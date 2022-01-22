Волонтер Константин Мыско умер сегодня во Львове. ФОТО
Сегодня, 22 января, во Львове умер настоящий патриот своего государства, волонтер Константин Мыско.
Об этом волонтер Валентина Полончевская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Друзья. С грустью сообщаем, что сегодня умер наш собрат Кость Мыско. Волонтер, настоящий патриот своего государства. Человек, который увлекался дружбой. О таких людях говорят - пример! Это огромная потеря для нас всех, кто его знал, и для его родных людей", – написала Полончевская.
Желающие могут помочь денежными средствами на захоронение волонтера.
Карта для помощи:
5457082226870181
Мыско Константин
"Пожалуйста, сделайте примечание, что средства на погребение. И помолитесь за него. О похоронах будет сообщено дополнительно", - отметила Полончевская.
А отчего умер? Болел?
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Таких людей треба вважати загиблими на війні. Бо організми не витримують довгих років напруги.
прощай побратиме!