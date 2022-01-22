Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, у Запоріжжі глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України.
Зеленський також візьме участь у відкритті вантового мосту через річку Дніпро, зведеного в межах Національної програми "Велике будівництво".
