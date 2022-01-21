Помер відомий волонтер Антон Дубішин. ФОТО

20 січня помер 31-річний волонтер Антон Дубішин. У чоловіка було паралізоване практично все тіло, але це не завадило йому допомагати іншим.

У Києві помер 31-річний волонтер Антон Дубішин, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.

Антон Дубішин жив із важкою формою інвалідності, лікарі поставили йому діагноз спинна м’язова атрофія Вердніга-Гофмана, через яку він міг рухати лише одним пальцем лівої руки та головою. Це не завадило йому займатися активною волонтерською та громадською діяльністю, писати вірші та видавати книги.

Він відвідував з мотиваційними виступами в’язниці та центри реабілітації наркозалежних, проводив концерти та збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів. Крім того, він активно підтримував українських військовослужбовців і неодноразово брав участь у збиранні коштів на продуктові пайки, інструменти та спорядження.



