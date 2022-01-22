УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13405 відвідувачів онлайн
Новини Фото
18 089 71

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, у Запоріжжі глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України.

Зеленський також візьме участь у відкритті вантового мосту через річку Дніпро, зведеного в межах Національної програми "Велике будівництво".

Читайте також: Виконаймо обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України, - Зеленський

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя 01

Автор: 

візит (1650) Запоріжжя (2361) Зеленський Володимир (25203) Запорізька область (3975)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
добре що міст ще на тимчасових опорах
показати весь коментар
22.01.2022 13:42 Відповісти
+22
показати весь коментар
22.01.2022 14:00 Відповісти
+21
А до Харкова - нє???
Сцикотно???
Міцний, пля, горішок… верховний…
показати весь коментар
22.01.2022 13:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре що міст ще на тимчасових опорах
показати весь коментар
22.01.2022 13:42 Відповісти
большие деньги выделены на ремонт шоссе М-14: Одесса - Мелитополь - Новоазовск (оккупирован) - Таганрог (рашка) для "сухопутного коридора" в Крым и Приднестровье

ду-май-те кто предатель
показати весь коментар
22.01.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:18 Відповісти
Що за гіперактивність?...
показати весь коментар
22.01.2022 13:43 Відповісти
ну как,там же основной ватный лохторат.надо успеть перехватить из под носа оппажоппы
показати весь коментар
22.01.2022 14:13 Відповісти
Дерьмачелло как обычно не отходит ни на шаг. У них там с Ленкой и "тройничёк" наверное.
показати весь коментар
22.01.2022 14:30 Відповісти
Ну, дык, тількі-но відкачали від коксу. Треба встигнути до чергової дози!
показати весь коментар
22.01.2022 15:44 Відповісти
Ну все,жди біди!
показати весь коментар
22.01.2022 13:44 Відповісти
Та тьху на Вас . Цей міст вже пережив не одну біду. Досить.
показати весь коментар
22.01.2022 14:14 Відповісти
А що в Запоріжжі більше біди ждати нема звідки?
показати весь коментар
22.01.2022 14:29 Відповісти
Я ніякої біди жодному місту в Україні не бажаю. Тут, правда, від мого бажання мало що залежить, на жаль...
показати весь коментар
22.01.2022 14:32 Відповісти
Запоріжці та уронітє вже недолуге з мосту!!! Може хоч так позбудемося торча-бідосика.
Та хоч би хто язика вирвав тому недолугому...
показати весь коментар
22.01.2022 14:39 Відповісти
туда всех желающих не пускали
показати весь коментар
22.01.2022 17:13 Відповісти
вопрос отставки зеленского надо решать в Киеве
показати весь коментар
22.01.2022 17:13 Відповісти
А до Харкова - нє???
Сцикотно???
Міцний, пля, горішок… верховний…
показати весь коментар
22.01.2022 13:45 Відповісти
в Харкові "нападут"
показати весь коментар
22.01.2022 13:56 Відповісти
Верховный Харьков уже сдал
показати весь коментар
22.01.2022 14:27 Відповісти
Действительно.первое что должен был сделать после своего изрыгания за Харьков.прибыть туда как и весь юго-восток и выступить.что ни одному кацапу легкой прогулки в Украине не будет и враг будет уничтожен! заявить что проводятся все мероприятия по ...
показати весь коментар
22.01.2022 15:49 Відповісти
йому в Запоріжжі кришкою рояля причандалля затиснули
показати весь коментар
23.01.2022 11:56 Відповісти
так мост же не закончен вроде?
показати весь коментар
22.01.2022 13:48 Відповісти
Так можна буде ще раз приїхати відкрити 🙂
Піпл схаває
показати весь коментар
22.01.2022 13:55 Відповісти
Так, ще не закінчили. Це тільки половина(одна полоса). Дай Боже, щоб знову не заморозили будівництво.
показати весь коментар
22.01.2022 14:12 Відповісти
Дай боже скумбрію по 7.50
показати весь коментар
22.01.2022 14:30 Відповісти
Пусть ещё заедет в заповедник Камьяна могила . Там надо бы получить охрану ЮНЕСКО и построить забор от воров
показати весь коментар
22.01.2022 13:49 Відповісти
лучше не надо, иначе Вовачка сделает оградку на "Камьяной могиле"
показати весь коментар
22.01.2022 14:35 Відповісти
пошел разгон по ТГ что венидиктову будут снимать. посмотрим.
показати весь коментар
22.01.2022 13:54 Відповісти
за однодневный отпуск?
показати весь коментар
22.01.2022 14:15 Відповісти
Если ее снимут, будет бАКАНОВ. Та же зеленая шняга. Сумно.
показати весь коментар
22.01.2022 14:15 Відповісти
а що в Запоріжжі вже літо? Потягнувся "на юга"
показати весь коментар
22.01.2022 13:54 Відповісти
" з робочою поїздкою .." Невже справді щось ручками поробе , чи як завжди одна трепотня ?
показати весь коментар
22.01.2022 13:57 Відповісти
Там начебто у Хвірташа облгаз забирають.....по області йде перезаключення договорів на постачання газу....а міст звичайно жалко...скільки бабла вбухано,і все коту під хвіст
показати весь коментар
22.01.2022 14:15 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 14:00 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 16:50 Відповісти
"весільний генерал"
показати весь коментар
22.01.2022 14:00 Відповісти
вєсь в дєлах государствєнних, акі пчєла... не то шо вваш барига всьо варавал та варавал
показати весь коментар
22.01.2022 14:12 Відповісти
Да,пчела-кокосная.
показати весь коментар
23.01.2022 17:39 Відповісти
То він здоровкаєтья з Януковичем?
показати весь коментар
22.01.2022 14:19 Відповісти
Массовку из "восторженных избирателей" уже нагнали.
показати весь коментар
22.01.2022 14:19 Відповісти
В маске то точно не овощ?)
показати весь коментар
22.01.2022 14:21 Відповісти
Годовщина строительства запорожских мостов: как за 17 лет главный "долгострой" страны стал главным объектом программы президента

