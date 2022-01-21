РУС
Умер известный волонтер Антон Дубишин. ФОТО

20 января скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин. У мужчины было парализовано практически все тело, но это не помешало ему помогать другим.

Об этом сообщается в Фейсбуке Антона Дубишина, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве скончался 31-летний волонтер Антон Дубишин, которого также называли "человеком без тела" и сравнивали с известным мотивационным тренером Ником Вуйчичем.

Антон Дубишин жил с тяжелой формой инвалидности, врачи поставили ему диагноз спинная мышечная атрофия Верднига-Гофмана, из-за которой он мог двигать одним пальцем левой руки и головой. Это не помешало ему заниматься активной волонтерской и общественной деятельностью, писать стихи и издавать книги.

Он посещал с мотивационными выступлениями тюрьмы и центры реабилитации наркозависимых, проводил концерты и собирал помощь для детдомов и интернатов. Кроме того, он активно поддерживал украинских военнослужащих и неоднократно участвовал в сборе средств на продуктовые пайки, инструменты и снаряжение.

Умер известный волонтер Антон Дубишин 01
Умер известный волонтер Антон Дубишин 02

Покойся с миром, сильный человек с великим сердцем
21.01.2022 15:59 Ответить
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
21.01.2022 15:58 Ответить
21.01.2022 16:02 Ответить
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
21.01.2022 15:58 Ответить
Покойся с миром, сильный человек с великим сердцем
21.01.2022 15:59 Ответить
21.01.2022 16:02 Ответить
Царство Небесне, добрій, вольовій людині з великим серцем, з великою любов'ю до України!
21.01.2022 16:02 Ответить
сильній человек делал дело что подсказівало большое сердце вклоняємось та пам'ятаємо
21.01.2022 16:03 Ответить
В нездоровому тілі - здоровий дух!
Слабкий фізично - сильний духовно!

Сочивай з миром!
21.01.2022 16:33 Ответить
Светлая память ...
21.01.2022 16:05 Ответить
Великою людиною можна бути, навiть займаючи мало мiсця на цiй землi.
Земля тобi пухом, та царства небесного...
21.01.2022 16:05 Ответить
Виходить щоб бути Людиною не обов"язково мати здоров"я. Спочивай з миром, козаче! Світла пам"ять.....
21.01.2022 16:05 Ответить
Людина сильного духа,
якого не вистачає багатьом

Слава Україні!
Героям Слава!
21.01.2022 16:05 Ответить
Вічна пам'ять сильного духом патріота
21.01.2022 16:06 Ответить
21.01.2022 16:06 Ответить
21.01.2022 16:08 Ответить
Светлая память... Я бы наверное так не смог.(
21.01.2022 16:15 Ответить
как жаль, смотрела про него фильм..., он за свою короткую жизнь, да еще с такой формой инвалидности столько смог и сделал, что и не снилось многим здоровым и богатым..., еще один Человек ушел...
21.01.2022 16:17 Ответить
не мав сил... не мав здоров"я... не мав мільонів...
мав сильну волю, велике бажання, щедре сердце і Душу...тепер вже безсмертну...

нехай Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…! Вічна і світла пам'ять
21.01.2022 16:18 Ответить
Хай спочиває у мирі цей добрий чоловік.
---------------------------------------------
Нещодавно трапилася мені телепередача, в якій розповідалося про нього. Оптимізм, наполегливість і жодного розпачу...
21.01.2022 16:23 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
21.01.2022 16:44 Ответить
R.I.P.
21.01.2022 16:56 Ответить
..такі люди для Держави роблять у тисячу разів більше ніж карликовий пудель з ОПи зі своїми кротами....(
21.01.2022 17:45 Ответить
Светлая память. Мощный человек был
22.01.2022 13:34 Ответить
Яке велике серце билося в цьому кволому тілі та яка сила духу!
Спочивай з миром, синку....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
22.01.2022 14:41 Ответить
Світла пам"ять Сильній Людині .......
22.01.2022 15:00 Ответить
Покойся с миром. 😢
22.01.2022 17:23 Ответить
Лучший...
22.01.2022 19:27 Ответить
 
 