Волонтер Константин Мыско умер сегодня во Львове. ФОТО

Сегодня, 22 января, во Львове умер настоящий патриот своего государства, волонтер Константин Мыско.

Об этом волонтер Валентина Полончевская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Друзья. С грустью сообщаем, что сегодня умер наш собрат Кость Мыско. Волонтер, настоящий патриот своего государства. Человек, который увлекался дружбой. О таких людях говорят - пример! Это огромная потеря для нас всех, кто его знал, и для его родных людей", – написала Полончевская.

Желающие могут помочь денежными средствами на захоронение волонтера.

Карта для помощи:

5457082226870181

Мыско Константин

"Пожалуйста, сделайте примечание, что средства на погребение. И помолитесь за него. О похоронах будет сообщено дополнительно", - отметила Полончевская.

Львов (4623) волонтеры (2652)
+34
22.01.2022 13:03 Ответить
+21
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
22.01.2022 13:18 Ответить
+18
Странные смерти волонтеров подозрительны...
22.01.2022 13:43 Ответить
22.01.2022 13:03 Ответить
розкажіть більше про нього
22.01.2022 13:17 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
22.01.2022 13:18 Ответить
Царство небесное....
А отчего умер? Болел?
22.01.2022 13:39 Ответить
Странные смерти волонтеров подозрительны...
22.01.2022 13:43 Ответить
22.01.2022 14:17 Ответить
Уходят ТЕ, на которых можно было положиться в трудную минуту ... ((
22.01.2022 14:50 Ответить
Друзья, поможем кто сколько может, считаю что даже самая маленькая сумма не будет лишней, ведь даже большая, полноводная река берет начало с маленьких ручейков.
22.01.2022 14:52 Ответить
Спочивай з миром, Костянтине...
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
22.01.2022 14:56 Ответить
С.У.М.
22.01.2022 15:19 Ответить
Герої не вмирають
22.01.2022 17:43 Ответить
Сумно. Вічна пам'ять.
Таких людей треба вважати загиблими на війні. Бо організми не витримують довгих років напруги.
22.01.2022 18:12 Ответить
згоряєм!
прощай побратиме!
22.01.2022 18:37 Ответить
 
 