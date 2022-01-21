Помер відомий волонтер Антон Дубішин. ФОТО
20 січня помер 31-річний волонтер Антон Дубішин. У чоловіка було паралізоване практично все тіло, але це не завадило йому допомагати іншим.
Про це повідомляється у фейсбуку Антона Дубішина, передає Цензор.НЕТ.
У Києві помер 31-річний волонтер Антон Дубішин, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.
Антон Дубішин жив із важкою формою інвалідності, лікарі поставили йому діагноз спинна м’язова атрофія Вердніга-Гофмана, через яку він міг рухати лише одним пальцем лівої руки та головою. Це не завадило йому займатися активною волонтерською та громадською діяльністю, писати вірші та видавати книги.
Він відвідував з мотиваційними виступами в’язниці та центри реабілітації наркозалежних, проводив концерти та збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів. Крім того, він активно підтримував українських військовослужбовців і неодноразово брав участь у збиранні коштів на продуктові пайки, інструменти та спорядження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слабкий фізично - сильний духовно!
Сочивай з миром!
Земля тобi пухом, та царства небесного...
якого не вистачає багатьом
Слава Україні!
Героям Слава!
мав сильну волю, велике бажання, щедре сердце і Душу...тепер вже безсмертну...
нехай Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…! Вічна і світла пам'ять
---------------------------------------------
Нещодавно трапилася мені телепередача, в якій розповідалося про нього. Оптимізм, наполегливість і жодного розпачу...
Спочивай з миром, синку....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!