Помер відомий волонтер Антон Дубішин. ФОТО

20 січня помер 31-річний волонтер Антон Дубішин. У чоловіка було паралізоване практично все тіло, але це не завадило йому допомагати іншим.

Про це повідомляється у фейсбуку Антона Дубішина, передає Цензор.НЕТ.

У Києві помер 31-річний волонтер Антон Дубішин, якого також називали "людиною без тіла" та порівнювали з відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем.

Антон Дубішин жив із важкою формою інвалідності, лікарі поставили йому діагноз спинна м’язова атрофія Вердніга-Гофмана, через яку він міг рухати лише одним пальцем лівої руки та головою. Це не завадило йому займатися активною волонтерською та громадською діяльністю, писати вірші та видавати книги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Шетілова потрапила до реанімації та потребує допомоги

Він відвідував з мотиваційними виступами в’язниці та центри реабілітації наркозалежних, проводив концерти та збирав допомогу для дитбудинків та інтернатів. Крім того, він активно підтримував українських військовослужбовців і неодноразово брав участь у збиранні коштів на продуктові пайки, інструменти та спорядження.

Помер відомий волонтер Антон Дубішин 01
Помер відомий волонтер Антон Дубішин 02

Київ (20027) смерть (6812) волонтери (1351) Осока Ян (1495) Дубішин Антон (6)
+86
Покойся с миром, сильный человек с великим сердцем
показати весь коментар
21.01.2022 15:59 Відповісти
+79
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
21.01.2022 15:58 Відповісти
+55
показати весь коментар
21.01.2022 16:02 Відповісти
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
21.01.2022 15:58 Відповісти
Покойся с миром, сильный человек с великим сердцем
показати весь коментар
21.01.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:02 Відповісти
Царство Небесне, добрій, вольовій людині з великим серцем, з великою любов'ю до України!
показати весь коментар
21.01.2022 16:02 Відповісти
сильній человек делал дело что подсказівало большое сердце вклоняємось та пам'ятаємо
показати весь коментар
21.01.2022 16:03 Відповісти
В нездоровому тілі - здоровий дух!
Слабкий фізично - сильний духовно!

Сочивай з миром!
показати весь коментар
21.01.2022 16:33 Відповісти
Светлая память ...
показати весь коментар
21.01.2022 16:05 Відповісти
Великою людиною можна бути, навiть займаючи мало мiсця на цiй землi.
Земля тобi пухом, та царства небесного...
показати весь коментар
21.01.2022 16:05 Відповісти
Виходить щоб бути Людиною не обов"язково мати здоров"я. Спочивай з миром, козаче! Світла пам"ять.....
показати весь коментар
21.01.2022 16:05 Відповісти
Людина сильного духа,
якого не вистачає багатьом

Слава Україні!
Героям Слава!
показати весь коментар
21.01.2022 16:05 Відповісти
Вічна пам'ять сильного духом патріота
показати весь коментар
21.01.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:08 Відповісти
Светлая память... Я бы наверное так не смог.(
показати весь коментар
21.01.2022 16:15 Відповісти
как жаль, смотрела про него фильм..., он за свою короткую жизнь, да еще с такой формой инвалидности столько смог и сделал, что и не снилось многим здоровым и богатым..., еще один Человек ушел...
показати весь коментар
21.01.2022 16:17 Відповісти
не мав сил... не мав здоров"я... не мав мільонів...
мав сильну волю, велике бажання, щедре сердце і Душу...тепер вже безсмертну...

нехай Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…! Вічна і світла пам'ять
показати весь коментар
21.01.2022 16:18 Відповісти
Хай спочиває у мирі цей добрий чоловік.
---------------------------------------------
Нещодавно трапилася мені телепередача, в якій розповідалося про нього. Оптимізм, наполегливість і жодного розпачу...
показати весь коментар
21.01.2022 16:23 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
показати весь коментар
21.01.2022 16:44 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
21.01.2022 16:56 Відповісти
..такі люди для Держави роблять у тисячу разів більше ніж карликовий пудель з ОПи зі своїми кротами....(
показати весь коментар
21.01.2022 17:45 Відповісти
Светлая память. Мощный человек был
показати весь коментар
22.01.2022 13:34 Відповісти
Яке велике серце билося в цьому кволому тілі та яка сила духу!
Спочивай з миром, синку....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
показати весь коментар
22.01.2022 14:41 Відповісти
Світла пам"ять Сильній Людині .......
показати весь коментар
22.01.2022 15:00 Відповісти
Покойся с миром. 😢
показати весь коментар
22.01.2022 17:23 Відповісти
Лучший...
показати весь коментар
22.01.2022 19:27 Відповісти
 
 