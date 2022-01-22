РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9257 посетителей онлайн
Новости Фото
18 089 71

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожье. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, в  Запорожье глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины.

Владимир Зеленский также примет участие в открытии вантового моста через реку Днепр, возведенного в рамках Национальной программы "Велике будівництво".

Читайте также: Выполним долг перед будущими поколениями – сохраним Независимость и Соборность Украины, - Зеленский

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожье 01

Автор: 

визит (3147) Запорожье (2738) Зеленский Владимир (21666) Запорожская область (3443)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
добре що міст ще на тимчасових опорах
показать весь комментарий
22.01.2022 13:42 Ответить
+22
показать весь комментарий
22.01.2022 14:00 Ответить
+21
А до Харкова - нє???
Сцикотно???
Міцний, пля, горішок… верховний…
показать весь комментарий
22.01.2022 13:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре що міст ще на тимчасових опорах
показать весь комментарий
22.01.2022 13:42 Ответить
большие деньги выделены на ремонт шоссе М-14: Одесса - Мелитополь - Новоазовск (оккупирован) - Таганрог (рашка) для "сухопутного коридора" в Крым и Приднестровье

ду-май-те кто предатель
показать весь комментарий
22.01.2022 14:32 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 19:18 Ответить
Що за гіперактивність?...
показать весь комментарий
22.01.2022 13:43 Ответить
ну как,там же основной ватный лохторат.надо успеть перехватить из под носа оппажоппы
показать весь комментарий
22.01.2022 14:13 Ответить
Дерьмачелло как обычно не отходит ни на шаг. У них там с Ленкой и "тройничёк" наверное.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:30 Ответить
Ну, дык, тількі-но відкачали від коксу. Треба встигнути до чергової дози!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:44 Ответить
Ну все,жди біди!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:44 Ответить
Та тьху на Вас . Цей міст вже пережив не одну біду. Досить.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:14 Ответить
А що в Запоріжжі більше біди ждати нема звідки?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:29 Ответить
Я ніякої біди жодному місту в Україні не бажаю. Тут, правда, від мого бажання мало що залежить, на жаль...
показать весь комментарий
22.01.2022 14:32 Ответить
Запоріжці та уронітє вже недолуге з мосту!!! Може хоч так позбудемося торча-бідосика.
Та хоч би хто язика вирвав тому недолугому...
показать весь комментарий
22.01.2022 14:39 Ответить
туда всех желающих не пускали
показать весь комментарий
22.01.2022 17:13 Ответить
вопрос отставки зеленского надо решать в Киеве
показать весь комментарий
22.01.2022 17:13 Ответить
А до Харкова - нє???
Сцикотно???
Міцний, пля, горішок… верховний…
показать весь комментарий
22.01.2022 13:45 Ответить
в Харкові "нападут"
показать весь комментарий
22.01.2022 13:56 Ответить
Верховный Харьков уже сдал
показать весь комментарий
22.01.2022 14:27 Ответить
Действительно.первое что должен был сделать после своего изрыгания за Харьков.прибыть туда как и весь юго-восток и выступить.что ни одному кацапу легкой прогулки в Украине не будет и враг будет уничтожен! заявить что проводятся все мероприятия по ...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:49 Ответить
йому в Запоріжжі кришкою рояля причандалля затиснули
показать весь комментарий
23.01.2022 11:56 Ответить
так мост же не закончен вроде?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:48 Ответить
Так можна буде ще раз приїхати відкрити 🙂
Піпл схаває
показать весь комментарий
22.01.2022 13:55 Ответить
Так, ще не закінчили. Це тільки половина(одна полоса). Дай Боже, щоб знову не заморозили будівництво.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:12 Ответить
Дай боже скумбрію по 7.50
показать весь комментарий
22.01.2022 14:30 Ответить
Пусть ещё заедет в заповедник Камьяна могила . Там надо бы получить охрану ЮНЕСКО и построить забор от воров
показать весь комментарий
22.01.2022 13:49 Ответить
лучше не надо, иначе Вовачка сделает оградку на "Камьяной могиле"
показать весь комментарий
22.01.2022 14:35 Ответить
пошел разгон по ТГ что венидиктову будут снимать. посмотрим.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:54 Ответить
за однодневный отпуск?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:15 Ответить
Если ее снимут, будет бАКАНОВ. Та же зеленая шняга. Сумно.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:15 Ответить
а що в Запоріжжі вже літо? Потягнувся "на юга"
показать весь комментарий
22.01.2022 13:54 Ответить
" з робочою поїздкою .." Невже справді щось ручками поробе , чи як завжди одна трепотня ?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:57 Ответить
Там начебто у Хвірташа облгаз забирають.....по області йде перезаключення договорів на постачання газу....а міст звичайно жалко...скільки бабла вбухано,і все коту під хвіст
показать весь комментарий
22.01.2022 14:15 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 14:00 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 16:50 Ответить
"весільний генерал"
показать весь комментарий
22.01.2022 14:00 Ответить
вєсь в дєлах государствєнних, акі пчєла... не то шо вваш барига всьо варавал та варавал
показать весь комментарий
22.01.2022 14:12 Ответить
Да,пчела-кокосная.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:39 Ответить
То він здоровкаєтья з Януковичем?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:19 Ответить
Массовку из "восторженных избирателей" уже нагнали.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:19 Ответить
В маске то точно не овощ?)
показать весь комментарий
22.01.2022 14:21 Ответить
Годовщина строительства запорожских мостов: как за 17 лет главный "долгострой" страны стал главным объектом программы президента

