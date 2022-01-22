Волонтер Константин Мыско умер сегодня во Львове. ФОТО

Сегодня, 22 января, во Львове умер настоящий патриот своего государства, волонтер Константин Мыско.

Об этом волонтер Валентина Полончевская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Друзья. С грустью сообщаем, что сегодня умер наш собрат Кость Мыско. Волонтер, настоящий патриот своего государства. Человек, который увлекался дружбой. О таких людях говорят - пример! Это огромная потеря для нас всех, кто его знал, и для его родных людей", – написала Полончевская.

Смотрите также: Умер известный волонтер Антон Дубишин. ФОТО











Желающие могут помочь денежными средствами на захоронение волонтера.

Карта для помощи:

5457082226870181

Мыско Константин

"Пожалуйста, сделайте примечание, что средства на погребение. И помолитесь за него. О похоронах будет сообщено дополнительно", - отметила Полончевская.