових відділень, а також придбання сучасного обладнання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи заплановано провести за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Мова не про ремонти йде, мова про глобальну реконструкцію для того, щоб ми на виході отримали сучасну із новітніми технологіями, з новими операційними, з новим медичним обладнанням лікарню, яка зможе надавати дітям найвищу якість медичних послуг", - цитує Синєгубова пресслужба обласної адміністрації.

Зокрема, проєкт передбачає відкриття нового відділення онкогематології, нового операційного блоку для новонароджених і баклабораторії, реконструкцію консультативної поліклініки, створення окремого приймального відділення і відділення екстреної допомоги.

Також збираються реконструювати всі інженерні мережі, збудувати двоконтурну котельню, паркінг для авто і вертолітний майданчик для екстрених служб, відкрити готель і провести благоустрій територію. За попередньою оцінкою, весь комплекс робіт коштуватиме приблизно 1,8 млрд грн.

"Президент поставив чітке завдання: в кожній із областей мають з'явитися дві абсолютно нові лікарні – медичні центри для дорослих і дітей. І ця лікарня, звичайно, у нас у пріоритеті", - підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в 2022 році за програмою "Велике будівництво" стартує оновлення і модернізація 48 обласних клінічних лікарень для дорослих і дітей.

Читайте також: Першу бетонну дорогу державного значення збудують на Черкащині, - Служба автодоріг



