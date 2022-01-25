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Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева стартовало шествие участников акции SaveФОП.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его данным, митингующие пройдут по улицам Шелковичной, Круглоуниверситетской, Крещатиком, Институтской и вернутся снова под ВР.

Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 01
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 02
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 03
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 04
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 05
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 06
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 07
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 08
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 09
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 10
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 11

Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 12
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 13
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 14
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 15
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 16
Участники митинга SaveФОП начали шествие в центре Киева 17

Напомним, 25 января под зданием украинского парламента проходит митинг ФОПов. Улицу Грушевского перекрыли правоохранители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

ВР (29272) митинг (2558) Богачук Олег (1462) ФОП (34)


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Топ комментарии
+30
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25.01.2022 13:10
+29
сметуны вышли на крестну ходу) А кто же это Ваву выбрал? А кто же за него голосовал? Как никто?
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25.01.2022 13:10
+21
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25.01.2022 13:05
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25.01.2022 13:05 Ответить
ти краще за себе посмійся, бо фопи активна частина наріду і відстоюють свої права, на відміну від вас диванних, яких у грудні петя закликав вийти, а ви тут клавіші тицяли
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25.01.2022 13:12 Ответить
надеюсь ты из горящего ФОПа строчишь?))
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25.01.2022 13:14 Ответить
а я не фоп, але пам'ятаю як ще на Майдані як вони допомагали
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25.01.2022 13:17 Ответить
а я помню как они за осла оманского голого совали рассказывая про пороха-барыгу. пусть жрут безмозглые.
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25.01.2022 13:19 Ответить
мабуть попередник так покращив життя людям з півкраїною на субсидіях, що у них вибору не було
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25.01.2022 13:23 Ответить
ну вот теперь они выгребают а порохоботы которые им рассказывали на пальцах что их ждет жуют попкорн
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25.01.2022 13:24 Ответить
запропонуй мені ще і сцікуна пожаліти. вони ж самі вибрали те що захотіли. а я поржу з них тепер! від душі!
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25.01.2022 13:30 Ответить
зеля не винний...то вони його нарошно обрали
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25.01.2022 13:45 Ответить
узбагойся ЗЕбіл, бігом на марш!)))))
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25.01.2022 13:18 Ответить
По пісюну собі кришкою рояля, а то, що, за зелю "зря" голосували
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25.01.2022 13:36 Ответить
🤣🤣🤣 ти казковий...
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25.01.2022 14:30 Ответить
Хтось готується боронити країну, хтось жарити шашлики, хтось ходить з прапорами...
Якись Оксюморон
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25.01.2022 13:07 Ответить
Це вони святкують??? Бо саме такою ходою вони ходили голосувати проти бариги і Мальдів, тільки без прапорів. Бариги нема, Мальдів теж, то уе перемога??!
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25.01.2022 13:08 Ответить
Даремно ви так проти ФОПів . Вони дуже сильно впливають на економіку . Ваші олігархи виводять свої надприбутки за кордон , а чому Фопи мають платити свої прибутки , таким чином , у них держава відбирає можливість для розвитку , а це тормозить розвиток нашої економіки . До речі , якби не вони , то Армія була б у дуже плачевному стані.
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25.01.2022 13:17 Ответить
и что теперь? пусть отвечают за то что сделали в 2019 году.
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25.01.2022 13:20 Ответить
Після слів "ваши олігархі" можно було не продовжувати, бо я далі не читав...
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25.01.2022 13:24 Ответить
тобто, наші?! бабломойський та ринатов 300% ваші.
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25.01.2022 13:29 Ответить
так шо я о них должен думать больше,чем они сами о себе? може им еще на чай оставлять денег,равную стоимости товаров?
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25.01.2022 13:48 Ответить
Больше всего бабок заграницу вывели Бабломойский и Лохметов
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25.01.2022 14:28 Ответить
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25.01.2022 13:09 Ответить
сметуны вышли на крестну ходу) А кто же это Ваву выбрал? А кто же за него голосовал? Как никто?
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25.01.2022 13:10 Ответить
ниаправдалнашихнадежд!
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25.01.2022 13:10 Ответить
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25.01.2022 22:11 Ответить
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25.01.2022 13:10 Ответить
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25.01.2022 13:11 Ответить
Олігахічний СПРУТ навмисно вбиває малий і середній бізнес та змушує їх визджати з країни , щоб було менше активних і працьовитих громадян , бо цей СПРУТ цікавлять тільки національні ресурси .
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25.01.2022 13:11 Ответить
Ну да. А чего ты хочешь, когда ты голосуешь за куклу олигархов?