Ровно 17 лет назад - 30 августа 2004 года в Запорожье началось строительство новой автомагистрали через р. Днепр.

Прошло 17 лет. За то время, проект подорожал почти в 10 раз, а сам объект прославился на всю страну, получив название "главный долгострой Украины".

https://www.061.ua/news/3193036/godovsina-stroitelstva-zaporozskih-mostov-kak-za-17-let-glavnyj-dolgostroj-strany
показать весь комментарий
22.01.2022 14:21 Ответить
Яка однакова міміка у всіх, крім зустрічаючого (він у масці, тому не зрозуміло). На чому базується така надвеличність по відношенню до людей? Звідки таки замашки схожі за сюжетами із фільма "Бригада".
показать весь комментарий
22.01.2022 14:22 Ответить
Начинаю переживать за Запорожье. Ведь прилет этого косовороточного дегенерата ничего хорошего не сулит городу: может мост рухнуть или сгореть какое-то важное здание
показать весь комментарий
22.01.2022 14:24 Ответить
Его янукович встречает что ли? Ростов?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:28 Ответить
Это случайно не янукович его приветствует??! Вообще какого шляться по стране, сиди в ОП и не произноси ничего!!! От твоих слов только один вред!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:28 Ответить
Сенатор від демократів, який щойно повернувся з України, заявив CNN, що Зеленський виглядає більш зацікавленим атакувати Байдена у твіттері, аніж захищати власну країну. © омелян
показать весь комментарий
22.01.2022 14:28 Ответить
Сенатор в десяточку влучив! (((
показать весь комментарий
22.01.2022 14:35 Ответить
кстати, зеля летает тем самолетом который он "передал" ВСУ больше года назад
показать весь комментарий
22.01.2022 14:29 Ответить
​​🏛️Интересное кино получается. Издание "Украинская правда" опубликовало расследование, согласно которому Елена Зеленская с детьми и друзьями ездила на отдых на Сейшельские острова, где расслаблялась в отеле с персональним пляжем за 1000 долларов США в день. Расследование УП оставило открытым вопрос, ездил ли с семьей на Сейшелы сам Владимир Зеленский?



🤔Учитывая, что Зеленский это тип мужа-подкаблучника (это извесно всему Офису президента и многим журналистам), вариант раздельного отдыха четы Зеленских выглядит весьма странно. Что там случилось?



👀Наши источники сообщают, что Зеленский на Сейшелах с первой леди был, но всего два дня. Летал он туда частным чартером. И вот это наиболее интересно.



🛩️Зеленский летал на Сейшелы чартером, той самой кампании, самолетом которой он летал в Оман. Припоминаете эту историю?



