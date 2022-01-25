Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева стартовало шествие участников акции SaveФОП.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его данным, митингующие пройдут по улицам Шелковичной, Круглоуниверситетской, Крещатиком, Институтской и вернутся снова под ВР.



































Напомним, 25 января под зданием украинского парламента проходит митинг ФОПов. Улицу Грушевского перекрыли правоохранители.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук