Волонтер Костянтин Миско помер сьогодні у Львові. ФОТО
Сьогодні, 22 січня, у Львові помер справжній патріот своєї держави, волонтер Костянтин Миско.
Про це волонтер Валентина Полончевська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі. З сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть - приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав та для його рідних людей", - написала Полончевська.
Бажаючі можуть допомогти коштами на поховання волонтера.
Карта для допомоги:
5457082226870181
Миско Костянтин
"Будь ласка зробіть примітку, що кошти на поховання. І помоліться за нього. Про похорон буде повідомлено додатково", - зазначила Полончевська.
А отчего умер? Болел?
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Таких людей треба вважати загиблими на війні. Бо організми не витримують довгих років напруги.
прощай побратиме!