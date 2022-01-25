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Встановлено особу командира снайперського підрозділу найманців РФ, який воював проти захисників Донецького аеропорту, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Встановлено особу командира снайперського підрозділу найманців РФ, який воював проти захисників Донецького аеропорту, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ встановила особу командира снайперського підрозділу російських найманців, який воював проти українських захисників Донецького аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зловмисник разом зі своїми "підлеглими" вели прицільний вогонь по військовослужбовцям сил антитерористичної операції.

Встановлено факти його участі у бойових діях проти українських захисників Донецького аеропорту.

Крім того, він систематично збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України на сході нашої держави. Отримані відомості передавав представникам спецслужб РФ.

Його "кураторів" цікавила інформація щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ.

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За даними слідства, зловмисником є мешканець Донеччини, який у січні 2015 року добровільно приєднався до угруповань так званої "ДНР". З того часу, брав активну участь у бойових діях проти сил АТО. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ, суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

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Встановлено особу командира снайперського підрозділу найманців РФ, який воював проти захисників Донецького аеропорту, - контррозвідка СБУ 01
Встановлено особу командира снайперського підрозділу найманців РФ, який воював проти захисників Донецького аеропорту, - контррозвідка СБУ 02

Автор: 

контррозвідка (470) Донбас (22356) найманець (254) донецький аеропорт (164) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+41
В часи Порошенка практикували "поїздки_в_ліфтах" та "вечері_у_сЄпарах" для таких персонажів. А зараз лише заочно "9_років". Як за якусь крадіжку з обтяжливими обставинами.
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25.01.2022 09:58
+33
Навіщо фото ретушувати? ФІО, де живе, куди вишкребки ходять, до якої школи. А ми, люди, самі вирішимо, що робити з інфою.
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25.01.2022 09:57
+30
как его найти ,если морду зарисовали. Какие-то бараны ,а не контрозвидка СБУ.
Все сделано для того ,чтоб его не найти.
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25.01.2022 09:57
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9 годков не сильно жестко за смерть наших Воинов?
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25.01.2022 09:55 Відповісти
В часи Порошенка практикували "поїздки_в_ліфтах" та "вечері_у_сЄпарах" для таких персонажів. А зараз лише заочно "9_років". Як за якусь крадіжку з обтяжливими обставинами.
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25.01.2022 09:58 Відповісти
Меседж бота идиотам
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25.01.2022 10:14 Відповісти
как его найти ,если морду зарисовали. Какие-то бараны ,а не контрозвидка СБУ.
Все сделано для того ,чтоб его не найти.
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25.01.2022 09:57 Відповісти
І це при тому, що він не підозрюваний, а має вирок.
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25.01.2022 10:00 Відповісти
Доречі , навіть немає прізвища та імені. Якась біліберда.
Новина - викрито та засуджено бойовика без імені та фото.
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25.01.2022 10:03 Відповісти
Навіщо фото ретушувати? ФІО, де живе, куди вишкребки ходять, до якої школи. А ми, люди, самі вирішимо, що робити з інфою.
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25.01.2022 09:57 Відповісти
Дамбасюри воюють проти України.
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25.01.2022 10:01 Відповісти
якщо б тільки дамбасюри
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25.01.2022 10:09 Відповісти
Дійсно,а якже його знайти?Це все рівно,що порозвішувати розшукові листівки особливо небезпечного злочинця на кожному стовпі,..а пику замалювати.
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25.01.2022 10:04 Відповісти
Опять кубики.Все сепары на одно лицо.
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25.01.2022 10:08 Відповісти
Если суд признал виновным, то можно и фамилию сообщать. Тем более, что по фото он себя узнает.
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25.01.2022 10:10 Відповісти
На начальника СБУ похож. Иначе зачем его морду заретушировали?
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25.01.2022 10:11 Відповісти
Знов якийсь анонім. Фейк.
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25.01.2022 10:12 Відповісти
Це не фото . Це дражнилка!! Чому ховаєте вбивць народу?!!!
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25.01.2022 10:13 Відповісти
тому що брехня
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25.01.2022 10:22 Відповісти
Портновские суды лядские,берите пример с чешских ,меньше 20ки не дают .Зеленая плесень и *мудрийнарит* ,какие же вы подонки конченные...
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25.01.2022 10:14 Відповісти
Чем такие "фото",так лучше вообще без них.
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25.01.2022 10:18 Відповісти
Сама по себе новость рассчитана на идиотов. Т.е. идет намек на то, что командир снайперского подразделения-это либо шахтер, либо колхозник, который " добровольно присоеденился к ДНР", а не кадровый военный армии рф. Ну и 9 лет жесть конечно.
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25.01.2022 10:21 Відповісти
Получается новость по факту и без пропаганды для идиотов. Логично.
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25.01.2022 10:24 Відповісти
Снайперские группы на донбассе состоят исключительно из военнослужащих армии рф. Тем более командиры. Нафиг писать хрень всякую. Нашли алкаша и "отчитались". Тем более срок до 9 лет за убийства - это вообще ни в какую голову и ворота.
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25.01.2022 12:15 Відповісти
Он осуждён не за убийства. по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины
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25.01.2022 12:25 Відповісти
А почему нет ФИО, фото убийцы??!! Получается пиарная статья!!!!
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25.01.2022 10:27 Відповісти
Он осуждён не за убийство.
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25.01.2022 10:33 Відповісти
Мало того он даже не предатель -"Отмечается, что злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим сил антитеррористической операции".
Просто это статья брехливая и хотят "показать" борьбу с врагом.
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25.01.2022 11:45 Відповісти
злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим.