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25.01.2022 13:13 Ответить
Зебіли понавибирали собі оцей СПРУТ у вигляді Обригана Найвеличнішого а тепер скавулять... ну шо там, "хоть паржем", не?)))
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25.01.2022 13:16 Ответить
так они того спрута сами привели в свою хату,еще и ко мне.пусть бы построили колонну из тех,кто носил наклейки ЗЕ!
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25.01.2022 13:51 Ответить
Щось слабенько...
Обіцяли, коли голосували за ту бєніну макаку - якщо не сподобається, то знесуть...
І де ті знесуни???
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25.01.2022 13:13 Ответить
І це ще зєля не почав по 500 роздавати...і там гляди і ще пороздає....
Но ведь єто другоє
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25.01.2022 13:13 Ответить
Муковисцидо́з (кистозный фиброз) - системное наследственное заболевание.
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25.01.2022 13:57 Ответить
Хоть бы уже на митинг фопов бабулек пенсионерок не проплачивали клоуны))
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25.01.2022 13:33 Ответить
В нормальных странах даже бабушка на овощном рынке с портативным кассовым аппаратом стоит. А наши торгаши чем лучше? Особенные что-ли?
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25.01.2022 13:42 Ответить
В нормальних - це в Рашці чи РБ? І в нормальних держава не пробує наваритися на касових апаратах. Чи задовбати звітністю.
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25.01.2022 13:51 Ответить
Італія чи наприклад Китай з найбільш зростаючою економікою тобі підійдуть?
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25.01.2022 13:59 Ответить
Не ври! Живешь в ПГТ и был максимум под Киевом, дальновидный ты наш Данилко
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25.01.2022 15:15 Ответить
Верить или не верить - это твои проблемы. А на твое мнение мне насрать, Фома неверующий
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25.01.2022 15:21 Ответить
Я бы тоже по Киеву погулял!! И детям показать хочется!!! Красотища!!!
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25.01.2022 13:42 Ответить
странно что руководством этой организации с благими намерениями до сих пор не занялось СБУ, всем давно видно что уши там из кремля
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25.01.2022 13:49 Ответить
Скоро поставят кассовый аппарат в автобус, маршрутку и трамвай! И скажут, что эти налоги в 20% платит водитель, но в итоге ты лично будешь их платить! Или ты такой не умный? Причём тут
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25.01.2022 14:44 Ответить
Уши там от зедебильной власти от ее тупости и не компетенции.А за свой выбор ж-пой все должны отвечать в том числе и они.Теперь ржут на морозе.
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25.01.2022 14:49 Ответить
Дик самі за Блазня голосували ). Навіть зараз не має нормального і єдино правильного гасла - Блазня повернути в Квартал!
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25.01.2022 13:50 Ответить
Пора начинать эту шоблу бить. Нахрена я плачу налоги и содержу полицию и нацгвардию?
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25.01.2022 13:50 Ответить
Ну шо, засранци?! Щось рожи у вас на фото кислі? А у 2019 так раділи!
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25.01.2022 13:55 Ответить
Свічок, хоругвій і попів МП не вистачає!
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25.01.2022 13:57 Ответить
без антивакцинаторів це взагалі схоже на дешеву виставу
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25.01.2022 14:09 Ответить
Щиро радію за ФОПів, адже вони так топили за Галабародьку. Бачили очі, що купували, тепер жеріть, хоч повилазьте! .
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25.01.2022 14:01 Ответить
Вони отримали те, за що голосували. І тепер винні ті, хто благав їх цього не робити...
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25.01.2022 14:05 Ответить
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25.01.2022 14:07 Ответить
"хоть поржем"
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25.01.2022 14:15 Ответить
А чьо, прикольно ж то як!
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25.01.2022 15:02 Ответить
а почему без масок?
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25.01.2022 14:23 Ответить
Всех штрафовать срочно
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25.01.2022 14:24 Ответить
Ох сметуны опять развлекаются Шо, барыга был хароший?
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25.01.2022 14:26 Ответить
А што, Прі вашем Порошенкє билоби лучше? (с) 😁
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25.01.2022 14:32 Ответить
Все кто против ФОП и поддерживает Гетманцева и зеленых и уже платит более 50% за продукты и услуги - валенки! Инфляция из-за партии слуг, в том числе поднятии налогов, сборов, акцизов, коммуналки и т.д.
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25.01.2022 14:39 Ответить
От пілять, а хто ж того Гетьманцева вибрав?! Хто ту зелену мерзоту до влади привів?
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25.01.2022 15:01 Ответить
Пригадую квітень 19-го: базар голосує за ЗЕлю... Розумію, що фіскалізація по-зебільному відіб`ється на всіх але базарників ну ні каплі не жаль. Гетьманцева ж то ви вибрали, а чи ні? І Коломойського, і Вінедіктову, і решту зеленої мерзоти... ну і ЗЕля ж то ваш. Бачили очі, що купували! Тепер жеріть, хоч повилазьте.
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25.01.2022 14:59 Ответить
Пока вы не поймёте,что государство-это все мы,а не зЕослы и барыги,будем жить в болоте ещё долго,Пети и зЕли уйдут,а мы останемся.
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25.01.2022 15:34 Ответить
проплоченые барыги уже 2 года шо то хотят..от куда бабло тогда?
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25.01.2022 16:23 Ответить
Ні фіскалізації- це просто чудово! Вони хочуть жити в середньовіччі не платячи податки, вважаючи що вчитель, медсестра чи нянечка з садочку повинні їх утримувати( освіта, медицина,соцстрах,)+ 1.5%на армію. Вони проти української армії? не бажаючи виплатити 1.5% від прибутку?
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25.01.2022 17:29 Ответить
Молодці!
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25.01.2022 18:00 Ответить
 
 