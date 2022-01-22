УКР
Волонтер Костянтин Миско помер сьогодні у Львові. ФОТО

Сьогодні, 22 січня, у Львові помер справжній патріот своєї держави, волонтер Костянтин Миско.

Про це волонтер Валентина Полончевська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі. З сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть - приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав та для його рідних людей", - написала Полончевська.

Бажаючі можуть допомогти коштами на поховання волонтера.

Карта для допомоги:

5457082226870181

Миско Костянтин

"Будь ласка зробіть примітку, що кошти на поховання. І помоліться за нього. Про похорон буде повідомлено додатково", - зазначила Полончевська.

Львів волонтери
+34
показати весь коментар
22.01.2022 13:03 Відповісти
+21
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
22.01.2022 13:18 Відповісти
+18
Странные смерти волонтеров подозрительны...
показати весь коментар
22.01.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 13:03 Відповісти
розкажіть більше про нього
показати весь коментар
22.01.2022 13:17 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
22.01.2022 13:18 Відповісти
Царство небесное....
А отчего умер? Болел?
показати весь коментар
22.01.2022 13:39 Відповісти
Странные смерти волонтеров подозрительны...
показати весь коментар
22.01.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:17 Відповісти
Уходят ТЕ, на которых можно было положиться в трудную минуту ... ((
показати весь коментар
22.01.2022 14:50 Відповісти
Друзья, поможем кто сколько может, считаю что даже самая маленькая сумма не будет лишней, ведь даже большая, полноводная река берет начало с маленьких ручейков.
показати весь коментар
22.01.2022 14:52 Відповісти
Спочивай з миром, Костянтине...
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
показати весь коментар
22.01.2022 14:56 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
С.У.М.
22.01.2022 15:19 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
22.01.2022 17:43 Відповісти
Сумно. Вічна пам'ять.
Таких людей треба вважати загиблими на війні. Бо організми не витримують довгих років напруги.
показати весь коментар
22.01.2022 18:12 Відповісти
згоряєм!
прощай побратиме!
показати весь коментар
22.01.2022 18:37 Відповісти
 
 