Волонтер Костянтин Миско помер сьогодні у Львові. ФОТО

Сьогодні, 22 січня, у Львові помер справжній патріот своєї держави, волонтер Костянтин Миско.

Про це волонтер Валентина Полончевська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі. З сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть - приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав та для його рідних людей", - написала Полончевська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер відомий волонтер Антон Дубішин. ФОТО











Бажаючі можуть допомогти коштами на поховання волонтера.

Карта для допомоги:

5457082226870181

Миско Костянтин

"Будь ласка зробіть примітку, що кошти на поховання. І помоліться за нього. Про похорон буде повідомлено додатково", - зазначила Полончевська.