🤦🏼То есть, сенсация! Зеленский летал на Сейшелы и назад самолетом Медведчука! Что там нам рассказывают? Санкции? Угольное дело? Домашний арест?



🇬🇧Почему эту деталь не сообщила УП? Потому что ей этого не сказали, и намекнули что в эту сторону лезть не нужно. Кто? Те же, кто слил в прессу детали операции по "вагнеровцам". Британская МИ-6.



🤗Зеленский крупно подставился вояжем на Сейшелы и западные союзники этим сразу же воспользовались. Опубликованное расследованте УП, это "китайское предупреждение", проще - шантаж. Это грубый намек ОП, что последний пазл этого узора находится в нужных руках и в любой момент он может быть опубликован.



😎Как эту информацию используют англичане и их союзники американцы? Да скоро увидим.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:30 Ответить
Как отмечается, в Запорожье глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины. Источник:
сначала подумал, что он работать поехал, а оказалось в Запорожье тамада нужен на торжественные мероприятия. Ну и побухать однозначно поехал. Надеюсь играть на рояле он не будет.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:34 Ответить
здалося що його янукович зустрічає в масці...
показать весь комментарий
22.01.2022 14:36 Ответить
Молодчага Вовочка, работает и по ресторанам не отмечает свои здобутки.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:47 Ответить
Прошу редакцию "Цензор нет" не засорять ленту инормацией о перемещении внутри Украины, этого недоношенного Наполеона, ибо все его визиты имеют цель искючительно пиара "величайшего лидера современности". Мне кажется если осел оманский изчезнет, любопытство общества будет связано только с интригой, на каком он курорте. А через неделю никто даже не обратит внимание на его отсутствие. Вот была бы веселуха если его молдоване похитили и выпустили в лесу под Брянском..., через три года.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:58 Ответить
Ні, зельцмана похітять цыганы! Який там ліс під Брянськом?! Вони поки з нього всі його бабшори не зтрясуть, на ростов голяка не відпустять!

с
показать весь комментарий
22.01.2022 16:11 Ответить
это там не януковощ его встречает уже?)) похож...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:00 Ответить
аааааааааааа - ха-ха (см. ниже... я тоже так написал ))))))
показать весь комментарий
22.01.2022 15:18 Ответить
боба вытри пот со лба! от работы кони дохнут! не перетрудись работник. да! и ждем новых селфи и постов, о том как ты в запорожье одним пальцем на пианино старый хит сбацал. Паганини тот четырьмя пальцами на одной струне только мог, а ты одним пальцем по всему концертному большому фортепиано могешь. человечище! мамкин политег!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:06 Ответить
под доместосом с хлором)
показать весь комментарий
22.01.2022 15:06 Ответить
Открытие Зеленским моста в Запорожье воспринимается как победа Усика над Джошуа
показать весь комментарий
22.01.2022 15:11 Ответить
Вы недооцениваете, это победа "величайшего" над гравитацией!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:17 Ответить
Последнего диктатора Украины
показать весь комментарий
22.01.2022 15:27 Ответить
это точно в Запорожье? )))
а как будто януковощ в ростове встречает ))))))
(это только мне.... показалось???)))))))))))))))))))

показать весь комментарий
22.01.2022 15:17 Ответить
Какой тот полумерок мерзкий ... фу, гыдота.
С мужем приехал.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:42 Ответить
А вот и ростов. Здесь все свои. Витьок овощ, дерьмак. и типо охранник от каломойского. Жди передоза, бубочка...
показать весь комментарий
22.01.2022 16:17 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 15:28 Ответить
Два долгожданных у нас моста,третий на подходе!!!А коменты ОДИ ТУПЕЕ ДРУГОГО!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 15:36 Ответить
Парашенцы опять слюной быжжут, да да а Вова смог
показать весь комментарий
22.01.2022 20:24 Ответить
Все что вова может, это обдристать портки в очередной раз. Он без надзора ермака даже поссать отойти не может. Об это безхребетное чмо только ленивый ноги не вытер.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:17 Ответить
о. он на отечественном самолете летает? симпатично.
показать весь комментарий
23.01.2022 10:33 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2022 13:15 Ответить
 
 