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Новости Фото Война
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Установлена личность командира снайперского подразделения наемников РФ, воевавшего против защитников Донецкого аэропорта, - контрразведка СБУ. ФОТО

Установлена личность командира снайперского подразделения наемников РФ, воевавшего против защитников Донецкого аэропорта, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ установила личность командира снайперского подразделения российских наемников, воевавшего против украинских защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим сил антитеррористической операции.

Установлены факты его участия в боевых действиях против украинских защитников Донецкого аэропорта.

Кроме того, он систематически собирал разведданные по подразделениям Вооруженных Сил Украины на востоке нашего государства. Полученные сведения передавал представителям спецслужб РФ.

Его "кураторов" интересовала информация о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск.

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По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который в январе 2015 добровольно присоединился к группировкам так называемой "ДНР". С тех пор активно участвовал в боевых действиях против сил АТО. В настоящее время он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск. Начало срока отбывания наказания исчисляется со дня его задержания и приведения приговора в исполнение.

Установлена личность командира снайперского подразделения наемников РФ, воевавшего против защитников Донецкого аэропорта, - контрразведка СБУ 01
Установлена личность командира снайперского подразделения наемников РФ, воевавшего против защитников Донецкого аэропорта, - контрразведка СБУ 02

Автор: 

контрразведка (496) Донбасс (26956) наемник (354) донецкий аэропорт (540) наемники рф (2090)


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Топ комментарии
+41
В часи Порошенка практикували "поїздки_в_ліфтах" та "вечері_у_сЄпарах" для таких персонажів. А зараз лише заочно "9_років". Як за якусь крадіжку з обтяжливими обставинами.
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25.01.2022 09:58
+33
Навіщо фото ретушувати? ФІО, де живе, куди вишкребки ходять, до якої школи. А ми, люди, самі вирішимо, що робити з інфою.
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25.01.2022 09:57
+30
как его найти ,если морду зарисовали. Какие-то бараны ,а не контрозвидка СБУ.
Все сделано для того ,чтоб его не найти.
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25.01.2022 09:57
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9 годков не сильно жестко за смерть наших Воинов?
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25.01.2022 09:55 Ответить
В часи Порошенка практикували "поїздки_в_ліфтах" та "вечері_у_сЄпарах" для таких персонажів. А зараз лише заочно "9_років". Як за якусь крадіжку з обтяжливими обставинами.
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25.01.2022 09:58 Ответить
Меседж бота идиотам
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25.01.2022 10:14 Ответить
как его найти ,если морду зарисовали. Какие-то бараны ,а не контрозвидка СБУ.
Все сделано для того ,чтоб его не найти.
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25.01.2022 09:57 Ответить
І це при тому, що він не підозрюваний, а має вирок.
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25.01.2022 10:00 Ответить
Доречі , навіть немає прізвища та імені. Якась біліберда.
Новина - викрито та засуджено бойовика без імені та фото.
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25.01.2022 10:03 Ответить
Навіщо фото ретушувати? ФІО, де живе, куди вишкребки ходять, до якої школи. А ми, люди, самі вирішимо, що робити з інфою.
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25.01.2022 09:57 Ответить
Дамбасюри воюють проти України.
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25.01.2022 10:01 Ответить
якщо б тільки дамбасюри
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25.01.2022 10:09 Ответить
Дійсно,а якже його знайти?Це все рівно,що порозвішувати розшукові листівки особливо небезпечного злочинця на кожному стовпі,..а пику замалювати.
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25.01.2022 10:04 Ответить
Опять кубики.Все сепары на одно лицо.
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25.01.2022 10:08 Ответить
Если суд признал виновным, то можно и фамилию сообщать. Тем более, что по фото он себя узнает.
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25.01.2022 10:10 Ответить
На начальника СБУ похож. Иначе зачем его морду заретушировали?
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25.01.2022 10:11 Ответить
Знов якийсь анонім. Фейк.
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25.01.2022 10:12 Ответить
Це не фото . Це дражнилка!! Чому ховаєте вбивць народу?!!!
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25.01.2022 10:13 Ответить
тому що брехня
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25.01.2022 10:22 Ответить
Портновские суды лядские,берите пример с чешских ,меньше 20ки не дают .Зеленая плесень и *мудрийнарит* ,какие же вы подонки конченные...
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25.01.2022 10:14 Ответить
Чем такие "фото",так лучше вообще без них.
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25.01.2022 10:18 Ответить
Сама по себе новость рассчитана на идиотов. Т.е. идет намек на то, что командир снайперского подразделения-это либо шахтер, либо колхозник, который " добровольно присоеденился к ДНР", а не кадровый военный армии рф. Ну и 9 лет жесть конечно.
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25.01.2022 10:21 Ответить
Получается новость по факту и без пропаганды для идиотов. Логично.
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25.01.2022 10:24 Ответить
Снайперские группы на донбассе состоят исключительно из военнослужащих армии рф. Тем более командиры. Нафиг писать хрень всякую. Нашли алкаша и "отчитались". Тем более срок до 9 лет за убийства - это вообще ни в какую голову и ворота.
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25.01.2022 12:15 Ответить
Он осуждён не за убийства. по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины
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25.01.2022 12:25 Ответить
А почему нет ФИО, фото убийцы??!! Получается пиарная статья!!!!
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25.01.2022 10:27 Ответить
Он осуждён не за убийство.
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25.01.2022 10:33 Ответить
Мало того он даже не предатель -"Отмечается, что злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим сил антитеррористической операции".
Просто это статья брехливая и хотят "показать" борьбу с врагом.
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25.01.2022 11:45 Ответить
злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим.

