Умер известный волонтер Антон Дубишин. ФОТО
20 января скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин. У мужчины было парализовано практически все тело, но это не помешало ему помогать другим.
Об этом сообщается в Фейсбуке Антона Дубишина, передает Цензор.НЕТ.
В Киеве скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин, которого также называли "человеком без тела" и сравнивали с известным мотивационным тренером Ником Вуйчичем.
Антон Дубишин жил с тяжелой формой инвалидности, врачи поставили ему диагноз спинная мышечная атрофия Верднига-Гофмана, из-за которой он мог двигать одним пальцем левой руки и головой. Это не помешало ему заниматься активной волонтерской и общественной деятельностью, писать стихи и издавать книги.
Он посещал с мотивационными выступлениями тюрьмы и центры реабилитации наркозависимых, проводил концерты и собирал помощь для детдомов и интернатов. Кроме того, он активно поддерживал украинских военнослужащих и неоднократно участвовал в сборе средств на продуктовые пайки, инструменты и снаряжение.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слабкий фізично - сильний духовно!
Сочивай з миром!
Земля тобi пухом, та царства небесного...
якого не вистачає багатьом
Слава Україні!
Героям Слава!
мав сильну волю, велике бажання, щедре сердце і Душу...тепер вже безсмертну...
нехай Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…! Вічна і світла пам'ять
Нещодавно трапилася мені телепередача, в якій розповідалося про нього. Оптимізм, наполегливість і жодного розпачу...
Спочивай з миром, синку....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!