Ровно 17 лет назад - 30 августа 2004 года в Запорожье началось строительство новой автомагистрали через р. Днепр.

Прошло 17 лет. За то время, проект подорожал почти в 10 раз, а сам объект прославился на всю страну, получив название "главный долгострой Украины".

https://www.061.ua/news/3193036/godovsina-stroitelstva-zaporozskih-mostov-kak-za-17-let-glavnyj-dolgostroj-strany
показати весь коментар
22.01.2022 14:21 Відповісти
Яка однакова міміка у всіх, крім зустрічаючого (він у масці, тому не зрозуміло). На чому базується така надвеличність по відношенню до людей? Звідки таки замашки схожі за сюжетами із фільма "Бригада".
показати весь коментар
22.01.2022 14:22 Відповісти
Начинаю переживать за Запорожье. Ведь прилет этого косовороточного дегенерата ничего хорошего не сулит городу: может мост рухнуть или сгореть какое-то важное здание
показати весь коментар
22.01.2022 14:24 Відповісти
Его янукович встречает что ли? Ростов?
показати весь коментар
22.01.2022 14:28 Відповісти
Это случайно не янукович его приветствует??! Вообще какого шляться по стране, сиди в ОП и не произноси ничего!!! От твоих слов только один вред!!!!!
показати весь коментар
22.01.2022 14:28 Відповісти
Сенатор від демократів, який щойно повернувся з України, заявив CNN, що Зеленський виглядає більш зацікавленим атакувати Байдена у твіттері, аніж захищати власну країну. © омелян
показати весь коментар
22.01.2022 14:28 Відповісти
Сенатор в десяточку влучив! (((
показати весь коментар
22.01.2022 14:35 Відповісти
кстати, зеля летает тем самолетом который он "передал" ВСУ больше года назад
показати весь коментар
22.01.2022 14:29 Відповісти
​​🏛️Интересное кино получается. Издание "Украинская правда" опубликовало расследование, согласно которому Елена Зеленская с детьми и друзьями ездила на отдых на Сейшельские острова, где расслаблялась в отеле с персональним пляжем за 1000 долларов США в день. Расследование УП оставило открытым вопрос, ездил ли с семьей на Сейшелы сам Владимир Зеленский?



🤔Учитывая, что Зеленский это тип мужа-подкаблучника (это извесно всему Офису президента и многим журналистам), вариант раздельного отдыха четы Зеленских выглядит весьма странно. Что там случилось?



👀Наши источники сообщают, что Зеленский на Сейшелах с первой леди был, но всего два дня. Летал он туда частным чартером. И вот это наиболее интересно.



🛩️Зеленский летал на Сейшелы чартером, той самой кампании, самолетом которой он летал в Оман. Припоминаете эту историю?



🤦🏼То есть, сенсация! Зеленский летал на Сейшелы и назад самолетом Медведчука! Что там нам рассказывают? Санкции? Угольное дело? Домашний арест?



