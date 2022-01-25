Установлена личность командира снайперского подразделения наемников РФ, воевавшего против защитников Донецкого аэропорта, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ установила личность командира снайперского подразделения российских наемников, воевавшего против украинских защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим сил антитеррористической операции.

Установлены факты его участия в боевых действиях против украинских защитников Донецкого аэропорта.

Кроме того, он систематически собирал разведданные по подразделениям Вооруженных Сил Украины на востоке нашего государства. Полученные сведения передавал представителям спецслужб РФ.

Его "кураторов" интересовала информация о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск.

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По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который в январе 2015 добровольно присоединился к группировкам так называемой "ДНР". С тех пор активно участвовал в боевых действиях против сил АТО. В настоящее время он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск. Начало срока отбывания наказания исчисляется со дня его задержания и приведения приговора в исполнение.