Но факта, что именно он кого-то убил видимо нет. Да и не будет без проведения экспертизы. Поэтому судят по другой статье.
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25.01.2022 12:29 Відповісти
Ты вообще себя слышишь? Нам впаривают всякую дичь, и это они считают мы это должны хавать. Хрен вам по всей морде.
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25.01.2022 12:37 Відповісти
Че ипало закрыли? Как цыганок воровок ловят,так не скрывают.
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25.01.2022 10:40 Відповісти
Так цыганки все на одно лицо. Там смысла замазывать нет.
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25.01.2022 10:50 Відповісти
А что билеты на концерт кобзона закончились?
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25.01.2022 10:44 Відповісти
Нахрена рожу заратушували? З таким же успіхом можна було розмістити фото вихухоля. Хрен переховується від правоохоронних органів, як ми його узнаємо?
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25.01.2022 11:00 Відповісти
Чому не показують пику цієї російсько-фашиської сволоти. Не сердити Путіна?
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25.01.2022 11:18 Відповісти
Потому что сразу выяснится брехня))))
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25.01.2022 11:47 Відповісти
Надежда только на то что по горячей сетке работал и припрется к нам за оформлением пенсии.
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25.01.2022 11:41 Відповісти
Відосики Світлинки від Баканова
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25.01.2022 12:44 Відповісти
вот без пикселей, просто поиск по сервисам поиска похожих изображений
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25.01.2022 15:43 Відповісти
вот без пикселей, просто поиск по сервисам поиска похожих изображений

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25.01.2022 15:44 Відповісти
КРАСАВЕЦ ! ДЯКУЮ !
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26.01.2022 01:10 Відповісти
ЕСЛИ ПРАВША ТО ФИНГАЛ ПОД ПРАВЫМ ГЛАЗОМ !)
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26.01.2022 01:11 Відповісти
Таких нужно находить ,и мочить .без суда и следствия.Заблудших овц.
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25.01.2022 17:32 Відповісти
ЗА ДЕРЖЗРАДУ 111 С 12-15 РОКІВ !!! АБО РОЗСТРІЛ В ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС !!!
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26.01.2022 01:15 Відповісти
Дивно, чому не повідомляють його прізвище, ховають обличчя? Таких мерзотників треба знати!
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01.02.2022 12:15 Відповісти
нахера эти картинки ? Чушь собачья . Займитесь делом .
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12.03.2022 21:09 Відповісти
Что за дурацкая натура, нахрена его рожу закрывать, вы что, специально покрываете наших врагов, к чему бы всё это???
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12.03.2022 23:50 Відповісти
 
 