Захоронения украинских солдат, которых 80 лет считали пропавшими без вести, были найдены в Германии, - Кулеба. ФОТО

МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству. Строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен II Мировой войны. Местным это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как "Русское кладбище"", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали планы строительства. Они понимали, что кладбище никакое не русское, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы.

"Наши дипломаты вместе с местными активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места и достойного чествования всех жертв. Мы добились приостановки строительства и проведения тщательного исторического исследования, раскрывшего сенсацию", - продолжил министр.

После войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947-1948 годах были перезахоронены только 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам были прекращены, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования.

Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года. Именно украинские студенты нашли первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны). Среди них был и жетон №14683, который нашел студент Александр Глущенко. Жетон принадлежал украинскому солдату Ивану Пастернаку.

"Кроме Ивана Пастернака мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. с Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищем. На раскопках еще есть идентифицированные останки, поэтому в скором времени нас могут ожидать новые открытия. Раскопки будут продолжаться до марта 2022 года", - отметил глава МИД.

Кулеба пообещал обязательно обеспечить достойное чествование украинцев и других военнопленных, останки которых могут быть обнаружены в ходе раскопок. И продолжить требовать надлежащего признания и чествования их жертвы на международном уровне.