Но факта, что именно он кого-то убил видимо нет. Да и не будет без проведения экспертизы. Поэтому судят по другой статье.
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25.01.2022 12:29 Ответить
Ты вообще себя слышишь? Нам впаривают всякую дичь, и это они считают мы это должны хавать. Хрен вам по всей морде.
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25.01.2022 12:37 Ответить
Че ипало закрыли? Как цыганок воровок ловят,так не скрывают.
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25.01.2022 10:40 Ответить
Так цыганки все на одно лицо. Там смысла замазывать нет.
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25.01.2022 10:50 Ответить
А что билеты на концерт кобзона закончились?
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25.01.2022 10:44 Ответить
Нахрена рожу заратушували? З таким же успіхом можна було розмістити фото вихухоля. Хрен переховується від правоохоронних органів, як ми його узнаємо?
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25.01.2022 11:00 Ответить
Чому не показують пику цієї російсько-фашиської сволоти. Не сердити Путіна?
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25.01.2022 11:18 Ответить
Потому что сразу выяснится брехня))))
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25.01.2022 11:47 Ответить
Надежда только на то что по горячей сетке работал и припрется к нам за оформлением пенсии.
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25.01.2022 11:41 Ответить
Відосики Світлинки від Баканова
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25.01.2022 12:44 Ответить
вот без пикселей, просто поиск по сервисам поиска похожих изображений
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25.01.2022 15:43 Ответить
вот без пикселей, просто поиск по сервисам поиска похожих изображений

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25.01.2022 15:44 Ответить
КРАСАВЕЦ ! ДЯКУЮ !
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26.01.2022 01:10 Ответить
ЕСЛИ ПРАВША ТО ФИНГАЛ ПОД ПРАВЫМ ГЛАЗОМ !)
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26.01.2022 01:11 Ответить
Таких нужно находить ,и мочить .без суда и следствия.Заблудших овц.
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25.01.2022 17:32 Ответить
ЗА ДЕРЖЗРАДУ 111 С 12-15 РОКІВ !!! АБО РОЗСТРІЛ В ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС !!!
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26.01.2022 01:15 Ответить
Дивно, чому не повідомляють його прізвище, ховають обличчя? Таких мерзотників треба знати!
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01.02.2022 12:15 Ответить
нахера эти картинки ? Чушь собачья . Займитесь делом .
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12.03.2022 21:09 Ответить
Что за дурацкая натура, нахрена его рожу закрывать, вы что, специально покрываете наших врагов, к чему бы всё это???
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12.03.2022 23:50 Ответить
 
 