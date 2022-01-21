Умер известный волонтер Антон Дубишин. ФОТО

20 января скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин. У мужчины было парализовано практически все тело, но это не помешало ему помогать другим.

Об этом сообщается в Фейсбуке Антона Дубишина, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин, которого также называли "человеком без тела" и сравнивали с известным мотивационным тренером Ником Вуйчичем.

Антон Дубишин жил с тяжелой формой инвалидности, врачи поставили ему диагноз спинная мышечная атрофия Верднига-Гофмана, из-за которой он мог двигать одним пальцем левой руки и головой. Это не помешало ему заниматься активной волонтерской и общественной деятельностью, писать стихи и издавать книги.

Он посещал с мотивационными выступлениями тюрьмы и центры реабилитации наркозависимых, проводил концерты и собирал помощь для детдомов и интернатов. Кроме того, он активно поддерживал украинских военнослужащих и неоднократно участвовал в сборе средств на продуктовые пайки, инструменты и снаряжение.