🇬🇧Почему эту деталь не сообщила УП? Потому что ей этого не сказали, и намекнули что в эту сторону лезть не нужно. Кто? Те же, кто слил в прессу детали операции по "вагнеровцам". Британская МИ-6.



🤗Зеленский крупно подставился вояжем на Сейшелы и западные союзники этим сразу же воспользовались. Опубликованное расследованте УП, это "китайское предупреждение", проще - шантаж. Это грубый намек ОП, что последний пазл этого узора находится в нужных руках и в любой момент он может быть опубликован.



😎Как эту информацию используют англичане и их союзники американцы? Да скоро увидим.
показати весь коментар
22.01.2022 14:30 Відповісти
Как отмечается, в Запорожье глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины. Источник:
сначала подумал, что он работать поехал, а оказалось в Запорожье тамада нужен на торжественные мероприятия. Ну и побухать однозначно поехал. Надеюсь играть на рояле он не будет.
показати весь коментар
22.01.2022 14:34 Відповісти
здалося що його янукович зустрічає в масці...
показати весь коментар
22.01.2022 14:36 Відповісти
Молодчага Вовочка, работает и по ресторанам не отмечает свои здобутки.
показати весь коментар
22.01.2022 14:47 Відповісти
Прошу редакцию "Цензор нет" не засорять ленту инормацией о перемещении внутри Украины, этого недоношенного Наполеона, ибо все его визиты имеют цель искючительно пиара "величайшего лидера современности". Мне кажется если осел оманский изчезнет, любопытство общества будет связано только с интригой, на каком он курорте. А через неделю никто даже не обратит внимание на его отсутствие. Вот была бы веселуха если его молдоване похитили и выпустили в лесу под Брянском..., через три года.
показати весь коментар
22.01.2022 14:58 Відповісти
Ні, зельцмана похітять цыганы! Який там ліс під Брянськом?! Вони поки з нього всі його бабшори не зтрясуть, на ростов голяка не відпустять!

с
показати весь коментар
22.01.2022 16:11 Відповісти
это там не януковощ его встречает уже?)) похож...
показати весь коментар
22.01.2022 15:00 Відповісти
аааааааааааа - ха-ха (см. ниже... я тоже так написал ))))))
показати весь коментар
22.01.2022 15:18 Відповісти
боба вытри пот со лба! от работы кони дохнут! не перетрудись работник. да! и ждем новых селфи и постов, о том как ты в запорожье одним пальцем на пианино старый хит сбацал. Паганини тот четырьмя пальцами на одной струне только мог, а ты одним пальцем по всему концертному большому фортепиано могешь. человечище! мамкин политег!
показати весь коментар
22.01.2022 15:06 Відповісти
под доместосом с хлором)
показати весь коментар
22.01.2022 15:06 Відповісти
Открытие Зеленским моста в Запорожье воспринимается как победа Усика над Джошуа
показати весь коментар
22.01.2022 15:11 Відповісти
Вы недооцениваете, это победа "величайшего" над гравитацией!
показати весь коментар
22.01.2022 15:17 Відповісти
Последнего диктатора Украины
показати весь коментар
22.01.2022 15:27 Відповісти
это точно в Запорожье? )))
а как будто януковощ в ростове встречает ))))))
(это только мне.... показалось???)))))))))))))))))))

показати весь коментар
22.01.2022 15:17 Відповісти
Какой тот полумерок мерзкий ... фу, гыдота.
С мужем приехал.
показати весь коментар
22.01.2022 15:42 Відповісти
А вот и ростов. Здесь все свои. Витьок овощ, дерьмак. и типо охранник от каломойского. Жди передоза, бубочка...
показати весь коментар
22.01.2022 16:17 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 15:28 Відповісти
Два долгожданных у нас моста,третий на подходе!!!А коменты ОДИ ТУПЕЕ ДРУГОГО!!!
показати весь коментар
22.01.2022 15:36 Відповісти
Парашенцы опять слюной быжжут, да да а Вова смог
показати весь коментар
22.01.2022 20:24 Відповісти
Все что вова может, это обдристать портки в очередной раз. Он без надзора ермака даже поссать отойти не может. Об это безхребетное чмо только ленивый ноги не вытер.
показати весь коментар
22.01.2022 22:17 Відповісти
о. он на отечественном самолете летает? симпатично.
показати весь коментар
23.01.2022 10:33 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 13:15 Відповісти
 
 