Захоронения украинских солдат, которых 80 лет считали пропавшими без вести, были найдены в Германии, - Кулеба. ФОТО

МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству. Строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен II Мировой войны. Местным это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как "Русское кладбище"", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали планы строительства. Они понимали, что кладбище никакое не русское, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы.

"Наши дипломаты вместе с местными активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места и достойного чествования всех жертв. Мы добились приостановки строительства и проведения тщательного исторического исследования, раскрывшего сенсацию", - продолжил министр.

Также читайте: Власти Перемышля в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы возле Украинского военного кладбища, - УИНП. ФОТО

После войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947-1948 годах были перезахоронены только 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам были прекращены, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования.

Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года. Именно украинские студенты нашли первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны). Среди них был и жетон №14683, который нашел студент Александр Глущенко. Жетон принадлежал украинскому солдату Ивану Пастернаку.

"Кроме Ивана Пастернака мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. с Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищем. На раскопках еще есть идентифицированные останки, поэтому в скором времени нас могут ожидать новые открытия. Раскопки будут продолжаться до марта 2022 года", - отметил глава МИД.

Кулеба пообещал обязательно обеспечить достойное чествование украинцев и других военнопленных, останки которых могут быть обнаружены в ходе раскопок. И продолжить требовать надлежащего признания и чествования их жертвы на международном уровне.

Захоронения украинских солдат, которых 80 лет считали пропавшими без вести, были найдены в Германии, - Кулеба 01
Захоронения украинских солдат, которых 80 лет считали пропавшими без вести, были найдены в Германии, - Кулеба 02

Вторая мировая война (429) захоронения (225) Кулеба Дмитрий (2881)
+9
І скільки мільйонів українців загинули, захищаючи інтереси Росії...це я до українців Росії у першу чергу звертаюсь...
21.01.2022 14:09 Ответить
+7
правильну справу хлопці роблять по людськи ховаючи решти радянських солдатів. і не важливо якої національності вони були. навіть орки повинні бути нормально поховані як тоді так і зараз
21.01.2022 14:03 Ответить
+7
а ведь там и русские могут быть, русские-совецкие..., но раше на своих солдат насрать было есть и будет..., они из дня памяти 9-мая сделали балаган ряженых, так что им какие-то старые кости, которые никак не вписываются в большой и веселый карнавал, который они называют "день победы"
21.01.2022 14:13 Ответить
що до них звертатися ,вони асимільовані касапами і втратили коріння.
21.01.2022 14:33 Ответить
Польских офицеров расстрелянных НКВДистами в ССсре дохлом нашли в 4 местах дохлого Совка...в Осташкове,Старобельске,под Харьковом и местечке Раубичи под Минском...,а расстрелы в Катыни то отдельная тема...
21.01.2022 14:27 Ответить
Украинцев угнанных в Германию.после оккупации Украины в 1941-42 гг было около 6 миллионов....,в основном молодые девушки 1924-1928 гг рождения...
21.01.2022 14:31 Ответить
Для кацапів це хфантастика щоб кості їх пращурів хтось шукав і ВШАНОВУВАВ - там навіть до живих відносяться як до собак, Максім помєр, ну і хрєн з ним (С)
От в цьому і різниця між нами - європейцями українцями і азіатами московитами.
21.01.2022 14:32 Ответить
Крысы кремлевские прикрыли свою ЖО....от Гитлера Латвией Литвой Эстонией Украиной Молдавией и Белоруссией...,захваченных ПОЛНОСТЬЮ Вермахтом...,зато Гитлер не захватывал рюсскае говно...,историки говорять всего 10% чЛенинградской Новгородской и Мацковской области захватил брат Молотова,Риббентроп...
21.01.2022 14:38 Ответить
Украина не РАБссия и никогда ею не была до 18 века...сказал еще Карл Маркс в середине 19 века...,вопрос почему знаменитый коммунист считал РАБссию РАБами..а Украинцев Свободными Людьми......задайте себе САМИ...
21.01.2022 14:49 Ответить
Илья Репненко знаменитый художник 20 века...прочитал труды Карла Маркса и сказал ....РАБссия Лапотная,это круче Америки...
21.01.2022 14:59 Ответить
моя рідна тітка з Сумщини, після примусового заслання за окупації німцями та праці на німецьких, людяних, панів у Німеччині, коли у 45му повернулася на Батьківщину та згадала-порівняла совєцьке лайно з Рейхом, незабаром втекла до Львова, якнайближче, наскільки тоді було можливо, до оккупанта-німця.. там на Львівщині і залишилася.. отакий він - чЄловЄколюбивий Совок..(
21.01.2022 16:11 Ответить
В братській могилі було 772 поховання, 450 москалі "перепоховали" десь -кудись, а 300 за старою москальською звичкою просто засипали двометровим шаром піску, аби могили очі не муляли, і забули. Це називається -віддячити за "отданный долг Отчизне".
22.01.2022 18:57 Ответить
 
 