Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожье. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, в Запорожье глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины.

Владимир Зеленский также примет участие в открытии вантового моста через реку Днепр, возведенного в рамках Национальной программы "Велике будівництво".

